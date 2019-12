La soberbia de Defoe dilata la hegemonía 'black cat'

La tradición del 'Tyne - Wear Derby' se remonta hasta el año 1883, cuando se dio el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos. El primer partido oficial se produjo en el año 1888, en un encuentro correspondiente a la FA Cup, donde el Sunderland se adjudicó con un 2-1, a su favor. Las ciudades de Sunderland y Newcastle pertenecen al condado Metropolitano de Tyne and Wear, la estrecha línea que separa a estas dos localidades, es el río Tyne que delimita a Sunderland con Newcastle. De allí se derivó el nombre, el cual representa una de las mayores rivalidades del fútbol británico.

Uno de los resultados más abultados en la historia de este clásico fue un 1-9 en St. James Park propinado por el Sunderland en 1908, marcador que aún sigue vivo en la memoria de ambas aficiones. El más reciente tanteador de gran margen fue un 0-3, también en St. James Park durante el último período de mandato del italiano Paolo Di Canio, resultado que sirvió para que los black cats no perdieran la categoría. Estas rivalidades y cruces son lo que en parte definen lo bonito del fútbol inglés.

Primer tiempo a toda luz

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos el Sunderland dominó a placer, sin embargo, se choco de frente con una defensa bien plantada, y por el lateral, un viejo conocido, Jack 'El Colorado' Colback. Cada vez que el 'Colo' se hacía con la redonda, el Stadium Of Light, la que alguna vez fue su casa, se caía en abucheos. Colback defendió la camiseta del Sunderland durante siete temporadas, de las cuales dos estuvo a préstamo en el Ipswich, hoy en día en la Championship (segunda división de Inglaterra).

El nuevo entrenador, Dick Advocaat, comenzó con el pie derecho su ciclo, vaya debut. El holandés salió en la mitad de la cancha con una línea de tres, conformada por el español Jordi Gómez; quien llegó procedente del Wigan Athletic esta temporada, y durante el ciclo del uruguayo Gustavo Poyet no veía una cantidad de minutos proporcional a la calidad de jugador que es. Bien parado, más que todo como un '5' con bastante ida y vuelta, es decir, con labores ofensivas y defensivas, ésta predominaba, se encontraba la isignia de este equipo, Lee Cattermole, jugador que tuvo mucho desgaste en la primera mitad del partido. Y quien completaba esa línea de tres era el sueco, Larsson.

Los locales tenían una idea, jugaban bien. Incomodaron en más de una ocasión a Tim Krul. Mientras que, las 'urracas' no jugaban a nada, no estaban sincronizados, parecía que no se conocían, Krul fue el salvador del Newcastle. Todo el primer tiempo fue del Sunderland, y cuando todo parecía que Mike Dean iba a pitar el final del primer tiempo, el ex Tottenahm, Jermain Defoe, se mandó un golazo. Señor gol, el de la tarde de domingo en el Stadium of Light. Sin dejarla caer, desde fuera del área, Defoe soltó un zapatazo que se colgó en la escuadra defendida por Krul, nada que hacer para el internacional con Holanda, 1-0. No obstante, Defoe no volvió a patear a la portería. El único chute que hizo Jermain durante los 75' minuto que duro sobre el terreno de juego, fue gol.

Segunda parte, un trámite

Con el tanto de Defoe, segundos antes que pitaran el final del primer tiempo, se esperaba una segunda mitad muy prometedora. Pero, fue más de lo mismo. El Sunderland a lo suyo, tener la pelota, no recibir goles y hacer valer su localía, para continuar con su hegemonía en el Tyne and Wear Derby. Por otro lado, los 'magpies' también se encontraban en lo suyo, nada, no se jugaban nada. El Newcastle United tardó 78 minutos en chutar al arco, un récord. John Carver, lo que en principio fue un 'técnico interino', tras la salida de Alan Pardew al Crystal Palace. Con su reafirmación, continuó al mando, pero hasta el sol de hoy, sin ningún éxito. La junta directiva de las 'urracas' ya busca un reemplazo para Carver. Larsson estuvo apunto de ensanchar el marcador con un tiro libre, que por poco se cuela dentro de la portería. 1-0, culminó el compromiso.

Con este triunfo, 'the black cats' consiguieron una seguidilla de cinco partidos sin perder ante el Newcastle, hegemonía. El director técnico del Sunderland, Advocaat, se ha convertido en el segundo entrenador holandés en ganar en su primer partido de Premier League, el primero fue Ruud Gullit cuando dirigía al Newcastle, vaya coincidencia. El argentino Jonás Gutiérrez volvió a ser titular, momento para enmarcar en los libros de historia del fútbol. Adam Jhonson retorno al césped del Stadium of Light, luego de estar preso por abusar sexualmente de una chica menor de edad.

En fin, el Sunderland continúa en su camino hacia la permanencia, se sitúan en la decimoquinta posición, a tan solo tres puntos de la zona del descenso. Esta victoria significa prácticamente un tanque de oxígeno tanto para la afición como para los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Sunderland. Los de Carver siguen en caída libre, el nivel de juego que demostraron en el Stadium of Light es realmente infame. Se encuentran en el escalafón número trece con 31 unidades. En la siguiente jornada los 'magpies' visitan Anfield, y el Sunderland recibe al Crystal Palace.

