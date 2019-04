Jornada 28 de la Liga NOS, la previa

Jornada marcada por las emociones vividas en la 'semana de copas' donde el Oporto quedó eliminado ante un duro Marítimo en una de sus semanas más importantes del año, mientras que el Sporting CP firmó su pase a una final donde previsiblemente se encontrará a un Sporting de Braga que encarriló su pase en el partido de ida.

Arouca - Belenenses. Viernes 10 de abril a las 21:30

Una victoria en cinco partidos es la forma reciente de ambos equipos, que necesitan ganar para seguir peleando lo que queda de temporada por cumplir sus objetivos: Arouca para poner tierra de por medio con el descenso y Belenenses por no descolgarse de la pelea por los puestos que dan acceso a Europa League la temporada que viene. Los locales han conseguido solamente una victoria en catorce encuentros a domicilio, pero jugando en casa el panorama cambia: consiguen el setenta y cinco por ciento de los puntos disputados. En ese sentido se refirió en rueda de prensa Pedro Emanuel, que hizo un llamamiento a su afición para intentar conseguir la permanencia cuanto antes y avisó de que sus jugadores entrarán en el terreno de juego como si fuesen los últimos tres puntos en juego de la temporada. El míster local no podrá contar con Tinoco, Nildo y Vuletich.

Por su parte el club de Restelo espera mantener la sexta plaza que ahora mismo ostenta y que de alcanzar el Sporting de Braga la final de la Taça de Portugal (ganaron 3-0 el partid de ida) podría significar también entrar en Europa la temporada que viene. Para este encuentro Jorge Simão no tendrá disponible a Gonçalo Brandão, por lo que el veterano João Afonso podría seguir siento titular y además recupera al capitán Bruno China

Boavista - Marítimo. Sábado 11 de abril a las 17:00

Los locales esperan aprovechar la resaca copera del Marítimo que derrotó al todopoderoso Oporto en la semifinal de la Taça da Liga. El equipo de Petit no da por sentenciada la permanencia a pesar de los diez puntos de ventaja con Gil Vicente y quiere tratar este partido como una final para no caer en urgencias de última hora. Y Boavista es un equipo que sabe de últimas horas, ya que ocho de sus puntos los ha conseguido en los últimos minutos de sus encuentros. Causan baja para este encuentro Ervões, Pouga, Ancelmo Júnior y Lucas Rocha.

Marítimo viene con la moral por las nubes. Semana de celebraciones donde Ivo Viera, acompañado de los capitanes visitaron al presidente del Gobierno Regional y declaró que el continuará siempre que el mandamás del Marítimo así lo quiera. El equipo entrenó en césped artificial para adaptarse a lo que será el terreno de juego del Estádio do Bessa y tiene las cuatro ausencias confirmadas de Edgar Costa, Raúl Silva y Dyego Sousa y la ya conocida de Fernando Ferreira, recuperándose de una lesión prolongada.

Benfica - Académica. Sábado 11 de abril a las 18:00

El cuadro lisboeta quiere aprovecharse de la complicada semana del Oporto que disputó Taça da Liga el lunes y juega a domicilio esta semana con un ojo puesto en el duelo de Champions League de la semana que viene. Por eso Jorge Jesús calificó el duelo de vital y se espera que Da Luz registre la tercera mejor entrada de la temporada y quiere que nadie piense en el clásico ante el conjunto de Lopetegui de la jornada 31.

Reciben a un Académica enrachado que sigue sin conocer la derrota desde que José Viterbo se hizo cargo del equipo (y ya van nueve) y que pretende enfocar el partido como uno más. Respetuosos de los números astronómicos de Benfica como local, quieren proponer un partido duro donde los locales no consigan hacer su juego en ningún momento y repetir la hazaña de 2009 donde vencieron 0-1 siendo el único equipo en no conceder goles o caer derrotado en toda la temporada. Coincidencias del destino, el encuentro fue también un 11 de abril. Jorge Jesús no podrá alinear a Eliseu por sanción y a Tallisca por lesión, mientras que los visitantes tienen las bajas de Nuno Piloto y Rui Pedro.

Rio Ave - Oporto. Sábado 11 de abril a las 19:00

Los dos equipos cayeron derrotados entre semana y se alejaron de sus respectivas finales bajando un poco de la nube en que se encontraban. Pedro Martins, entrenador de Rio Ave asumió la responsabilidad de la contundente derrota y aunque no quiso dar la eliminatoria por decidida, en Vila do Conde todos quieren centrarse en intentar alcanza la sexta plaza que podría meterles en Europa League. Pero la tarea no será sencilla y no sólo por la entidad del rival: los cuatro defensas presumiblemente titulares podrían ser baja para el encuentro. A las expulsiones de Tiago Pinto y Villas Boas se les une las conocidas bajas de Marcelo y Roderick en el centro de la zaga. Lionn lleva dos partidos seguidos sin jugar pero tendrá que forzar para ser titular en el lateral derecho. El pichichi del equipo Hassan volvió a los entrenamientos pero no llegará a tiempo para el sábado.

Por su parte los de Lopetegui casi no han hablado de este encuentro. En un duro mes en que ya disputaron las semifinales de la Taça da Liga, esperan al Bayern de Munich la semana que viene y en la Liga NOS tienen la mente puesta en el duelo ante Benfica de finales de mes, parece que el encuentro ante Rio Ave no fuera una prioridad. La realidad es que de no ganar este encuentro, Benfica podría escaparse a seis puntos a falta de seis jornadas. Y no parece que vaya a ser fácil, pues los dragones no podrán alinear a los españoles Tello y Adrián, y a la dupla colombiana de Jackson Martínez y Quintero.

Moreirense - Vitória de Guimarães. Sábado 11 de abril a las 21:15

Derbi municipal el que cerrará la ronda de encuentros del sábado en Moreira de Cónegos, aunque se trata de un partido de rivalidad pero no entre enemigos. El ambiente será festivo y las ganas de ganar mayores que las de un día ordinario. Los locales con poco en juego quieren ganar por su afición y recuperan a Bolivia y Battaglia, aunque el míster Miguel Leal pierde a André Marqués, Cardozo y Alex Gonçalves.

Los visitantes por el contrario si se juega algo en este partido, pues con Belenses, Paços Ferreira y Rio Ave a menos de seis puntos necesitan certificar el estar en Europa la temporada que viene. El conjunto de Rui Vitória venció a Arouca y puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas, y tendrán el apoyo de medio millar de aficionados que recorrerán los poco más de diez kilómetros que separan ambos estadios. Para el derbi los visitantes no contarán con la ayuda de Ricardo Valente sancionado y de Breno y Kanu lesionados aunque Rui Vitória podrá alinear si lo estima conveniente a Luis Rocha y a João Pedro.

Nacional - Gil Vicente. Domingo 12 de abril a las 17:00

Partido entre dos equipos en muy mala dinámica: seis partidos seguidos sin conocer la victoria. Cierto es que los tres últimos partidos de Nacional han sido ante los tres grandes: Benfica, Oporto y Sporting CP (este último en copa). A los locales les salva su buena primera mitad de temporada y están salvados y a seis puntos de la sexta plaza, mientras que para Gil Vicente cada partido es una final y tres puntos menos por disputar y dos de ellos son ante el cuadro de Jorge Jesús y el de Julen Lopetegui. Por eso una de las estrellas del equipo, Rubén Ribeiro declaró que no van a tirar la toalla y van a sacar el orgullo gilista que llevan dentro. Para complicar las cosas más aún los visitantes no podrán contar por sanción con Evaldo, Diogo Viana y Caetano.

El cuadro de Madeira por su parte quiere apurar sus opciones de estar en Europa la próxima campaña y volver a la senda de la victoria en casa ante un rival aparentemente sencillo tras haber certificado que no estarán en la final de la Taça da Portugal por un ajustado global de 2-3 en las dos mangas ante Sporting CP.

Sporting de Braga - Penafiel. Domingo 12 de abril a las 18:00

Con la moral por las nubes. Así llega Sporting de Braga al encuentro frente al colista tras haber casi certificado su presencia en la final de la Taça da Portugal tras machacar a Rio Ave por 3-0 en la ida. Cuentan con el jugador más en forma del momento en Portugal: Zé Luís. El delantero cabo verdiano lleva 5 goles en los últimos dos partidos y ya nadie se acuerda de Éder, ahora es él quien copa todos los titulares y rumores de traspaso a cuotas más altas. El objetivo es continuar la racha y por qué no, intentar disputarle la tercera plaza al Sporting CP a siete puntos de distancia. Matheus y Pedro Santos son baja para el equipo de un Sergio Conceição que podrá volver a sentarse en el banquillo una vez cumplida su sanción de 20 días.

El conjunto de Carlos Brito vio como se le escapaban los tres puntos en el descuento ante Boavista y el estado anímico parece complicado de recuperar pese a la mejoría mostrada en el juego (cinco goles anotados en dos encuentros) ya que esta no se traduce en victorias aún. 18 puntos en 27 encuentros y una diferencia de -27 en goles parece una diferencia casi insalvable para el equipo rubro-negro.

Vitória de Setúbal - Sporting CP. Domingo 12 de abril a las 20:15

Una victoria en los últimos nueve encuentros de la Liga NOS parece un bagaje muy pobre para el Vitória de Setúbal que se encuentra a seis puntos del primer equipo en zona de descenso. Además de este encuentro contra los lisboetas aún tienen que visitar Braga y recibir a Oporto, por lo que no pueden permitirse más descuidos si no quieren llegar al final de temporada dependiendo de terceros. La buena noticia para el equipo de los sadinos es la recuperación de su máximo goleador Zequinha aunque pierden por sanción a François.

Por su parte el Sporting CP llega tras haber cerrado su presencia en la próxima final de Taça da Portugal donde pueden volver a levantar un título, cosa que no hacen desde la Supertaça de 2008. Es por ello que Marcos Silva se está llevando y merecidamente todas las alabanzas. Su más que probable rival en esa final, el Sporting de Braga se encuentra siete puntos por detrás y tendrán que defender su plaza de Champions League e incluso apretar a un Oporto que a pesar de estar a ocho puntos tiene un calendario bastante cargado en lo que resta de temporada. Los visitantes cuentan con la importante baja de Nani por sanción para este encuentro.

Estoril-Praia - Paços Ferreira. Lunes 13 de abril a las 21:00

Tras la contundente derrota del Estoril ante Oporto el conjunto entrenado por Hugo Leal y Fabiano Soares vuelve a casa ante un rival más asequible. Como los entrenadores destacaron tras el encuentro, siempre duele perder así pero son conscientes de que los de Lopetegui no son un equipo de los de su liga. Pero la realidad es que ya son nueve los encuentros sin conocer la victoria y nueve los puntos de diferencia con el descenso de un equipo que esta misma temporada disputó Europa League. La buena noticia fue el debut de Mattheus, hijo del mítico Bebeto que se encuentra cedido por el Flamengo, y que aunque no tuvo una actuación especialmente acertada ante los dragones, dejó detalles de calidad.

Paços Ferreira por su parte viene de conseguir un muy buen empate ante Sporting CP y sabe que tiene siete finales ante rivales no especialmente complicados para que el conseguir meterse entre la quinta y sexta posición que asegure su participación en Europa la próxima campaña. Quizás así consigan asegurarse la tan ansiada renovación del míster Paulo Fonseca.