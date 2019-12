Un arrollador Benfica no tuvo piedad de Académica

Victoria sin miramientos de Benfica a Académica. Los de Jorge Jesus no se han andado con miramientos y empezaron desde el primer minuto a buscar el gol en la portería rival. Con esta victoria Benfica mantiene el liderato con seis puntos de diferencia con el Oporto, aunque éstos tienen un partido menos. Por su parte, Académica no suma puntos y se queda con los 27 puntos que tenía a ocho de los puestos de descenso.

Una apisonadora de color rojo

Benfica salió con su once titular y su habitual 4-1-4-1, mientras que Académica cambió su planteamiento y dispuso de un 5-4-1 que poco beneficio le dio. Los locales comenzaron con el dominio apabullante que se esperaba que tuvieran y, tras varias intentonas sin éxito, pronto consiguieron abrir el marcador. En el minuto 8 un centro de Pizzi desde la derecha fue rematado por Jardel a la base del segundo palo de la portería de un Cristiano que nada pudo hacer. La apisonadora roja seguía y seguía trabajando en busca de más goles, algo que no iba a tardar mucho en producirse. Tres minutos más tarde Jonas se sumó a la fiesta de su equipo. Centro de André Almeida desde con su pierna menos buena y el remate de Jonas, con posible falta sobre Iago, se fue a la red.

José Viterbo y los suyos no daban crédito a lo que estaban sufriendo. Un equipo local que jugaba siempre en campo rival, que la movía tanto por banda como por el centro, que jugaba con hasta ocho jugadores por delante del balón. Los estudiantes no daban más de tres-cuatro pases seguidos y con sentido. Salvio y Nico Gaitán, ayudados por unos omnipresentes Maxi Pereira y André Almeida, echaban por tierra la táctica de los cinco defensas de Académica al aprovechar las debilidades visitantes por los costados.

Jardel, Jonas y Lima anotaron en la primera mitad

No tardaría mucho en llegar el tercero de la tarde. Un derribo algo dudoso de Fernando Alexandre sobre Lima en el pico del área fue señalado por el colegiado de la tarde como pena máxima. Lima la ajustó al palo e hizo imposible la estirada de Cristiano. Viterbo reaccionó como pudo y sacó del campo a Aderlan para introducir a un jugador más ofensivo como Lucas Mineiro, pero ya iban tres goles en contra en el electrónico.

Con el 3-0 los locales levantaron el pie del acelerador. Eso permitió que Académica tuviera alguna que otra oportunidad para acercarse al área de un desaparecido Júlio César. Pero ni por esas conseguía mantener el balón o trenzar jugadas el equipo de Coimbra. Los de Jorge Jesus movían la pelota de lado a lado para intentar abrir la defensa de cinco que había planteado Viterbo. Ricardo Esgaio, el jugador cedido por Sporting, era el único que se dejaba ver con el balón. Hasta el descanso el desarrollo del partido fue el mismo del principio, los benfiquistas dominando sin querer hacer más daño y los estudiantes a achicar todos los balones que les llegaban.

Menos ritmo y menos efectividad de los locales

En la segunda mitad, los estudiantes comenzaron a mantener un poco más el balón, pero no les iba a servir de mucho. Cuando Benfica quería le robaba el balón y lo seguía manejando a su gusto. Parecía que el equipo encarnado no quería abrir más la herida rival, ya hizo bastante con ese impresionante comienzo. Pero aunque no quisiera, la calidad de sus hombres de ataque no podía impedir que los goles siguieran llegando. Combinaron Gaitán, Almeida y Jonas y éste último marcó el segundo gol de la tarde para él en un disparo que engañó por completo al guardameta visitante.

De nuevo con el 4-0 en el marcador el equipo de la Luz se reactivó y quiso aumentar la diferencia, de nuevo se estaba viviendo la misma situación que al inicio del partido, esas jugadas combinativas del conjunto encarnado que Académica no conseguía parar. Pudieron llegar más antes del cuarto de hora de la segunda mitad si no fuera porque Jonas falló dos clarísimas y porque Lima o Gaitán no encontraron portería por poco. Uno de los momentos más esperados de la tarde llegó en el minuto 61. Samaris dejaba su puesto en el campo a Fejsa, que no jugaba con el primer equipo desde el 10 de abril de 2014 por lesión, un año y un día después.

Ahora sí, en el ecuador del segundo acto si que parecía que los de Jorge Jesus daban el resultado por magnífico y no subieron más revoluciones de las que debían. Hasta Académica tuvo oportunidad de marcar con un disparo de Fernando Alexandre que se fue arriba. A diez minutos del final llegó el gol de la honra para la Briosa. Rafael Lopes recibió un centro desde la derecha, la paró con el pecho y batió a Júlio César con la zurda. Muy emotiva la celebración del delantero visitante, que se emocionó y fue aplaudido por todo el estadio.

La vuelta de Fejsa y el debút de Jonathan Rodríguez fueron lo mejor del segundo acto

Y todavía quedaban más ovaciones en la Luz. Los 56.197 espectadores que asistieron a la Catedral vieron como Fejsa anotaba el quinto de la tarde con un derechazo dentro del área imparable para el portero. Por último, la entrada de Jonathan Rodríguez al campo por Jonas para disputar los últimos cinco minutos de partido. Este joven delantero uruguayo llegó a Benfica hace unos meses y desde entonces ha estado destacando en el equipo 'B' hasta que hoy ha debutado con el primer equipo. De él se espera que dé muchas tardes de gloria a los aficionados encarnados.

Victoria muy cómoda para Benfica, al que le bastaron quince minutos a un ritmo imparable para endosar tres goles a su rival y, a partir de ahí, a aprovechar los errores del rival para aumentar la cuenta. Un rival, Académica, que ve como sufre la primera derrota con José Viterbo en el banquillo, algo que no es sorprendente viendo el nivel del rival.

