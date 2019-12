Quaresma y Danilo le bastan al Oporto en Vila do Conde

El FC Oporto ha vencido por 1-3 en su visita a Vila do Conde a un Rio Ave que no ha estado tan acertado como cuando recibió al Benfica hace unas semanas. El conjunto de Lopetegui no ha perdido la oportunidad de seguir a la caza del Benfica y se queda en la segunda posición 68 puntos. Por su parte, Rio Ave sigue con 37 puntos luchando por los puestos que dan acceso a la UEFA Europa League, pero cada vez está más lejos del objetivo, ahora a seis puntos.

Arrancaba el partido en Vila do Conde con dos sorpresas en el once del conjunto local como era la titularidad de Nélson Monte, central de 19 años, y de William Jebor, delantero que solamente había sido titular en una ocasión. Julen Lopetegui por otra parte no sorprendió con su once y sacó el equipo esperado.

Nada más empezar el encuentro el Oporto logró la posesión a pesar de la presión inicial del Rio Ave. Esta presión tuvo sus frutos cuando Jebor consiguió robar el balón, pero la jugada no fue a más ya que sufrió una falta en la frontal del área que no señaló el colegiado luso. Tras esta jugada el Rio Ave no volvió a acercarse más a la portería de Fabiano hasta la media hora.

La banda derecha del Oporto fue un puñal

El conjunto de Julen Lopetegui pudo adelantarse a los ocho minutos cuando Ricardo Quaresma desde la derecha puso un centro al área que remató Brahimi para mandar el balón al fondo de la red, la jugada fue anulada por los árbitros por fuera de juego a pesar de que el extremo argelino se encontraba en una posición correcta para poder marcar gol. La jugada fue muy protestada por el ex del Granada y sobre todo por el técnico español del Oporto, que habló durante varios minutos con el cuarto árbitro pero el colegiado luso se mostró muy seguro de su decisión.

El árbitro anuló un gol legal a Brahimi antes del 0-1

Minutos más tarde, llegado el cuarto de hora del encuentro, el equipo portista pudo adelantarse de nuevo en una jugada donde Ederson y la defensa vilacondense logró detener dos disparos dentro del área y donde Quaresma desperdició el rechace que le llegó a los pies mientras Ederson seguía sobre el césped al enviar la pelota por encima del larguero. Los de Pedro Martins no reaccionaron tras las dos ocasiones peligrosas del Oporto y los visitantes mantuvieron la posesión y tuvieron mucha más iniciativa. Donde más daño hacían los de Oporto era por la banda derecha, la banda de Ricardo Quaresma. Cada vez que le llegaba el balón el extremo luso conseguía superar a Zeegelaar y llegar a la línea de fondo para centrar el balón al área.

Quaresma volvió a crear peligro de nuevo, aunque esta vez con un disparo desde la frontal que golpeó en el larguero y volvió al terreno de juego, Danilo intentó llegar al balón y fue en este momento que Marvin Zeegelaar le derribó dentro del área. Vasco Gomes no dudó y señaló penalti a favor del FC Oporto. Quaresma, igual que la semana pasada, fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y con absoluta tranquilidad marcó el primero del partido.

Lopetegui no se reservó nada para el partido frente al FC Bayern

Con un gol en contra el Rio Ave intentó mantener la posesión pero no fue capaz de salir de su propio campo, solamente lo logró con pases en largo que acababan muchas veces en los pies de los centrales portistas. Poco duró el periodo de posesión del Rio Ave después del gol de Quaresma, y los de Lopetegui volvieron a ser los dueños de la pelota con un Óliver Torres que dirigía el ataque portista, con Casemiro cerrando todos los espacios atrás y con un Quaresma que era una pesadilla total por la derecha.

La superioridad del Oporto se volvió a ver con claridad minutos antes del descanso cuando Brahimi recibió el balón pegado a la línea de cal y encaró el área del Rio Ave. Llegado a la frontal dejó el balón atrás a Alex Sandro y éste cedió el balón a su compatriota Danilo que, sin pensarlo, disparó a puerta con un remate con rosca y pegado al palo derecho que acabó en la red y que poco pudo hacer el recién renovado Ederson. El árbitro fue uno de los principales protagonistas al perjudicar a los dos equipos, primero por no anular un gol legal de Brahimi en supuesto fuera de juego y segundo por no pitar un fuera de juego previo al penalti sufrido por Danilo antes del primer gol.

El Oporto controló muy bien la segunda mitad

Llegaba el segundo acto y la tónica era la misma. Los portistas dominaban con relativa tranquilidad y no tardaron en seguir creando peligro. Alex Sandro estuvo a punto de hacer el tercero si no fuera porque su disparo lo sacó Nélson Monte justo en la línea de gol. Rio Ave vio que si no se iba al ataque era muy difícil sacar algo de provecho de este partido. Cerca estuvo William Jebor de empatar, pero su cabezazo lamió la zona baja del poste de Fabiano. Las ocasiones comenzaban a sucederse para ambos equipos, ya que el Rio Ave se tiraba hacia arriba y eso lo aprovechaba el conjunto portista para buscar el contragolpe definitivo que cerrara el partido.

Se iba a poner interesante el partido durante algunos momentos. Tarantini puso a los veinte minutos de la segunda mitad el 1-2 en el marcador. Una magnífica internada hasta línea de fondo por la izquierda de Marvin Zeegelaar acabó en un pase de la muerte al punto de penalti que Tarantini puso casi en la escuadra de Fabiano. Los de Lopetegui comenzaban a sufrir y a ver peligrar la victoria. El carrusel de cambios previo al gol de Rio Ave volvió a sucederse tras el 1-2, lo que enfrió a un equipo local que no consiguió meter miedo a un Oporto que controló muy bien la segunda mitad.

Y como los locales dejaban muchos huecos atrás al irse hacia arriba, esto lo aprovechó el conjunto visitante para cerrar el encuentro. En el minuto 83, Aboubakar 'robó la cartera' a un jugador visitante cuando salía con el balón desde su campo y, en un tres para uno, abrió a la derecha a Hernâni para que el ex de Vitória Guimarães batiera a Ederson sin problemas. 1-3 y partido resuelto sin muchos problemas para los pupilos de Julen Lopetegui. Antes del final tuvo Tarantini el 2-3 en su cabeza tras un córner de Ukra, pero no acertó al buscar portería.

Al final, tres puntos para un Oporto que sigue a la caza del Benfica, con quien se enfrentará dentro de dos semanas en el Estádio da Luz. Mientras, el Rio Ave seguirá su lucha para volver a clasificarse a la Europa League, lo que sería la segunda participación en su historia tras haber debutado este año en el 'viejo continente'.

Puntuaciones VAVEL