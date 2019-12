77 jugadores ¿más o menos?

En el mes de abril llegó una nueva edición de la prestigiosa revista World Soccer y con ella el ranking de los 500 mejores jugadores del mundo. Nada más y nada menos, 77 de ellos militan en la Premier League, la que muchos consideran la mejor liga del mundo. Tras hacerse público este ranking, es momento de agrupar por equipos a aquellos jugadores que aparecen en el top 500, así como las posibles ausencias.

Comenzando por el Arsenal, segundo clasificado de la competición y en uno de los mejores momentos de la temporada, cuenta con la representación de nueve jugadores en este ranking. Ninguno de sus porteros, ni de sus defensores, han sido los elegidos, pero ya en el centro del campo empiezan a aflorar los nombres.

Destacable la ausencia de Coquelin.

Santi Cazorla, Aaron Ramsey y Jack Wilshere son los representantes de la sala de máquinas gunner. El asturiano está siendo una de las piezas claves en la temporada de los de Wenger, mientras el galés se ha destacado marcando goles fundamentales. Menos participación está teniendo Jack Wilshere, quien ha disputado, tan solo, 526 minutos en toda la temporada. Sin lugar a dudas, una de las ausencias destacadas es la de Coquelin, ya que el francés está siendo el timón del equipo del Emirates.

Una línea más adelante, hacen acto de presencia Mezut Özil y Alexis Sánchez. Ambos son claves en la gran racha del equipo de Londres con sus internadas, asistencias y goles. Menos peso tienen Oxlade-Chamberlain y Theo Walcott, pero la revista World Soccer los ha integrado en esta clasificación. Los que más se aprovechan de estos jugadores son Olivier Giroud y Danny Welbeck, los cuales también aparecen en el ranking.

Nueve jugadores representan al Arsenal y ninguno lo hace por el Aston Villa y el Burnley. En el equipo de Birmingham han pasado por alto a jugadores como Benteke. El joven belga, que cosecha diez tantos en lo que va de temporada, se ha erigido como uno de los baluartes de su equipo, sin embargo, esto no son méritos suficientes para ser considerado como uno de los 500 jugadores más influyentes del ámbito futbolístico.

Era difícil que un recién ascendido tuviera representación en un ranking tan “popular”, pero jugadores como Daniel Ings, ya suenan para grandes equipos. El delantero inglés de 23 años es, junto a otros arietes ingleses, una de las sensaciones de la presente edición de Premier. Nueve goles acumula ya, aunque su esfuerzo no sirve para sacar al equipo de Turf Moor de los puestos de descenso.

El Chelsea es el equipo que más jugadores aporta a este ranking, con un total de 13.

Como no podía ser de otra forma, el líder de la competición inglesa aporta 13 jugadores al ranking de World Soccer. Lo que resulta más destacable es que el equipo de José Mourinho tiene representación en cada una de sus líneas. En la portería el elegido ha sido Thibaut Courtois. El que para muchos es el mejor portero del mundo en la actualidad, no ha pasado desapercibido para este ranking. No obstante, el Chelsea no es el equipo menos goleado de la Premier, ya que los 26 tantos encajados son superiores a los 22 del Southampton de Koeman.

En la línea defensiva destacan los dos laterales titulares y John Terry. El capitán inglés es el jugador más utilizado por el portugués, junto a Ivanovic. El serbio también está en esta lista, por lo que su temporada no está pasando desapercibida. Sus cuatro goles y las mismas asistencias han aupado al Chelsea a la primera posición de la tabla. Su homólogo en la izquierda también está incluido. El español César Azpilicueta no ha tenido sombra con Filipe Luis, a pesar de las muchas habladurías que apuntaban al brasileño como titular.

Ya en el centro del campo destaca la pareja de mediocentros titulares formada por Matic y Cesc Fábregas. El serbio es una pieza fundamental en el centro del campo blue, mientras que el español empezó la temporada como un tiro. Ahora su rendimiento ha bajado, pero cada vez que se encuentra ausente, su equipo lo nota. La llegada de Fábregas del FC Barcelona ha impedido a Ramires sumar más minutos, sin embargo, World Soccer ha considerado sus méritos y ha decidido incluirle en esta lista.

Junto a estos tres jugadores es normal ver a Oscar, Hazard, Willian y Cuadrado. Pues bien, todos ellos han sido incluidos en el ranking. Ambos brasileños son titulares con Mourinho, mientras que el belga es la pieza fundamental del equipo. El que menos minutos tiene es Cuadrado, que recién llegado de la Fiorentina va cogiendo cada vez más peso en el equipo. Ya en la delantera aparece Diego Costa. El polémico hispano-brasileño es el actual máximo goleador de la Premier, junto a Agüero y Kane, con 19 tantos.

Los entrenadores no entran en este ranking, ya que de hacerlo, Alan Pardew sería el representante del Crystal Palace. Ante esta situación, Yannick Bolasie y Mile Jedinak son los dos destacados en el equipo de Selhurst Park. El congoleño es una de las piezas clave de su equipo, aunque su registro en cuanto a goles en lo que va de temporada es pobre, cuatro tantos. Mejores números aporta el australiano de 30 años que, con cinco goles, sigue siendo el máximo exponente del equipo.

Al igual que sucede con Daniel Ings en el Burnley, Murray, máximo goleador del equipo de Londres, no ha tenido cabida para la clasificación de World Soccer. Tampoco lo han hecho jugadores importantes como Jason Puncheon o Fraizer Campbell, los cuales son reconocidos por recorrer las bandas de Selhurst Park.

Si hay un equipo que ha bajado de nivel respecto al año pasado, ese es el Everton de Roberto Martínez. Bien sea por la presencia en la UEFA Europa League o por las malas rachas de resultados, los jugadores parecen no ser los mismos. Aún así, cinco han sido los elegidos para entrar en el ranking de 500 jugadores mejor valorados.

En la línea defensiva destaca John Stones. El joven zaguero inglés se ha convertido en un jugador bastante utilizado por el técnico español en el puesto de central derecho. Ya en el medio campo destaca Barkley. Su temporada no recuerda a la anterior, pero esto no ha sido un hándicap para World Soccer a la hora de insertarlo en este ranking.

Si por algo se caracteriza el equipo de Goodison Park es por su pegada. Y es ahí donde más representantes aporta. Romelu Lukaku, al igual que sus compañeros, no está rindiendo al mejor nivel, pero sigue siendo uno de los jugadores más utilizados por Martínez. Kevin Mirallas es otro de los que ve su nombre en la lista. El gran hacer de la selección belga ha propiciado que haya muchos representantes de este país en el ranking.

El último, y el más sorprendente, es Christian Atsu. El ghanés de 23 años tan solo ha disputado 110 minutos en lo que va de liga y ha dado una asistencia. Está cedido por el Chelsea, pero desde World Soccer justifican su presencia por “la llegada de Ghana a la final de la Copa Africana de Naciones”. Lo que también sorprende es la ausencia de Steven Naismith en la clasificación. El escocés es de los pocos jugadores del equipo de Liverpool que ha mejorado esta temporada, por lo que es imprescindible para Roberto Martínez. Sus 27 partidos, 21 como titular, y sus seis goles no han servido para que World Soccer le tome en cuenta.

Al igual que sucede con Aston Villa, Burnley y tres equipos más, el Hull y el Leicester no aportan ningún jugador a este ranking. Bien es cierto que la temporada de ambos no está siendo para enmarcar, pues los tigers son 17º a tan solo dos puntos de los puestos de descenso. Peor le van las cosas a los foxes, y es que es el equipo que cierra la clasificación por su parte más baja. Recién ascendidos de Championship, empezaron la temporada como un equipo revelación, empatando ante el Everton, el Arsenal y endosando un doloroso 5-3 al Manchester United, pero ahora viven sus momentos más dramáticos, aunque no queda duda de que no se rendirán.

Llega el momento de nombrar a uno de los equipos que mejor rendimiento está dando en este 2015, aspirando a la cuarta posición, el Liverpool. Los reds aportan ocho jugadores al ranking de World Soccer repartidos en un defensa, cuatro centrocampistas y tres delanteros. Emre Can es el defensor en cuestión. En la ya conocida línea de tres centrales que dispone cada partido Brendan Rodgers, el alemán ocupa el puesto derecho. No era este, precisamente, el lugar que ocupaba en el Bayer Leverkusen, ya que en tierras bávaras disfrutaba como centrocampista.

Enlazando con esta posición, aparecen Gerrard, Henderson, Lazar Markovic y Philippe Coutinho. Los dos primeros son el presente y el futuro del Liverpool. Es normal ver volcado a un costado a Henderson cuando el gran capitán aparece en escena, pero su posición parece ser la que ocupa Steven. Lazar Markovic aparece por la banda, como carrilero, y disfruta con las transiciones defensa-ataque de su equipo, mientras el brasileño es el jugador con más clase de la plantilla de Anfield.

Ya en la delantera, hacen acto de presencia Raheem Sterling, Mario Balotelli y Daniel Sturridge. El primero es un fiel reflejo de que un jugador puede tener a la vez velocidad y técnica. Sus 20 años no impiden a Rodgers utilizarle tanto como para ser el tercer jugador que más minutos ha disputado. En cuanto al italiano surgen las dudas, pero no solo en los lectores de la revista, sino en la propia World Soccer, que define al jugador como: “Delantero problemático que ve en el horizonte la vuelta a Italia”. Explicaciones como estas no despejan las preguntas sobre su inclusión en la lista. En cuanto al inglés, las lesiones han frenado su buen hacer de temporadas anteriores en el club de Liverpool. Tan solo ha podido disputar 12 partidos en lo que va de año, donde ha conseguido cuatro goles.

Once jugadores del Manchester City han sido incluidos en el ranking.

Tras el Chelsea, con 13 jugadores, el Manchester City es el equipo que más aporta. Un total de once miembros de la plantilla citizen aparecen en el ranking de World Soccer. Al igual que el cuadro de Londres, aparece una representación en todas y cada una de sus líneas. Joe Hart ha sido escogido. El arquero titular de la selección inglesa, no pasa desapercibido, tanto por sus buenas intervenciones como por los partidos para olvidar que deja en el recuerdo de sus aficionados.

En la línea defensiva, Zabaleta y Kompany son los citados. El argentino es el lateral derecho titular para Manuel Pellegrini. Su dedicación y esfuerzo no pasan desapercibidos para el técnico chileno, quien puede ver mejor que nadie sus subidas por la banda para pisar el área rival. En el eje central destaca Kompany. Muy cuestionado en las últimas fechas, el belga da veteranía a su selección y seguridad a su equipo.

Es en el centro del campo donde se inicia este Manchester City, por lo que era de esperar que los cinco integrantes “titulares” apareciesen en la clasificación. Fernandinho y Yaya Touré son la pareja de mediocentros clave para el equipo del Etihad. El brasileño nunca recordará a aquel que brillaba en el Shakhtar Donetsk pero para su entrenador sigue siendo titular. Más peso en el equipo, por no decir todo, tiene Yayá Touré. Que manera de sufrir la de los citizens cuando el costamarfileño estaba representando a su selección en el Campeonato Africano de Naciones. El equipo parecía un aventurero sin brújula, pues no sabía donde ir. Tras su llegada, el equipo tampoco ha mejorado, y es que su nivel este año no recuerda al de la temporada pasada.

En los tres puestos más adelante, cuando el equipo se dispone en 4-2-3-1, aparecen tres jugadores que también lo hacen en este ranking: Jesús Navas, David Silva y Samir Nasri. Entre los dos españoles, el canario es una de las piezas clave de su equipo. El sevillano, en cambio, no es tan imprescindible, ya que su aportación está lejos de aquel bajito que corría por la banda del Ramón Sánchez Pizjuán. Entre estos tres jugadores, la gran sorpresa es la inclusión de Samir Nasri. El francés ha dejado de contar para Pellegrini, quien ha modificado el esquema hasta un 4-4-2 para cubrir la baja del galo debido a su mal estado de forma. No obstante, desde World Soccer “esperan su retorno”.

En la delantera Edin Dzeko, Wilfried Bony y Agüero son los elegidos. El bosnio y el argentino, precisamente por ese cambio de esquema, son los que más minutos están acarreando. La llegada del costamarfileño parecía que iba a reactivar a los citizens, pero su suplencia, los 219 minutos disputados y el único tanto anotado, no ayudan a su integración con el equipo. No recuerda a aquel que brillaba en el Swansea.

La gran ausencia en esta clasificación es la de Frank Lampard. Sus 36 años y los pocos minutos que ha disputado, no han ayudado a que World Soccer se acuerde de uno de los jugadores insignias de la Premier. El inglés no ha terminado ningún partido en el Manchester City, pero ha marcado goles importantes, como el que le hizo al Chelsea, el equipo que le vio crecer.

De un equipo de Manchester a otro, en este caso al Manchester United. Diez han sido los elegidos de la plantilla de Old Trafford para entrar en el ranking de los 500 jugadores más influyentes del panorama futbolístico. Como el Chelsea y su eterno rival, cuenta con representación en todas las áreas. Precisamente en el área es donde se mueve David De Gea. El español, considerado por muchos como el mejor portero del mundo, ha sido determinante en la temporada de los red devils.

En defensa destaca Daley Blind. Ha sido introducido en el ranking por ser “un defensor flexible y un centrocampista de los que gustan a van Gaal”, y es que, el holandés, se ha adaptado al lateral izquierdo dejando fuera a la otra aparición en la revista, Marcos Rojo. El argentino realizó un gran Mundial, lo que le llevó hasta las islas británicas. Ya en la dinámica del equipo no ha tenido tanta acogida y no es titular indiscutible para su técnico.

El centro del campo está dominado por españoles. Ander Herrera y Juan Mata, junto a Di María y Januzaj son los elegidos. El ex del Athletic ha tenido problemas para entrar en el equipo, pero la disposición nueva de van Gaal respecto a sus hombres hace que forme junto a Fellaini y Carrick un centro del campo de ensueño. Precisamente el inglés es uno de los que ha cambiado, y mejorado, los resultados de su equipo desde el eje central, pero no ha servido para entrar en la clasificación.

Juan Mata se está destacando como goleador. Ya lleva ocho tantos y está a tres de su campaña más anotadora, con once en la 2012/2013 en el Chelsea. Ángel Di María es otro que tiene problemas en Manchester. El ex del Real Madrid no cuenta con la aprobación de van Gaal y no está disputando gran cantidad de minutos. Aún así, está por delante de Adnan Januzaj, la gran sorpresa en esta lista. El belga, que sorprendió a todos el año pasado, no cuenta para el técnico holandés, pero su inclusión en esta lista es justificada por World Soccer como: “La gran promesa del Manchester United y Bélgica”.

El equipo creado a base de talonario no ha empezado a dar sus frutos hasta que las piezas han encajado. Muchos han sido los fichajes que no tienen un hueco en el once titular y Radamel Falcao es uno de ellos. El colombiano ha disputado 1040 minutos en lo que va de temporada y solo ha hecho cuatro tantos. Por delante de él está Robin van Persie, quien ha anotado diez goles y ha dado dos asistencias. Sin embargo, las lesiones han frenado su progresión esta temporada. Por encima de ambos está Wayne Rooney. El inglés vive una segunda juventud y ha adoptado un rol mucho más participativo en su equipo. Es el delantero que acumula más minutos y más goles, con un total de 12.

Terminado el viaje por Manchester, Newcastle es el siguiente territorio a describir. En el equipo de St. James’ Park hay un nombre destacado, Moussa Sissoko. Con 25 años, el francés es el segundo jugador más utilizado por su técnico, John Carver. Es fundamental para el juego box-to-box que despliega el Newcastle. Sin embargo, jugadores como el polivalente Colback, el goleador Cissé o el español Ayoze Pérez, que cada vez que sale aporta mucho, no han sido incluidos por la revista World Soccer.

Aston Villa, Burnley, Hull, QPR, Stoke y Sunderland son los equipos que no tienen representación.

Queens Park Rangers, Stoke City y Sunderland, son los tres equipos restantes que no aportan ningún jugador. El recién ascendido equipo de Londres, al igual que Leicester y Burnley, tenía complicado incluir algún jugador en este ranking. Sin lugar a dudas, Charlie Austin, que es el cuarto máximo goleador de la Premier con 17 tantos, a dos de los tres primeros, está haciendo mértitos más que suficientes para que se fijen en él. Con sus goles está evitando que el QPR esté prácticamente descendido.

Se puede atribuir la ausencia de algún jugador por parte de los equipos que han llegado a la Premier esta temporada, simplemente por haber militado en Championship el año pasado, pero resulta sorprendente que el Stoke, 10º clasificado, no tenga a ninguno de sus jugadores en este ranking. Hasta la lesión, Bojan Krkic, era el jugador clave para los de Stoke-on-Trent. Había anotado cuatro goles en 16 partidos, y su posición más retrasada daba un plus de calidad al equipo.

En cuanto al Sunderland, destacar a alguien es algo más complicado, ya que es un equipo que basa sus logros en el buen hacer de todos los jugadores y no depende de ninguno de ellos. Los entrenados por Advocaat se encuentran en la 16ª plaza, a tres puntos del descenso.

Siguiendo el orden alfabético, no se puede echar en el olvido al Southampton de Koeman. Sin lugar a dudas, es el equipo revelación de la temporada. Ha ocupado puestos Champions durante gran parte del campeonato, y ahora se encuentra sexto, a un punto de la quinta plaza, del Liverpool, y a cinco del Manchester City. Tres son los jugadores que aparecen en el ranking de 500 elaborado por World Soccer: Dusan Tadic, Victor Wanyama y Graziano Pellé.

El serbio disfruta jugando detrás del punta. Siete son ya las asistencias que ha dado y cuatro los goles que ha marcado. El de Kenia se ha convertido en uno de los jugadores que más ha utilizado el técnico holandés. Ya es conocida su dupla en el centro del campo junto a Schneiderlin. Finalmente, el italiano Pellé es el máximo goleador de su equipo, aunque está muy lejos de los 27 tantos que consiguió en su primera temporada en el Feyenoord.

Desde su llegada a la máxima categoría del fútbol inglés, el Swansea no ha sufrido por mantener su puesto entre los grandes equipos ingleses. Tanto esfuerzo tenía que verse recompensado y tres jugadores han sido nombrados en el ranking: Sung-Yong Ki, Gylfi Sigurdsson y Jefferson Montero.

El coreano está a punto de superar su temporada con más partidos, la que cosechó en el Celtic con 30. La banda derecha es suya y ya ha anotado siete goles y ha dado una asistencia. El islandés es otro que cuenta con la confianza de Garry Monk. El jugar cerca del área le está ayudando a introducir la pelota en las redes del portero rival y ya lleva cinco goles, pero sin duda, lo que mejor se le da, es repartirlos. Nueve asistencias acumula, lo que le hace ser una pieza indiscutible del esquema.

La gran sorpresa es la inclusión de Jefferson Montero. El ecuatoriano aún no ha visto puerta, pero ha dado tres asistencias. La aparición de su nombre en la lista es justificada por World Soccer como: “Se espera mucho de él en la Copa América”. Un jugador que ha jugado más minutos que el ex de Morelia es Shelvey. El joven de 23 años se ha hecho con la banda izquierda y ha anotado tres goles y ha dado las mismas asistencias. Sin embargo, esto no es suficiente para que sea incluido en el ranking.

Otro gran equipo que se ha ido diluyendo en las últimas fechas ha sido el Tottenham. Actualmente, los de Pochettino, están en la 7ª posición, a tres puntos de la quinta plaza que da acceso a jugar la UEFA Europa League la próxima temporada. Siete jugadores de sus filas han sido incluidos en el ranking y hay al menos uno de cada posición.

En la portería destaca la aparición de Hugo Lloris. El guardameta francés es capaz de dar lo mejor y lo peor de sí mismo, pero con algunas actuaciones ha mantenido vivo al Tottenham en sus partidos. En defensa destaca Vertonghen. El belga es el tercer jugador más utilizado por Pochettino, por lo que acumula 2270 minutos. Ha visto cuatro tarjetas amarillas en lo que va de temporada, dato que refleja la limpieza de sus entradas.

En el centro del campo hay tres nombres propios: Nabil Bentaleb, Moussa Dembélé y Eriksen. El primero, a sus 20 años, se está haciendo con un puesto en el centro del campo de los spurs. Ya es normal verle formar la pareja de mediocentros junto a Mason. En cuanto al belga, ha ido perdiendo peso en el equipo. Ha disputado 21 encuentros, pero solo nueve como titular. Caso opuesto es el de Eriksen. Es el jugador más utilizado por Mauricio Pochettino y, a sus 23 años, ya suma nueve goles y dos asistencias en lo que va de temporada.

Harry Kane, junto a Sergio Agüero y Diego Costa, encabeza la tabla de goleadores.

En la delantera aparece Erik Lamela y Harry Kane. El argentino ha disputado 22 encuentros este año, pero lleva sin ser titular desde el partido ante el West Ham del pasado mes de febrero. Su único gol ha hecho que pierda peso en el equipo. El que no pierde peso es Harry Kane. El inglés es la sensación de la Premier y ya suena para grandes equipos la próxima temporada. Junto a Sergio Agüero y Diego Costa, es el máximo goleador con 19 tantos. Es el jugador clave de los de White Hart Lane y a buen seguro, será una estrella en los próximos años.

Representación tiene también el West Brom en este ranking. Saido Berahino, aquel joven de 10 años nacido en Burundi que llegó solicitando asilo a las islas, se ha convertido en una sensación en la Premier. 12 goles lleva ya en su temporada más anotadora y con más minutos de su trayectoria. Sin embargo, Tony Pulis, el técnico galés, ha advertido de sus distracciones fuera de los terrenos de juego, lo que puede frenar su ascensión.

Un equipo que se ha quedado entre la sorpresa y la repetición es el West Ham. Ha realizado una gran temporada, sobre todo en los inicios, pero con el transcurrir de las jornadas ha descendido su nivel hasta encontrarse en una novena posición que no le obliga a estar atento al descenso y que no le permite aspirar a cotas más altas. Sin embargo, cuatro son sus representantes en este ranking: Winston Reid, Cheikhou Kouyate, Diafra Sakho y Enner Valencia.

El neozelandés se ha convertido en uno de los jugadores más utilizados por el técnico Sam Allardyce. El capitán de su selección ha renovado con los hammers y es una pieza indiscutible en el centro de la defensa. También está dando un buen rendimiento el senegalés Kouyate. Procedente del Anderlecht belga acumula ya 2135 minutos con la camiseta del equipo londinense. Ha anotado cuatro goles y espera seguir disfrutando por la banda izquierda de Boleyn Ground.

Ya en las líneas más adelantadas aparecen Diafra Sakho y Enner Valencia. Una vez más, otro senegalés que llega a Londres y se hace con un puesto titular. Sakho ha disputado 1760 minutos que le han servido para anotar diez goles y convertirse en el máximo goleador del equipo. Peores números tiene el ecuatoriano Enner Valencia. Tras llegar de Pachuca ha jugado 26 partidos con los hammers y su entrada a este ranking queda justificada por “su gran Mundial con Ecuador”.

Estos son los 77 jugadores repartidos en 13 equipos de la Premier. Algunas sorpresas en este ranking y algunas ausencias destacables, pero lo mejor de todo es que los aficionados a la liga inglesa podrán disfrutar de todos y cada uno de ellos sobre el césped de los estadios, y será ahí, cuando hagan sus juicios sobre quienes son para ellos los 500 mejores jugadores de fútbol.