Müller: "Fue un comienzo para olvidar"

"A pesar de todo pasaremos". Así de rotundo afirmaba Manuel Neuer en zona mixta una vez concluido el partido que su equipo, el Bayern de Múnich, perdió frente al Oporto por 3-1, en el cual saltaron las sorpresas ya que nadie se imaginaba un marcador así en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los alemanes salieron desconcentrados y por culpa de tres errores en defensa perdieron el partido.

"Nos esperábamos otra cosa. No estuvimos seguros en nuestros pases y apenas hemos generado ocasiones de gol. Eso fue una gran desventaja. Y la otra, los errores que hemos cometido. En la Liga de Campeones esas cosas se pagan. Sabemos que hemos perdido por nuestros fallos, pero a pesar de todo pasaremos", comentaba el portero alemán Manuel Neuer, que no pudo hacer nada en los tres goles que encajó en Do Dragao.

En cuanto al capitán, Philipp Lahm, también ve la vuelta con optimismo ya que será más igualado y habrán aprendido los errores. "Tras el amargo 2-0 en diez minutos, el equipo ha reaccionado adecuadamente. Con el 2-1 no nos hubiera ido mal. El 3-1 fue un amargo gol en contra. Nos duele un poco, por lo que será complicado, pero no imposible. Ahora no ayuda lamentarse, tenemos que mirar hacia adelante. Es posible lograrlo, ganar en casa por 2-0 o más. Un par de jugadores importantes del Oporto se perderán la vuelta. Simplemente tenemos que hacer nuestro juego, generar con nuestra posesión de balón ocasiones de gol y finalmente aprovecharlas. Hay muchas posibilidades.”, afirmó el lateral alemán.