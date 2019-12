Entrevista. Iván Pérez: "Esta liga es una locura, sorpresa tras sorpresa cada fin de semana"

El exjugador del Real Madrid, Deportivo de la Coruña o Betis decidió dar un giro a su carrera como entrenador, fichando como asistente de Aitor Karanka en el Middlesbrough de Championship el pasado junio. En la previa del importante encuentro ante el Norwich en Carrow Road, atendió a VAVEL para valorar su primera temporada en el fútbol inglés.

Pregunta: ¿Conocías la Championship antes de llegar al Middlesbrough?

Respuesta: La conocía pero no la seguía, seguía la liga inglesa cuando estaba en España pero la desconocía, al ver todo esto, la gente que mueve, los estadios que, aunque sean de segunda división, es espectacular los campos que hay en Championship. Vas a cualquier campo y está lleno, el ambiente que hay es increíble, es la pasión con la que vive el aficionado esta liga.

P: ¿Hay más conciencia de apoyar al equipo local?

R: Con respecto a nosotros, la gente está muy ilusionada, hemos subido tres mil o cuatro mil abonados más. El año pasado me contaron que venían sobre doce mil, trece mil aficionados y el otro día, un martes, metieron veinte mil personas en el estadio, quiere decir que la gente está muy ilusionada, el equipo está ahí arriba, con posibilidades de poder ascender y eso ilusiona. Luego las camisetas me contaban que sacaron una edición nueva y están agotadas, la roja oficial tres cuartos de lo mismo en la tienda...la gente lo vive con mucha ilusión y mucha pasión aquí.

P: Después de un comienzo irregular, os asentasteis en la parte alta, con opciones de ascenso directo, ¿cambió algo en el equipo o se trató de un proceso de adaptación?

R: Cambió todo, empezamos la pretemporada en Marbella y desde aquel equipo con el que empezamos aquel día hasta hoy, de aquel equipo hay 5 jugadores, nosotros empezamos, con los que hay ahora, con 5 o 6 jugadores y ahora son totalmente nuevos. Cuando empieza la liga, en los primeros partidos no tenemos el equipo hecho, es diferente a otros equipos. Lo normal es que empieces con tu plantilla cerrada, más o menos, nosotros empezamos la liga con seis o siete jugadores de los sub-21, no teníamos el equipo hecho y eso se nota. Los primeros resultados si que es cierto que no fueron buenos pero en el momento que empezaron a venir jugadores, que construyes la plantilla y que empiezas a trabajar con toda la plantilla, los resultados llegan.

P: ¿Os marcáis como objetivo el ascenso directo o entrando en playoff el objetivo de la temporada está cumplido?

R: Antes de empezar la temporada el objetivo era siempre jugar los playoff, lo que pasa es que estás en una situación muy buena de tener la posibilidad de ascender directamente, que todo pasa un poco por ganar mañana, creo que si ganas mañana, es un rival directo y todavía tenemos Fulham y Brighton y tienes posibilidades de ganar, aunque el Watford está fuerte y el Bournemouth lo mismo. Pero si no podemos ganar mañana esperaremos al playoff.

P: ¿Qué destacarías del Norwich, el rival del partido de mañana?

R: Es un equipo muy compensado, es un equipo que tiene gol, con gente rápida en las bandas. Es un equipo de Premier, como yo digo, con jugadores de Premier League y está arriba peleando como nosotros por intentar ascender directamente y creo que mañana es un partido clave para ellos y para nosotros.

P: Aparte del Norwich, ¿qué otros rivales ves para los puestos de ascenso directo?

R: Esta liga es una locura, sorpresa tras sorpresa cada fin de semana. El que a priori lo tiene más fácil es el Bourmeouth, porque los próximos rivales con los que juega prácticamente no se juegan nada, aunque esto tampoco es muy real porque lo mismo ganas hoy al Norwich, vas al campo del Fulham y pierdes, es una liga un poco extraña porque puedes ganar en cualquier campo y te puede ganar cualquier equipo.

P: ¿Cómo surge tu oportunidad de incorporarte el Middlesbrough?

R: Estaba en Madrid con Manolo Sanchís, que creó una escuela de fútbol, un equipo, que se llama el CD Ford, estábamos gente de fútbol: Rafa Martín Vázquez, Coque Contreras, Miguel Palencia y yo. Aitor me llama y me dice la posibilidad de entrar en el staff técnico y ni me lo pienso porque es una oportunidad para poder aprender. Aunque ya había estado en el Getafe, en el Alcorcón, en el Canillas, haciendo entrenamientos específicos para delanteros y este año estaba con los juveniles del Ford, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, esto es la élite del fútbol profesional y agradecido a él porque me dio la oportunidad de poder seguir aprendiendo de lo que es este fútbol.

P: Personalmente, ¿qué valoración haces de esta temporada en Championship?

R: Muy positivo, primero porque el trabajo que está haciendo Aitor es increíble, es una entrenador que prácticamente no lleva mucho tiempo entrenando, sale del Real Madrid con Mourinho y le dan la oportunidad y creo que está haciendo un trabajo increíble, llevando la ilusión a la ciudad, al club, a los jugadores, están creyendo en el trabajo que está haciendo. Llega el año pasado al equipo a dos puntos del descenso, los salva y este año la temporada que estamos haciendo es espectacular, aparte eliminamos al City, estuvimos a punto de eliminar al Liverpool, perdimos en los penaltis y estamos haciendo una temporada increíble y para mí todo esto es nuevo, todo esto es aprendizaje, cada día se aprenden cosas nuevas y esto para mí es increíble, la posibilidad de cada día ir aprendiendo en una cosa que te gusta.

P: ¿Qué diferencias ves entre Championship y las dos primeras ligas españolas? A nivel de organización y de estilo de fútbol

R: El tipo de fútbol no tiene nada que ver, en la Championship se juega mucho fútbol directo, es mucho delantero fuerte de 1'90, balones arriba, segundas jugadas, los córners y las faltas laterales para ellos es una ocasión de gol, la gente se te echa encima en el estadio. En España es diferente, se intenta jugar más, lo que pasa que si que es cierto que hay cinco equipos que juegan muy bien al fútbol: Bournemouth juega muy bien, Norwich juega muy bien, el Debry juega bien, nosotros intentamos jugar también...no tiene nada que ver a la liga española, aquí es mucho más de fuerza, de balón largo, otras jugadas que en la liga española. "En cuanto a organización me he quedado sorprendido" En cuanto a organización me he quedado sorprendido, en España es diferente, aquí llegas por la mañana y prácticamente te pasas todo el día en el club, en el centro de entrenamiento, los jugadores desayunan todos juntos, comen todos juntos...en España, en los equipos que no he jugado esto no existe. He estado en el Deportivo o en el Betis y desayunaba en mi casa, acababa el entrenamiento y comía en mi casa; aquí no, aquí los jugadores cuando acaba el entrenamiento el 80 o 90 por ciento comemos todos juntos, pero también los sub-21, incluso a veces los niños de la cantera también comen ahí arriba, en ese sentido, en organización me he quedado muy sorprendido de lo que es esto.

P: Eso también ayuda a hacer más equipo

R: Sí, claro, ellos conviven, están conviviendo desde por la mañana. Hablan, comparten mesa, entrenan todos juntos, se duchan y suben a comer todos juntos; la convivencia, el hablar con el compañero, el contarte las cosas, vivir experiencias, darse ánimos...todo eso cuenta en el mundo del fútbol.

P: Volviendo al panorama general de la liga, ¿qué equipo querrías evitar en un posible enfrentamiento de playoff?

R: Es complicado, a estas alturas todos los equipos te complican la vida, fuimos al campo del Ipswich y perdimos 2-0, vinieron ellos a nuestro campo y les metimos tres o cuatro, todos los equipos son difíciles de ganar, nosotros hemos empatado contra el último. Es una liga complicada, es difícil porque hemos ido al campo del Derby y le hemos ganado, cuando iba ahí arriba y vas al campo de Charlton y a lo mejor pierdes, en cualquier jugada, en cualquier error pierdes el partido.

P: ¿Cuáles son los tres jugadores que más te han llamado la atención en la competición?

R: Me gusta mucho Martin, el delantero del Derby. También Wilson, delantero del Derby, Murphy, que es el máximo goleador. Como he jugado de delantero, me fijo en los delanteros, Murphy, que es el delantero del Ipswich, lleva veintitantos goles, son gente que no perdonan, Ighalo, Vydra, los delanteros del Watford...me fijo mucho en la gente de arriba y son gente que no perdonan, tienen una ocasión y te marca un gol. Luego me gusta Ritchie del Bournemouth, me gusta Sako, delantero del Wolves, creo que hay jugadores muy interesantes en Championship.

P: ¿Consideras que es una liga poco valorada?

R: Yo, que he vivido las dos ligas, invitaría a conocer esta liga y si en España no se conoce, es una liga a tener en cuenta y yo la seguiría porque es muy emocionante, por ejemplo este año estamos a falta de tres jornadas y no se sabe quién va a ascender de manera directa. El año pasado la promoción se jugó con sesenta y tantos puntos, este año llevamos ochenta y tantos y no se sabe, casi veinte puntos más que el año pasado y no se sabe quién va a subir directo, quién va a promocionar...está todavía muy apretado, es una liga muy apretada.

P: De nuevo centrándonos en tu equipo, ¿qué cualidades ves en Bamford y Vossen y en qué se diferencian?

R: Son dos delanteros muy completos, Bamford está haciendo una temporada espectacular, lleva 17 goles me parece, es un chico cedido, muy joven, creo que le han nominado a uno de los jóvenes del año. Es un jugador fuerte, un jugador que ahí arriba no perdona y Vossen no ha hecho tantos goles como Bamford pero es un jugador de muchísimo trabajo, no para de trabajar, tiene gol. He visto vídeos de él cuando jugaba en Bélgica y tiene muchísimo gol, creo que son dos delanteros de mucho trabajo y muy peligrosos.

P: De cara a la próxima temporada, ¿qué planes tenéis?

R: No sabemos, en principio estamos aquí con Aitor pero no sabemos, no hay que adelantar acontecimientos, a ver como acabamos esta liga, si tenemos suerte de subir a la Premier o en la promoción que es lo que pasa. No sabemos, mejor ir despacito y a final de temporada ya se verá.