Jornada 29 de la Liga NOS, la previa

Ya es algo habitual en las grandes ligas que la jornada empiece un viernes, y la Liga NOS no podía ser distinta. Será una jornada que nos puede deparar sorpresas; la jornada empieza con el 'Derbi do Minho' que enfrenta al quinto, Vitória de Guimarães frente al cuarto, Sporting Braga. Benfica como líder se enfrenta al Belenenses. Por su parte, el Oporto que, tras ganar al Bayern en Champions, recibe al Académica o un Marítimo que se enfrenta al Nacional para acabar la jornada el lunes en el derbi de Madeira.

Vitória Guimarães - Sporting Braga. Viernes 17 de abril a las 21:30

Debido a que la próxima semana se juega la Champions League, el viernes comienza la jornada vigésimonovena con el Derbi do Minho. El Vitória de Guimarães quiere seguir conservando esa buena racha que conserva en su estadio. Buscan obtener un resultado diferente al del partido de la primera vuelta, donde acabaron en empate a cero. Además necesita los tres puntos para proteger la quinta plaza que le lleva a Europa. Los ángeles blancos, tienen la baja de Alex, que se suma a las de Pedro Correia y João Afonso. Tampoco podrá contar con Josué y Bruno Gaspar por suspensión. No obstante, cuenta con Breno y Kanu, que se han entrenado en perfectas condiciones y podrán jugar.

Por el otro lado, los artilleros llegan con el objetivo de alejarse de su vecino de Braga y recortar la distancia con el Sporting de Portugal. Ya ganaron al Vitória de Guimarães en la Taça de Portugal y buscan ganar dos veces en la casa enemiga durante una temporada. El Sporting viene de ganar al Peñafiel por cuatro a cero.

FC Porto - Académica de Coimbra. Sábado 18 de abril a las 19:00

El Oporto llega en un gran momento de forma tras ganar frente al líder alemán y ahora busca meterle presión al líder recortándole puntos. El conjunto de Lopetegui viene de ganar uno a tres al Rio Ave. Pese a no ser el líder en la liga, vive una temporada fantástica con jugadores que viven un gran momento como Quaresma, Jackson, Danilo o Tello. El Oporto no podrá contar con Tello que se sigue recuperando de una lesión muscular, mientras que Casemiro y Rubén Neves son dudas hasta última hora. Los dragoes darán el máximo física y mentalmente para repetir el último resultados entre ambos, donde el Oporto se llevó el partido por 0-3.

Delante del Oporto se encuentra el Académica de Coimbra que busca olvidarse de la derrota por cinco a uno frente al Benfica. Los estudiantes quieren aumentar su margen con el descenso, que de momento es de ocho puntos. De los últimos tres enfrentamientos, el conjunto local se ha llevado ambos, marcando en total 10 goles y solamente ha encajado dos goles. Por el lado visitante tienen a Edgar Salli, Armada, Aníbal Capela, Obiora y Marcos Paulo con riesgo de perderse el próximo partido por amarillas.

Belenenses - Benfica. Sábado 18 de abril a las 19:00

El Belenenses llega al derbi con buena forma para enfrentarse a sus vecinos de Lisboa tras ganar la jornada anterior y sabe que este partido es vital para entrar en Europa, actualmente se encuentra a un punto del Vitoria. Buscan un resultado diferente al de la primera vuelta que fue de 3-0 a favor del Benfica. El Belenenses pierde a Miguel Rosa por lesión y a Philip Mendes que sigue recuperándose de la operación. Además de tener a Rui Fonte, Pele, Sturgeon, Palmeira y Nelson apercibidos de sanción si ven una amarilla.

Por otro lado el líder llega en un momento de forma magnífico y mantener la ventaja que tiene con el Oporto. Para este encuentro, Jorge Jesús pierde a Maxi Pereira por acumulación de tarjetas amarillas pero por otro lado vuelve Eliseu a la convocatoria. Se espera que la alineación sea la misma que venció al Académica y no haga ninguna rotación en el once titular. En cambio si se espera que no jueguen todo el partido, ya que la próxima semana se enfrentan al Oporto, partido decisivo para la liga, y habrá rotaciones en la segunda parte de este partido. Los águilas se apoyaran en sus dos goleadores, Lima y Jonas, quienes están haciendo una gran temporada y compiten con Jackson Martínez por llevarse el pichichi.

Penafiel - Arouca. Domingo 19 de abril a las 17:00

El Penafiel llega en un mal momento, perdió frente al Sporting Club Braga por cuatro a cero y además se encuentra último en la tabla, y la distancia para salvarse cada vez se hace mayor. Este domingo buscará su quinta victoria en la liga. Se apoya en el resultado de la primera vuelta, donde ganó el Penafiel cero a uno en casa del Arouca. El Penafiel podrá contar con toda su plantilla, pero tiene a Helder Guedes, Helder Ferreira, Joao Martins con riesgo de sufrir una sanción por acumulación de tarjetas marillas. El conjunto duriense sabe que está victoria es vital ya que dejaría de ser último y se pondría a dos puntos de la salvación.

El Arouca también llega tocado a este encuentro tras perder frente al Belenenses por cero a uno en casa. Actualmente es el equipo que límita entre el descenso y la salvación, y sabe que una victoria frente a un rival directo como el Penafiel le pondría las cosas más fáciles. Además de poder adelantar al Vitória Setúbal y distanciarse de los puestos de descenso. El Arouca podrá contar con todos sus jugadores incluido Tinoco, que se ha recuperado de un esguince en el pie derecho. Se esperá que juegue con su equipo titular, contando con la duda de si Tinoco volverá como titular o será suplente. En esta final se enfrentan los dos equipos que están entre los más goleados de la liga, y por eso, se esperá un partido con intensidad y goles.

Paços Ferreira - Moreirense. Domingo 19 de abril a las 17:00

El Paços Ferreira llega de perder frente al Estoril por cero a uno, y debe ganar este partido para acercarse a los puestos europeos y además para conseguir aumentar la ventaja que tiene sobre el Rio Ave. Este encuentro enfrenta a dos rivales directos, que ya se vieron las caras en la primera vuelta donde ganó el Moreirense por dos a cero en su casa, y el Paços Ferreira espera obtener un mejor resultado que le permita seguir en la lucha por Europa. El Paços Ferreira cuenta con la baja de Rodrigo Galo por un desgarro muscular que se suma a las bajas de Rafael Amorim, Hélder Lopes, Diogo Rosado y Paolo Hurtado por lesión, que aumenta las bajas para el partido y deja a Paulo Fonseca con una alineación tocada por las bajas.

El Moreirense que llega de ganar al Vitória Guimarães y aumentar la ventaja sobre el descenso, y lo que es más importante acercarse a Europa. Visita la casa de uno de sus rivales directos, con el que tienen una desventaja de solo tres puntos. En el Moreirense no podrán jugar André Marques ni Cardozo que se están recuperando de una lesión ni Juan Pedro que cumple sanción por acumulación de tarjetas. Recupera a Alex que tiene muchas probabilidades de jugar este partido, y Marafona y Battaglia son dudas de última hora ya que no se han entrenado porque tenían síntomas leves de gripe. Tiene un partido díficil y con obligación de ganar, ya que pese a ser rival directo,necesita los tres puntos ya que la próxima jornada se enfrenta al Sporting de Portugal y será un partido aún más díficil de puntuar.

Gil Vicente - Rio Ave. Domingo 19 de abril a las 17:00

El Gil Vicente no llega a este partido en su mejor momento, actualmente es antepeúltimo y viene de perder la pasada jornada frente al Clube Desportivo Nacional, un partido reñido hasta el final que terminó con una derrota del Gil Vicente por tres a dos. El Gil Vicente podrá contar con toda su plantilla a excepción de Caetano, Viana y Evaldo po sanción y de Yazalde y Berger por lesión. Pese a no ser rivales directos, los dos equipos cuenta este partido como una final ya que necesitan los tres puntos. Y buscarán un resultado distinto al partido de la primera vuelta que acabo en un empate sin goles. El Gil Vicente a pedido a la afición el mayor aforo posible ya que se juegan tener posibilidades de seguir en esta liga un año más o no.

El Rio Ave llega a este partido decisivo tras perder frente al Oporto por uno a tres y distanciarse un poco de la lucha por Europa. Pese a distanciarse aún cuenta con posibilidades de meterse en Europa ya que solo le separa de ese objetivo una brecha de seis puntos. El Rio Ave podrá contar con toda la plantilla excepto con Marcelo y Roderick que están fuera de la convocatoria ya que se están recuperando de una lesión. Tampoco jugará Hassan que pese a estar casi recuperado y haber entrenado con la pelota aún no ha entrenado con el equipo por lo tanto no va convocado. Pese a esas bajas, recuperán a Tiago Pinto y a André Villas-Boas.

Vitória Setúbal - Estoril Praia. Domingo 19 de abril a las 18:00

El equipo local llega a este partido clave con las ganas de olvidar la pasada jornada, donde cayeron por uno a dos frente al Sporting de Portugal. Se juega algo más que tres puntos frente al Estoril, ya que una victoria les acercaría más al objetivo de distanciarse del descenso, objetivo que actualmente están cumpliendo con seis puntos de ventaja. El Vitória salvo bajo de última hora, podrá contar con todos sus jugadores para intentar conseguir un resultado distinto al de la primera vuelta que acabo el Estoril por cero a uno. El Vitória tiene como ventaja que el Estoril es de los equipos que más goles encaja de la liga, pero también marcamás goles que el Vitória que sufre una sequía goleadora.

Enfrente estará el Estoril que viene de ganar cero a uno al Paços de Ferreira y que busca conseguir acercarse a los puestos europeos. Los tres puntos le supondrían mantener alejados perseguidores sobre todo al más cercano que es el Boavista que se encuentra a dos puntos de desventaja. En el entrenamiento la única ausencia fue la de Bruno Miguel que hizo trabajos en el gimnasio y de momento podría entrar en la convocatoria. El Estoril se apoyará en su máximo delantero , Jailton Kuca, que con seis goles, es uno de los refenrentes de este equipo. El Estoril esperá un partido difícil pese a la situación del rival, y por eso se esperá que no haya ninguna sorpresa en el once del Estoril.

Sporting de Portugal - Boavista. Domingo 19 de abril a las 19:00

El Sporting uno de los favoritos para jugar champions, llega en uno de los mejores momentos tras ganar al Vitória Setúbal por uno a dos. En este partido el Sporting va como favorito pero aún así no puede relajarse, ya que necesita los tres puntos para seguir tras los pasos del Oporto, que le saca ocho puntos. Además tiene al Sporting Club de Braga a siete puntos, y con el buen rendimiento del equipo está temporada, merecen jugar champions. El equipo de Marcos Silva buscará repetir el resultado de la primera vuelta donde ganó por uno a tres. El Sporting podrá contar con todos sus jugadores excepto con Ewerton que fue expulsado frente al Vitória, aún así se espera que salga con el equipo titular y que Tobias Figueiredo sustituya al sancionado Ewerton y que vuelva al once Nani que jugará con Carillo en el once titular.

El lado visitante viene a dar la sorpresa y a no ponerselo fácil al Sporting CP. El Boavista viene una derrota frente al Marítimo, pese a ello tienen un colchón de diez puntos sobre el descenso, aún no debe relajarse y deben evitar que le recorten los puntos. Pese a tener imposible los puestos europeos, su objetivo es sumar lo máximo posible y además si consigue la victoria ayudaría a sus vecinos de Oporto. Podrá contar con toda la plantilla para buscar la sorpresa y adelantar a su máximo rival directo ahora mismo que es el Estoril. El Boavista tendrá que evitar que el mayor peligro del Sporting CP, sus delanteros, tengan opciones para generar peligro, y para eso su defensa tiene que dar el máximo.

Marítimo - Nacional. Lunes 20 de abril a las 21:00

El Marítimo llega en buenas condiciones tras vencer al Boavista y mantenerse en la parte media de la tabla, empatado a puntos con el Moreirense. Pese a que a simple vista puede ser un objetivo difícil el Marítimo, lucha por conseguir acercarse y tener posibilidades de entrar en Europa. Este derbi en Madeira apunta a que será un partido muy disputado, ya que ambos son rivales directos y tienen una de las mejores estadísticas ya que no tienen problemas a la hora de sumar goles en sus cuentas. Como antecedentes está el partido de la primera vuelta donde venció el Nacional por tres a cero al marítimo.

Por el otro lado el Nacional viene de ganar tres a dos al Gil Vicente y gracias a esa victoria esta a siete puntos de los puestos europeos. El derbii se espera que sea un partido con ocasiones para ambos equipos, el Nacional quiere volvera llevarse ese derbi y por eso no se espera que haya novedades en los once de cada equipo. El Nacional no cuenta con bajas, no obstane puede llegar a haber alguna baja de última hora. Uno de las dificultades que tendrá el Nacional será superar la defensa del Marítimo, que ha encajado menos goles que la del Nacional en todo lo que llevamos de temporada.