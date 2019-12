Nápoles - Wolfsburgo: un partido de trámite

El conjunto italiano se medirá al Wolfsburgo en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, con la misión de conservar el magnífico resultado cosechado en la ida en el Volkswagen Arena y clasificarse para la penúltima ronda. Por su parte, los alemanes tratarán de conseguir el milagro y acceder a la siguiente fase. Para ello, necesitan anotar cuatro tantos y que el Nápoles no marque. Es una complicada tarea, aunque no imposible.

Los lobos buscarán la hazaña

Los pupilos de Dieter Hecking tienen la difícil papeleta de remontar un (1-4) adverso en campo contrario. En el duelo de ida, los del sur de Italia pasaron por encima del Wolfsburgo por (1-4) en el Volkswagen Arena. Fue un partido en el que el Nápoles fue superior durante los noventa minutos a un Wolfsburgo que no encontró la tecla para sorprender a los transalpinos. El primer gol llegó en el minuto 15 (0-1). Gonzalo Higuaín sorprendió a Benaglio, tras un pase largo de Dries Mertens. Posteriormente, los hombres de Rafa Benítez establecieron el (0-2). Hamsik definió raso, después de una asistencia de Higuaín. Tras la reanudación, el Wolfsburgo tuvo muchos problemas para trenzar y combinar jugadas. Poco después, los visitantes encarrilaron el encuentro (0-3). Hamsik anotó su segundo tanto de la noche, al aprovechar un pase de Callejón. Esto fue un jarro de agua fría para el cuadro alemán. Minutos después, el Nápoles sentenció con un cabezazo de Gabbiadini (0-4). En la recta final, Bendtner hizo el (1-4) para los alemanes.

El Wolfsburgo es un plantel que en la Bundesliga está firmando una buena campaña en líneas generales y se encuentra segundo con 61 puntos. Sin embargo, está a doce unidades del intratable Bayern Múnich de Pep Guardiola que acaricia el título a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la liga. En el último partido, los hombres de Dieter Hecking no pasaron del empate ante el Schalke 04 (1-1) en su feudo. Fue un choque donde el primer acto fue muy nivelado y parejo. En la segunda parte, los visitantes abrieron la lata gracias a un gol de Leroy Sane. Esto fue un auténtico mazazo para los locales. Más tarde, el Wolfsburgo no se rindió y Kevin De Bruyne salvó un punto para su escuadra.

Los alemanes viajarán a tierras italianas, con el propósito de lograr el milagro de la remontada. No será tarea fácil eliminar al Nápoles. Poseen a futbolistas como Inler, Gabbiadini, De Guzmán, Mertens y Zapata.

A mantener la ventaja

El Nápoles buscará conservar la cómoda ventaja de la ida para estar en el sorteo de las semifinales. Además, el cuadro italiano está cuajando de una buena Europa League. Ha dejado fuera de la competición a escuadras como el Sparta de Praga, Young Boys, Slovan Bratislava, Trabzonspor y Dinamo de Moscú. Está a punto de dejar fuera de combate al Wolfsburgo, uno de los mejores clubes de la Bundesliga, pero los choques hay que disputarlos.

En la Serie A, el grupo de Rafa Benítez está muy lejos de la cima, aunque despliegan un gran fútbol. Los transalpinos ocupan la cuarta posición con 53 puntos y están a cinco puntos de la Lazio, segunda clasificada. El propósito del Nápoles es terminar en segunda posición y de momento no van por mal camino, ya que ganó al Cagliari por (0-3) fuera de casa. Fue un duelo donde los visitantes fueron superiores a los locales. En el ecuador del primer tiempo, el español José Callejón batió a Brkic para desnivelar la contienda (0-1). Al filo del descanso, los napolitanos ampliaron el marcador gracias a un tanto en propia meta de Antonio Balzano (0-2). Tras la reanudación, Manolo Gabbiadini sentenció con el (0-3) definitivo.

Los del sur de Italia afrontarán el encuentro con la intención de maquillar la eliminatoria. Sin embargo, los de Rafa Benítez no se pueden relajar. El Wolfsburgo tiene a grandes jugadores como Naldo, Arnold, Perisic y Dost.

Escenario del choque

San Paolo es un estadio donde juega el conjunto del Nápoles. Está situado en el barrio de Fuorigrotta (Nápoles), capital de Campania (Italia). Tiene un aforo para 76.824 espectadores y es el tercer campo más grande de la Serie A por detrás del Estadio Giuseppe Meazza y el Olímpico de Roma. Fue inaugurado el 6 de diciembre de 1959 con el encuentro de la primera división italiana entre el Nápoles y la Juventus. El duelo concluyó con la victoria de los napolitanos (2-1).

Rafa Benítez: “ El Wolfsburgo es un equipo fuerte”

Los pupilos de Rafa Benítez tienen pie y medio en semifinales, tras ganar (1-4) en tierras alemanas. No obstante, Rafa Benítez prefirió ser cauto y no confiarse: “El Wolfsburgo es un equipo fuerte, tenemos que jugar como el partido de ida con el máximo respeto y sin perder el foco”. A pesar de los rumores que le apuntan al Manchester City la próxima temporada. El entrenador madrileño quiere centrarse en el presente y no pensar en el futuro: “Hoy todo enfocado a terminar bien la temporada, todavía no he hablado de mi futuro aquí, pero incluso en el Manchester City”.

El choque de mañana ante el Wolfsburgo es vital y puede decidir muchas cosas. Rafa Benitez reconoció que: “Ganar mañana al Wolfsburgo es crucial para lo que es ganar en la liga y estar más cerca de la Roma y la Lazio”.

Dieter Hecking: ” El resultado en Wolfsburgo no hace que seamos optimistas”

El Wolfsburgo se desplazará a Nápoles, con el objetivo de levantar la eliminatoria, pero no será fácil. Sin embargo, Dieter Hecking admitió que “ El resultado en Wolfsburgo no hace que seamos optimistas. Nos faltan algunos jugadores pero tenemos una plantilla excelente. Somos un buen equipo y somos capaces de marcar en cualquier momento y ante cualquier equipo”.

Dieter Hecking afirmó que “Tenemos que evitar cometer pequeños errores. Podemos hacer un buen partido, pero si nos equivocamos lo podemos pagar caro. Tenemos fe y tendremos fe hasta el último minuto. El fútbol es bonito y permite que ocurran milagros”.

Posibles onces

Rafa Benítez, preparador del Nápoles, no podrá contar para este choque con Gargano ni con Michu. Estos dos futbolistas padecen lesiones de cuádriceps. Tampoco, no jugarán Zuñiga a causa de una lesión de rodilla y Maggio por gripe. Por su parte, Dieter Hecking, entrenador del Wolfsburgo, tendrá la baja sensible de De Bruyne a causa de un golpe en el pie. Esta temporada ha anotado 10 dianas. Schürrle, Hunt ni Vieirinha no disputarán este partido por problemas en el hombro, rodilla y de salud respectivamente.