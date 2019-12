Crystal Palace - Hull City: tranquilidad e inseguridad se mezclan en Selhurst Park

Jornada 34 de la Barclays Premier League, pocos pasos quedan para llegar al final y el Hull City aún no ha cumplido el objetivo de principio de temporada mientras el Crystal Palace lo ha hecho con bastantes jornadas de antelación gracias, en gran parte, a la llegada de Alan Pardew al banquillo eagle. Steve Bruce, por su lado, tiene por delante una difícil misión por realizar y seis partidos por delante para hacerlo (tienen un partido pendiente ante el Liverpool).

Muchos partidos entre equipos de la parte baja se presentan en esta jornada y quizás sea este uno de los más interesantes de ver. Dos equipos que siempre buscan proponer ellos el juego se enfrentarán para derimir quien se lleva los tres puntos. Los tigers al jugarse mucho más que sus rivales deberán salir como verdaderos tigres a comerse a su presa, el dominio parece que será para el Hull City mientras el Crystal Palace puede que intente matar al contraataque si no consigue robarle el balón a su rival.

Pocos pensaban que este Crystal Palace se salvaría tras marcharse Tony Pulis al comienzo de la temporada por discrepancias con los más altos cargos del club londinense. El equipo que viste de azulgrana empezó muy mal y pronto se vio sumergido en los puestos de descenso. Alan Pardew, que abandonó el Newcastle United en enero, fichó por el Crystal Palace para salvarlo y así lo ha hecho el que fuese jugador del propio club eagle. La temporada en Londres ha pasado de nefasta a expectacular.

Aunque no sea matemática, la salvación del Crystal Palace es un hecho y solo una catástrofe impredecible haría que las cosas cambiasen tanto como para que los de la capital no jugasen en la próxima Premier League. The eagles pelean ahora por entrar en el top 10 de esta Premier League junto a los grandes equipos que la componen, para ello, deberá superar a rivales de la talla del West Ham United, Swansea City o Stoke City.

Para este partido, el Crystal Palace tiene las bajas confirmadas de Marouane Chamakh y y Fraizer Campbell, dos delanteros. Murray será seguramente el delantero titular ante estas bajas. Por otro lado, Jordon Mutch y Jerome Thomas son dudas para entrar en el 'once' inicial de Alan Pardew. Ambos jugadores han entrado en la convocatoria pero se desconoce si serán descartados o estarán al menos en el banquillo.

Gran parte del mérito de salvarse viene de las cuatro victorias consecutivas que logró el Crystal Palace antes de perder en la anterior jornada por 0-2 ante el West Bromwich Albion. Queens Park Rangers (3-1), Sroke City (1-2), Manchester City (2-1) y Sunderland (1-4) fueron las víctimas de un equipo con hambre que se vio superado por el que fuese su extécnico, Tony Pulis, en la última jornada. El West Brom asaltó el fortín de un equipo que parecía inderrotable y sumó tres puntos de oro. Ahora es el Hull City el que busca rascar algo de Selhurst Park, donde el Crystal Palace ha perdido la mitad de sus partidos (ocho de 16).

En el otro lado del cuadrilátero tenemos al contricante más débil y al menos pesado de los dos. Partiendo con la desventaja de no ser un equipo con acierto de cara a gol y con poca suerte en el terreno de juego y fuera de él (lesiones), el Hull City se planta ante un rival difícil. Este rival es el segundo equipo más asequible de los seis contra los que todavía tiene que jugar el equipo tiger (tras el Burnley). El no ganar, el empate, inservible, podría ser la sentencia al descenso para un equipo que se tiene que enfrentar todavía a Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal y Manchester United. Este partido supone algo más que tres puntos.

Los norteños tienen por delante seis finales en las que deben obtener al menos seis puntos. Su entrenador, Steve Bruce, ha dicho que esperan ganar "al menos dos partidos" de los seis restantes y el primero es el de este fin de semana ante el Crystal Palace. El optimismo prima en un equipo que se la juega en este choque. No es un partido más, perder supondría necesitar ganarle a Manchester United, Tottenham, Liverpool o Arsenal para poder salvarse y esto es algo que no parece muy probable aunque como visitante, el Hull City logró dos empates ante Liverpool y Arsenal.

​ Diamé celebra su gol al Crystal Palace en la ida. Foto: sporstmole.

Para este encuentro Steve Bruce tiene las bajas confirmadas del centrocampista David Meyler y del croata Nikica Jelavić amén de Robert Snodgrass (K.O para toda la temporada), que cumple su tercer partido de sanción. Por otro lado, Curtis Davies y Gastón Ramírez son duda para este choque, ambos han entrado en la convocatoria pero se desconoce si Bruce contará finalmente con ellos (falta le hace) o no.

Para salvarse hay que puntuar, no algo que desconozca nadie, pero a este equipo le cuesta, y más cuando juegan fuera de casa. El equipo que viste de naranja y negro no gana como visitante desde el 26 de diciembre de 2014 cuando vencieron por 1-3 al Sunderland. Fuera de casa han perdido nueve de los 17 partidos que han disputado siendos los dos últimos, derrotas. El Crystal Palace flojea como local pero los números de visitante del Hull City (que no representan el buen juego del equipo) no ayudan a ser optimistas en Kingston Upon Hull.

Clasificación

​

Historial de enfrentamientos

Pocos partidos se han visto entre estos equipos (15) y casi la mitad (7) han terminado en empate. El Hull City se llevó el último choque entre ellos por 2-0 gracias a los goles de Diamé y Jelavić. Para encontrar la anterior victoria del Hull hay que remontarse a 2008, a un partido de Championship con el Hull City como local. En Selhurst Park, el Crystal Palace ha ganado tres partidos y empatado otros cuatro, dejando el casillero de derrotas a cero.

Convocatorias

Crystal Palace: Hennessey, Kettings, Speroni, Dann, Delaney, Hangeland, Kelly, Mariappa, Souare, Ward, Bolasie, Jedinak, Ledley, Lee, McArthur, Mutch, Puncheon, Thomas, Ameobi, Anderson, Gayle, Sanogo y Zaha.

Hull City: Harper, Jakupovic, McGregor, Alex Bruce, Chester, Curtis Davies, Dawson, Dudgeon, Figueroa , Lenihan, McShane, Robertson, Rosenior, Brady, Diamé, Elmohamady, Huddlestone, Livermore, Quinn, Ramérez, Aluko, Abel Hernández, N'Doye y Sagbo.

Posibles 'onces' iniciales

​ ​