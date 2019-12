La Lazio cede el segundo puesto ante un casi salvado y gran Atalanta

Complicadísimo partido el que tuvo que afrontar la Lazio en Bergamo, una ciudad que se le sigue atragantando y en la que sólo ha vencido en siete de 93 ocasiones en Serie A. A cuatro jornadas para el final de la campaña, el equipo de Pioli cede con este empate el segundo puesto a la Roma con un punto de diferencia, tras la victoria Giallorossi ante el Genoa. Gran planteamiento de Edoardo Reja con un Atalanta agresivo por lo mucho que se jugaba y con un espléndido Cigarini en el centro del campo. La salvación la tiene casi amarrada debido a la derrota del Cesena en Florencia, aunque la victoria la hubiera sellado, cosa que evitó Parolo en un córner en respuesta al gol de Biava, ex de la Lazio. El Derbi della Capitale en la penúltima jornada va cobrando fuerza con el paso de las semanas, pues por ello los de Pioli siguen dependiendo de sí mismos para ser segundos si consiguen ganar.

Marchetti lo para todo a un gran Atalanta

El Atalanta jugó con un 4-3-3 muy eficaz. Delante de la zaga defensiva actuó un gran Migliaccio, con D'Alessandro y Gómez listos en la línea del pivote formando un 4-1-4-1 en no posesión. La Lazio, debido a ésto, no pudo jugar la pelota durante todo el primer tiempo; Biglia y Parolo estuvieron completamente anulados. Edoardo Reja elevó la regularidad de Cigarini y Carmona para evitar el entendimiento de Cataldi y Parolo con el trio de la media punta (Candreva, Mauri y Felipe Anderson).

Con el dominio completo local, Marchetti hizo ante Gómez una de las paradas de la temporada Pioli puso a Keita Balde de delantero centro ante la lesión de Klose; El español dio al poste en el minuto 6 una gran internada de ataque desde fuera del área. El resto de la primera mitad, completamente Nerazzurri. D'Alessandro dio grandes problemas a Radu y a Ciani por la derecha, pero el peligro para la Lazio llegó por el centro; Migliaccio estuvo cerca de anotar en el minuto 14, pero Marchetti salvó la primera. Cuatro minutos después, Biava se anticipó al marcaje en el centro de Del Grosso para que Marchetti volviese a salvar a los de Roma. En el minuto 33, la Lazio respondió con una buena jugada entre Candreva y Keita Balde, que acabó con el español errando con la parada de Sportiello. A dos minutos del final de la mitad, y con un Atalanta engullendo a los visitantes, Gómez tuvo la ocasión más clara de todo el partido: Centro de Bellini, el argentino entra en el área y, ante su potente disparo, Marchetti saca una mano que bien podría entrar en el top ten de las mejores paradas de la temporada en Italia. Al descanso, el Atalanta no recibía el justo premio a una gran primera parte.

Goles y equilibrio en la segunda mitad

En la reanudación, la pelota seguía sin querer entrar para el Atalanta: Gómez dio al poste desde fuera del área en el minuto 49. En el mismo minuto, un córner botado por él mismo era cabezeado por Biava, donde Marchetti no pudo hacer nada para evitar que los locales se adelantasen en el marcador. Gol que el defensa no celebró por respeto a su ex equipo. Cigarini, entonces, pasó a dar lecciones de fútbol en el centro del campo. En el minuto 59, Candreva y Keita Balde seguían sin encontrar la combinación adecuada par hacer gol. En esta ocasión, el español mandó a las nubes ante Sportiello. Tras esto, Pioli eligió a Djordjevic como primera sustitución por Mauri. El serbio no jugaba desde su lesión el 24 de enero.

Parolo empató el gol de Biava en una segunda mitad mucho más equilibrada En el minuto 77, entró Perea por un Keita que no afinó la puntería en sus cuatro ocasiones claras del partido. Pioli dejó entonces la formación en un 4-2-4 con todo su arsenal volcado al ataque, y consiguió premio. Minuto 77: Cataldi saca un córner y una acrobacia de Marco Parolo permite a los Biancocelesti empatar el encuentro, quizá merecido por coraje, pero no por juego. Noveno gol en liga del italiano y el cuarto que le hace en su carrera al Atalanta. Reja, con el tiempo al límite para intentar la reacción, quitó a Cigarini y metió a Moralez, pero los últimos diez minutos de juego fueron bastante tranquilos, pese a ser tensos en la grada. Una carrera peligrosa de Felipe Anderson, un disparo de Basta y fín de la historia.

Conclusiones: punto con cierto sabor amargo

El Atalanta debe asumir que incluso el empate es bueno para prácticamente sellar su permanencia en Serie A, aunque la victoria le habría dado el premio de manera matemática. Visitará al Palermo en la antepenúltima jornada de la próxima semana (domingo, 15:00 horas).

La Lazio, dadas las circunstancias, acusó la presión impuesta por los de Rudí García, pero no es ni mucho menos, este punto, una sensación de derrota. El próximo domingo (20:45 horas) recibirá en el Olímpico a un Inter con escasas opciones de entrar en Europa League. El final de liga se acerca, y con la Juventus ya campeón, las miradas se centran la lucha por la Champions a la espera, también de lo que haga el Napoli esta noche ante el Milan.