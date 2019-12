FC Barcelona - Bayern de Múnich: a Berlín se va por Barcelona

El Bayern de Múnich vuelve a Barcelona, ciudad en la que consiguieron el pase a su última final de la Uefa Champions League. Aquel dos de mayo de 2013 los alemanes se imponían por cero goles a tres. Ese mismo año el Bayern de Múnich levantó su última copa de Europa. Ese tiempo pasó y ahora FC Barcelona y Bayern de Múnich vuelven a verse las caras en una semifinal de Champions. La llegada hasta las semifinales no ha sido un camino de rosas para ninguno de los dos equipos. En cuartos de final el FC Barcelona le tocó jugar contra el PSG. En la ida en París, los culés ganaron por un contundente uno a tres. En la vuelta volvió a imponerse el FC Barcelona, esta vez por dos goles a cero. Más complicado lo tuvo el Bayern de Múnich, el equipo de Pep tuvo que lidiar con el Oporto. En Portugal los alemanes cayeron por tres goles a uno. Pero la vuelta en Múnich fue otro mundo, los alemanes noquearon a los portugueses con un contundente seis goles a uno. El Bayern de Múnich conseguía darle la vuelta a la eliminatoria y pasó a formar parte del selecto grupo de semifinalistas de la Champions League.

Pep Guardiola vuelve al Camp Nou

En la rueda de prensa previa al partido, Pep Guardiola aseguró que no hay ningún sistema o entrenador capaz de para a Messi. "Estando como intuyo que Messi está, no hay defensa que le pueda parar. Es imposible. En su estado no lo paras, por mucho que defiendas". Guardiola declaró que la intención de su equipo es no salir a no encajar goles, sino a marcarlos. "Tenemos que marcar goles porque estamos en semifinales, y sin marcar será muy difícil poder ir bien a Múnich para la vuelta y jugar allí. Si no marcamos mínimo un gol será muy complicado, y será imposible jugar solo desde la defensa, sabemos atacar y esa es la idea", explicó el técnico catalán. A la par de Guardiola, Thiago vuelve a la que fue su casa. Sobre el jugador español, Pep dijo que "Thiago está muy feliz en el equipo, los dos vivimos la misma situación y somos lo que somos gracias a estar en esta casa. Por su carácter nos podrá ayudar este miércoles".

"Me gusta el Bayern que veo, es de los mejores de Europa".- Luis Enrique

Luis Enrique, técnico del FC Barcelona compareció en la sala de prensa en la previa de la semifinal. El entrenador culé no se fía de las numerosas bajas del Bayern de Múnich, el asturiano declaró que "Me parece que la plantilla del Bayern es suficientemente potente como para notar estas bajas". Luis Enrique ha tenido palabras para su amigo Pep Guardiola, "Nos habíamos citado en broma para Berlín, pero sólo habrá sitio para uno". Luis Enrique aseguró sobre el Bayern que "Desde que ha llegado Pep, tiene un estilo diferente. Ha cogido las cosas buenas que ya tenía y le ha dado su impronta. Me gusta el Bayern que veo, es de los mejores de Europa. Muy potente arriba y encaja pocos goles".

En el apartado de las bajas, es el Bayern de Múnich el que cuenta con la enfermería más llena. Guardiola no podrá contar con Alaba, Babstuber, Ribéry, Robben, Rode, Starke y tiene la duda del polaco Lewandowski, que pese a tener la nariz rota, lleva unos días entrenando con una máscara protectora, por lo que parece que podrá estar listo para jugar. Luis Enrique tiene a toda la plantilla a su disposición, salvo Mathieu con problemas en el tobillo.

Un enfrentamiento con muchos precedentes



FC Barcelona y Bayern de Múnich se han enfrentado en varias ocasiones a lo largo de la Uefa Champions League. Los dos últimos enfrentamientos entre españoles y alemanes se saldaron con sendas goleadas. En la edición de 2009, culés y bávaros se encontraban en cuartos de final. En la ida el Barcelona se imponía por cuatro goles a cero. En la vuelta en Múnich empataron a uno. Con un global de cinco a uno, el FC Barcelona se metió en semifinales, y acabó levantando la Champions sobre el cielo de Roma. La última vez que se enfrentaron fue en las semifinales de la edición de 2013. Ese año el Bayern se imponía en la ida en Múnich por un contundente cuatro a cero. En la vuelta volvía a ganar el Bayern de Múnich, esta vez por cero goles a tres. Esa misma edición, el Bayern levantaría la Champions.

Posibles Alineaciones