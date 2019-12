We're going up: AFC Bournemouth, los cerezos ya están maduros y en flor

A lo largo de la extensa costa, desde County Gates hasta la bahía de Poole a lo ancho, crece una ilusión. Para una población habitada por apenas 300.000 personas, la mayoría estudiantes y jubilados, es difícil encontrar una motivación más allá de los días de sol en los que clavar la sombrilla en la arena y disfrutar del agua marina en tu piel. Sin embargo, a partir de ahora, los ciudadanos de Bournemouth tienen un motivo para presumir. Un motivo por el que ser envidiados por otros. Y es que su equipo, tras 125 años de historia, jugará en la Premier League la temporada que viene.

The Cherries, el legado del Boscombe FC

En el último año del siglo XIX, un grupo de estudiantes de instituto tuvieron la idea de inscribir un equipo en torneos no profesionales, ni siquiera amateur. Competían en la liga local del distrito de Bournemouth, con tan buen resultado que optaron por afiliarse al fútbol amateur cuando apenas llevaban seis años de vida. La realidad les demostró que era aún demasiado pronto para ellos, y acabaron en último lugar de la clasificación. En 1910 firmaron a su primer jugador profesional, B. Penton, al que ficharon procedente del Southampton por diez libras, y se mudaron a un nuevo campo, Dean Court -en honor al benefactor del club-.

Para entonces, a ese equipo ya se les conocía como The Cherries por las rayas de color cereza que predominaban en su uniforme. El apodo venía de perlas, ya que Dean Court se localizaba justo al lado de la finca Cooper-Dean, donde podían encontrarse numerosos huertos de cerezos.

La Primera Guerra Mundial frenó el desarrollo del Boscombe, que decidió dar un salto de calidad en 1920, cuando se creó la Third Division. Muchos equipos fueron trasladados a dicha categoría, lo que los de Dorset aprovecharon para inscribirse en la Southern League. Sin embargo, ese nivel se le quedaba pequeño a un equipo con la ambición de crecer. Tres años más tarde, solicitaron a la Federación su entrada en la Football League -el fútbol profesional inglés-, y les fue concedida, por lo que en 1924 ya estaban compitiendo en la Third Division (South).

Fue precisamente con la subida de peldaño cuando se introdujo por primera vez el nombre de la ciudad de Bournemouth en la denominación de la entidad, pasando esta a llamarse Bournemouth and Boscombe Athletic Football Club. El nuevo apelativo no les trajo suerte, ya que cayeron en su debut por 3-1 ante el Swindon. Ante el mismo oponente consiguieron el primer punto, que fue como locales (0-0). Poco a poco, el Bournemouth se estableció como miembro de la Third Division, y hoy día aún conservan el récord de equipo con la permanencia más longeva en dicha categoría. La Segunda Guerra Mundial también paralizó su avance, pero ello sólo les sirvió para coger aún más impulso y poder llevarse a sus vitrinas, en 1946, el primer trofeo de su historia: la Third Division (South) Cup, tras batir al Walsall por 1-0 en Stamford Bridge.

El país empezó a escuchar con fuerza el nombre del Bournemouth and Boscombe en la campaña 1956/57, cuando una brillante trayectoria en la FA Cup les hizo ganarse el apodo de 'The Giant Killers' -los 'matagigantes'-. Tras ganar al Burton Albion, Swindon y Accrington Stanley, batieron por 0-1 al Wolverhampton, terceros en la máxima categoría. En la siguiente ronda, se verían las caras con el Tottenham, segundo en la First Division, al que también vencerían (3-1). El equipo más grande de Inglaterra por aquel entonces, el Manchester United, viajó a Dean Court, donde casi 30.000 aficionados se dieron cita para ver un partido sin precedentes para un club de tan poca historia como el suyo. El Bournemouth and Boscombe plantó batalla en todo momento, aunque cayeron derrotados por 1-2, poniendo fin a su sueño copero pero ganándose el respeto de todo el territorio inglés.

La revancha ante el conjunto mancuniano llegaría en 1984, cuando el Bournemouth de Harry Redknapp eliminaría al Manchester United en la tercera ronda de la FA Cup. Con Redknapp, los cherries establecieron el récord de 97 puntos con los que fueron campeones de la Division Three. Tres años de más a menos marcaron su trayectoria en la segunda división, incluida una última en la que la tónica general de lesiones por doquier derivaron en un nuevo descenso. Redknapp se retiró provisionalmente -y durante un corto espacio de tiempo- de los banquillos, y Tony Pulis cogió el mando. El actual entrenador del West Bromwich Albion lo dejó debido a los graves problemas económicos de los cherries, que propiciaban la inexistencia de fondos para fichar, algo que él no estaba dispuesto a asumir.

Sumido en una crisis extradeportiva y sin entrenador en el banquillo, el Bournemouth perdió los siete primeros partidos de la temporada. Mel Machin fue nombrado entrenador, y lideró la primera parte de lo que se conoce como 'The Great Escape', cuando, tras haber conseguido únicamente nueve puntos llegadas las Navidades, el equipo salvó la categoría. La siguiente década fue de altibajos para los de Dover, con inestabilidad en todos los aspectos. La llegada de Sean O'Driscoll al banquillo, quien había jugado más de una década y media en el club, empezó a guiar a la entidad en la dirección correcta.

Eddie Howe: el nuevo John Bond

La década de los setenta implicó un paso atrás para coger impulso y dar dos hacia adelante. Tras la caída a la Fourth Division, llegó John Bond al banquillo de los cherries. Con él, se consiguió un estilo de juego que enamoró a propios y extraños, fruto del cual llegó el ascenso de vuelta a la tercera categoría tras apenas un año en la cuarta. Bond siguió extendiendo sus ideas, y a punto estuvieron de alcanzar la Second Division. “Quiero ser entrenador de First Division en Dean Court” eran las palabras que tenía metidas el técnico en su cabeza y que manifestaba continuamente a la prensa siempre que inquirían acerca de su futuro laboral.

En 1972, se cambió el nombre del club al actual AFC Bournemouth, si bien sigue estando registrado con la denominación anterior. Todo era de color de rosa en la ribera de la bahía de Poole... hasta que llegó el Manchester United. La puesta en escena de los de Bond no pasó desapercibida para Tommy Docherty, que se llevó al equipo mancuniano a la estrella 'cherrie', Ted MacDougall -que da nombre actualmente a una de las gradas del Goldsands Stadium-. Esa circunstancia propició la marcha de John Bond del banquillo con dirección Norwich, siguiéndole otros pesos pesados del vestuario y dejando al Bournemouth de vuelta a los tiempos de hundimiento, con descenso incluido en 1975.

Hablar de Eddie Howe es hablar de un motivador nato. Los pasillos tanto del Goldsands Stadium como del centro de entrenamiento están repletos de frases pronunciadas por grandes personalidades como Muhammad Ali, Abraham Lincoln, Michael Jordan, Eric Cantona, Brendan Rodgers, Tony Pulis, Mel Machin, Sean O'Driscoll y Harry Redknapp, entre otros. Tras haber pasado la mayoría de su carrera como jugador en el Bournemouth, se hizo cargo del banquillo en 2009, con 31 años, convirtiéndose en el entrenador más joven de toda la Football League. Fue el protagonista del hito conocido como la segunda parte de 'The Great Escape', cuando salvó al equipo tras haber empezado la temporada con -17 puntos. Agentes judiciales tomaban las decisiones del club, y los jugadores no recibían lo que les correspondía por sus nóminas. Además, jugaron con una presión añadida: si descendían, el club desaparecía. Steve Fletcher, leyenda viva del club, volvió con 37 años -seis más que el entrenador- para llevar al equipo a la salvación con una memorable segunda vuelta de competición.

“No me sentía preparado”, relata Howe, echando la vista atrás. “Hoy día aún pienso que yo no era el hombre adecuado. Confiarle esa tarea a un joven inexperto como yo era un riesgo, pero confiaron en mi. Siempre estaré en deuda con quienes me brindaron esta oportunidad.”

Las ofertas no le han faltado nunca a Howe tras aquel hito: “Sí, tuve muchas ofertas de muchos equipos, varias de las cuales de categorías superiores, equipos con más potencial económico que el Bournemouth. Pero las rechacé todas. Para mi, es más importante tener la oportunidad de construir un equipo de abajo a arriba que el dinero. El dinero nunca ha sido mi motivación.”

"Lo que estás pensando es en lo que te estás convirtiendo", una frase de Muhammad Ali, está escrita en la pared del gimnasio del Bournemouth

Aún así, la temporada siguiente fue la de la consagración. Con una plantilla de sólo 19 hombres, Howe lideró al Bournemouth al ascenso a la League One tras finalizar en segunda posición. El país empezaba a fijar sus ojos en ese entrenador que había salvado a los cherries de una desaparición segura y lo había llevado a la tercera categoría. Pero Howe sentía que su trabajo al frente de la entidad aún no había finalizado. Un año más tarde sufrieron, ante del Huddersfield, la crueldad de los penalties en los playoffs de ascenso a la Championship.

La oportunidad se había perdido. Los jugadores importantes, que se habían ganado un cartel en el panorama futbolístico nacional, abandonaron el barco en busca de nuevos objetivos. Incluso Howe dejó el banquillo para coger las riendas del Burnley. La campaña 2011/12 parecía de transición, pero llegó un estímulo que cambiaría el paradigma del club: la llegada del empresario ruso Maxim Demin como propietario, solucionando todos los problemas económicos para que el único foco de concentración fuese el plano deportivo.

El técnico de Amersham apenas duró año y medio en Turf Moor. Alegó motivos personales para rescindir su contrato en octubre de 2012, y apenas dos días después se anunciaba públicamente su vuelta al club de sus amores: el Bournemouth. En esa misma temporada condujo a los de Dorset a la ansiada Championship, tras quedar en segunda posición, a un solo punto del campeón Doncaster Rovers. Este año, pese a que nadie daba un duro por ellos, han quedado campeones de la segunda división del fútbol inglés, ganándose con creces el ascenso y siendo Eddie Howe elegido como Entrenador de la Década en la Football League.

Ahora, tras sólo cinco temporadas en Championship en sus 125 años de historia, afrontan un nuevo desafío. Un desafío para el que tendrán que ampliar la capacidad del Goldsands Stadium. Un desafío que volverá a ilusionar a millares de personas, como en la época de John Bond. El desafío más grande, más largo, más tortuoso y más divertido de todos: la Premier League.