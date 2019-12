Müller: "No nos hemos dado por vencidos todavia"

"Hasta que el árbitro no pite el final, vamos a darlo todo". Con estas palabras comenzó Thomas Müller la rueda de prensa previa al partido que su equipo, el Bayern de Múnich, jugará en la noche del martes, la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el FC Barcelona. No será fácil ya que tienen que remontar un 3-0 ante los de Luis Enrique, y aunque ya pasó algo parecido hace unas semanas ante el Oporto, ante el conjunto blaugrana se antoja mucho más complicado.

Müller: "No estoy eufórico pero tampoco soy pesimista" "El entrenador nos mentalizará. No estoy eufórico, pero tampoco pesimista. Tenemos que usar nuestras ocasiones. Estamos un poquito excitados. No tenemos nada que perder y hasta que el árbitro no pite el final, vamos a darlo todo y a creer en ello. Mañana espero también la pasión, la voluntad y el apoyo de la afición para remontar esta eliminatoria, como ya hicieron hace unos dias cuando perdimos ante el Augsburgo, fue grandioso, realmente me impresionó", comentó el jugador alemán.

"Esta rueda de prensa es una mala imitación de la de hace 4 semanas, cuando teníamos que remontar el 3-1 ante el Oporto. Queremos hacerlo bien. En el fútbol muchas cosas son posibles. Tenemos que creer en nosotros mismos. No estamos soñando con que será como contra el Oporto aunque sería bonito que lo fuera, además somos los mismos jugadores que mandamos al Oporto a su casa. No nos hemos dado por vencidos todavia y estamos ansiosos por jugar", afirmaba el campeón del mundo.