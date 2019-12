Allegri: "Tenemos una oportunidad única que ninguno imaginábamos"

Giorgio Chiellini cuenta los minutos que faltan para decidir el miércoles si habrá representación italiana en la final de Berlín del 6 de junio. Vidal sueña con conseguir un gol que pondría las cosas muy de cara para la Juventus, que recordemos que parte con ventaja tras el 2-1 de Turín.

Chiellini: "Debemos limitar su juego y jugar al 110%"

El defensa habló para Sky Sport, dos diás antes del decisivo partido de vuelta de semifinales ante el Real Madrid: "Tal vez hemos tenido un nivel dispendido a nivel emocional en las últimas dos semanas luchando por el título de liga. Pero, en cuanto a prestigio, sin embargo, este es sin duda el más importante, porque llevo diez años en la Juventus y la última semifinal de Champions fue hace doce años. Nuestro camino ha ido in crescendo, nunca hemos estado tan cerca de la final, pero todavía nos quedan 90 minutos muy duros. El final está todavía muy lejos y necesitamos un partido estupendo para llegar a Berlín". Cuando fue preguntado por el equipo español, contestó que "cuando juegas una semifinal de Liga de Campeones, incluida ante el vigente campeón, la palabra "hambre" te sale sola".

El defensa italiano reconoció que muchos factores no dependen sólo de ellos mismos: "Un instante puede cambiar el curso del partido. Tenemos que limitarles hasta el final. El estadio estará arropándoles y tenemos que ser buenos en la presión". En cuanto a la pregunta inevitable de un posible "catenaccio", Chiellini respondió: "Sabemos que podemos jugar atrincherados y defender el 0-0, pero tenemos que estar acertados si tenemos una ocasión". Recordó, además, sus dos últimas experiencias en el Santiago Bernabéu: "He jugado dos veces en el Bernabéu, esperemos que no sea como el año pasado cuando perdimos y me expulsaron, pero ojalá sea como en la anterior, cuando ganamos con dos goles de Del Piero ".

Allegri: "Es una oportunidad única"

El técnico Bianconero, en la víspera del partido: "Creemos que durará unos 95 interminables minutos. Tenemos que creérnoslo". También dijo: "Esta noche no voy a dormir, y espero no quedarme dormido mañana en el banquillo (risas)", afirmó con total firmeza en sala de prensa. Comparándolo con el duelo en Mónaco dijo: "No va a acabar 0-0. En Mónaco podriamos pensar en buscar ese resultado, pero las características del rival de mañana dicen que no. No podemos pensar en la gestión del resultado cuando son ellos los que juegan en casa". Sobre Pogba, de quien no confirmó si será titular o no: "Es un jugador extraordinario, puede mostrar su calidad jugando con madurez y hay posibilidades de que salga de inicio".

Vidal: "Ojalá lleguemos a la final con un gol mío"

Las palabras de Arturo Vidal en una entrevista en Mediaset fueron las siguientes: "Estamos cerca del final, somos un equipo fuerte y queremos seguir adelante, pero jugar contra el Real en su casa es difícil, por eso queremos seguir adelante y tenemos que jugar con el corazón". El chileno trató de predecir el progreso que tendrá el encuentro: "Ellos empezaran fuerte, hay que estar tranquilos y, si tenemos la oportunidad, hay que meter un gol". Además, se confesó con estas palabras: "Me gustaría, y ojalá, que un gol mío nos llevase a la final".