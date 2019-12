Leicester City 2014/15: los 'zorros' reinaron al final de la selva

Tras un largo verano en el que el Leicester se preparó de una forma muy intensa para la primera división del fútbol inglés, comenzó por fin su periplo. Una larga travesía de nueve meses con más sombras que luces, pero con un final feliz. En el mercado estival desembolsaron 21'5 millones de euros para hacerse con los servicios de dos delanteros de nombre como Kramaric (11'5) y Ulloa (10). Aparte, otros como Hamer, Huth y Albrighton llegaron gratis. Nigel Pearson tenía a su tropa más que lista para la batalla.

El King Power Stadium se vistió de gala para recibir a la Premier League allá por el mes de agosto, cuando el Everton les rindió visita. El encuentro terminó con un empate a dos tantos que significaban el primer punto en la máxima categoría para los foxes. La primera visita fue complicada, ya que Stamford Bridge no era un campo donde muchos salgan exitosos. Los de Pearson plantaron batalla, pero acabaron sucumbiendo por 2-0. Otro equipo londinense, esta vez el Arsenal, fue el siguiente rival en pisar territorio de las East Midlands, firmando un empate a uno. Agosto acabó y el Leicester ya se había enfrentado a tres 'cocos' como Everton, Chelsea y Arsenal.

La primera victoria llegaría en la cuarta jornada en el Britannia Stadium, un lugar del que es muy complicado sacar puntos. Ulloa marcaba su tercer gol de la campaña para darle a su equipo el triunfo por la mínima (0-1). Ello implicó un disparo ascendente en la moral de los jugadores, que regalaron cinco tantos a sus aficionados ante el Manchester United, para lograr tres nuevos puntos ante los red devils (5-3). La derrota un Selhurst Park para finalizar septiembre no importó a un equipo que estaba de fiesta por su triunfal regreso a la máxima división del fútbol inglés.

Una nueva igualada, esta vez ante el Burnley, añadió un punto más al casillero. Las visitas a St James' Park y al Liberty Stadium se saldaron con malas actuaciones y sin goles anotados, por lo que se llevaron cero puntos de seis posibles. El Leicester empezaba a caer poco a poco en los puestos de la clasificación, los jugadores parecían haber perdido la frescura y la alegría en el juego con que habían arrancado apenas dos meses antes.

La crisis se confirmó con dos derrotas más, ante West Bromwich Albion y Southampton, que firmaron un mes negro con cero goles a favor y cuatro partidos perdidos de cuatro disputados. Intentaron asomar la cabeza con un empate -otra vez sin goles- ante el Sunderland en casa, pero ello no sirvió de impulso y, a finales de noviembre, tuvieron un enfrentamiento trascendental ante un rival directo como el Queens Park Rangers. Consiguieron marcar dos goles en Loftus Road, pero no pudieron contener a Charlie Austin y terminaron cayendo por 3-2, volviéndose a casa, una vez más, sin botín. El delantero inglés fue un quebradero de cabeza constante para la zaga del City, y marcó el gol de la victoria para los londinenses.

Un Liverpool en horas muy bajas llegaba al feudo del Leicester y se revitalizó con un triunfo por 1-3 ante un rival que no pudo poner las cosas complicadas a los de Merseyside en ningún momento del partido pese a que se adelantaron en el marcador con un tanto de Mignolet en propia puerta. La crisis de juego y resultados se prolongó durante cuatro jornadas más, que supusieron cuatro nuevas derrotas para los de Pearson, esta vez a manos de Aston Villa, Manchester City, West Ham y Tottenham. La última fecha futbolística del año 2014 -28 de diciembre- terminó, sorprendentemente, con tres puntos como visitantes, por 0-1 en el KC Stadium con un solitario gol de Mahrez. Fue la primera victoria en más de tres meses, y que podían hacer ilusionar a los aficionados con una mejor segunda vuelta.

Soñar en vano

El inicio de la misma y del 2015 fue bueno para los de azul y blanco, que lograron sacar un empate de Anfield pese a verse dos tantos por debajo en el luminoso. Consiguieron encadenar el segundo partido sin perder -lo que ya suponía un logro- con su victoria sobre el Aston Villa merced a un gol de Konchesky. Pero el resurgir no fue más que un espejismo en el desierto de la mediocridad, y volvieron a la racha de derrotas, esta vez con cuatro (Stoke, Manchester United, Crystal Palace y Arsenal). La tensión era palpable en el ambiente, y el técnico Nigel Pearson tuvo con prácticamente los dos pies fuera del club tras encararse con un aficionado que le había increpado.

Sendos empates ante Everton y Hull no fueron suficientes para remontar el vuelo, y llegaron un par de encuentros perdidos más, ante Manchester City y Tottenham. Pese a marcar tres goles en White Hart Lane, los locales anotaron cuatro y se quedaron con todo lo puesto en juego. El mes de abril comenzó y el Leicester estaba totalmente desahuciado: los jugadores no eran capaces de reponerse a todos los fracasos acumulados a sus espaldas, y tanto propios como extraños y expertos daban por más que descendidos a los Leicestershire. El equipo ocupaba el farolillo rojo de la competición con cuatro triunfos en 29 jornadas. Su campaña estaba siendo más que mala (19 puntos de 87 posibles), y el riesgo de descenso era muy real desde varios meses atrás. Se encontraban a siete puntos de los puestos de tranquilidad, aunque con un partido menos, y se veían obligados a hacer en el último tramo todo el trabajo que no habían hecho a lo largo del año si querían jugar en Premier League la próxima campaña. Desde el diez de enero no saboreaban las mieles de sumar los tres puntos. Sumaban 13 goles marcados y 17 encajados como locales, con once puntos cosechados de 39 disputados.

El milagro de Leicestershire

Abril comenzó con victoria ante un equipo pésimo en 2015 como el West Ham. Los de Allardyce ya habían hecho todo el trabajo en la primera vuelta, y en la segunda se dedicaban a pasearse andando por los campos de la Premier. Los foxes les batieron por 2-1, no sin sufrimiento en los últimos minutos. El punto de inflexión llegaría una semana más tarde en The Hawthorns, donde los de Tony Pulis se adelantaron en el marcador hasta por dos veces y controlaron el partido a su antojo, pero los visitantes no se rindieron en ningún momento y asediaron -con premio- las inmediaciones rivales. Huth, en el minuto 80, y Vardy, en el 90, firmaron la remontada que daba los tres puntos al Leicester. Los blanquiazules soñaban aún con la permanencia.

Soñaron más aún en la siguiente jornada, cuando otra brillante actuación de garra y carácter les daba una nueva victoria, esta vez ante el Swansea City (2-0). De nuevo Vardy sería el salvador en un duelo directo por el descenso contra el Burnley y mandaría a los clarets virtualmente de vuelta a la Championship. Por estos cuatro triunfos consecutivos, el choque perdido ante el Chelsea (1-3) no importó. Dieron una buena imagen, pero el duelo clave no era ese, sino ante el Newcastle United tres días después. Y en ese, se dejaron la piel sobre el tapete. En una exhibición desde el primer hasta el último minuto de encuentro, el Leicester desbordó a los magpies en todas y cada una de las facetas del juego. Una contundente victoria por 3-0 sacaba al City del descenso por primera vez tras muchos meses.

Un nuevo éxito les deparaba en la antepenúltima jornada, cuando mantuvieron su plaza fuera de los puestos rojos tras vencer por 2-0 al Southampton, equipo revelación de la temporada y que se jugaba una plaza en la Europa League. La salvación matemática llegaría en la 37ª fecha, cuando sacaron un empate sin tantos del Stadium of Light y aseguraron su presencia en la máxima categoría del fútbol inglés en la próxima campaña. El último día de competición fue una fiesta y culminaron un último tramo espectacular con una paliza al descendido Queens Park Rangers (5-1), con cinco goles de cinco jugadores diferentes.

El Leicester City ha finalizado la campaña en 14ª posición de la tabla clasificatoria, con 41 puntos en 38 jornadas, seis por encima del descenso. Han ganado once partidos, empatado ocho y perdido 19, y han perforado la red rival en 46 ocasiones, siendo perforada la suya 55 veces. La estadística en las últimas nueve jornadas es extraordinaria: siete triunfos, un empate y una derrota, conformando un total de 22 puntos de 27 posibles. En cinco de esos nueve duelos consiguieron, además, mantener su portería intacta.

Las copas, tiempo perdido

La actuación en los torneos coperos ha sido más que decepcionante. En la Capital One Cup, cayeron en la primera ronda -allá por agosto- en casa ante el Shrewsbury Town, de cuarta división. En FA Cup sí pudieron progresar más, dejando en la cuneta a dos 'primeras' como Newcastle (1-0) y Tottenham (1-2). No obstante, su sueño terminó en Villa Park ante el posterior subcampeón Aston Villa (2-1).

La pizarra varió hasta dar con la tecla

Nigel Pearson no ha mantenido el mismo esquema durante el transcurso del campeonato. Empezó la temporada implantando un 4-4-2, con Konchesky y Moore de laterales, para terminarla jugando con tres centrales puros (Wasilewski, Morgan y Huth). Tampoco comenzó la campaña Cambiasso como titular en el centro del campo, y fue ganándose el sitio con el paso de las jornadas a base de aprovechar con creces los minutos que el técnico le brindaba. El mismo caso fue el de Albrighton, mejor jugador de la temporada en la plantilla de los foxes, que ha desequilibrado con su técnica partidos que parecían atascados.

Rectificó a tiempo el entrenador inglés, y gracias a su valentía de pasar a jugar con tres zagueros para poblar más el centro del campo, la salvación es una realidad. Nugent, que empezó como acompañante natural de Ulloa en ataque, perdió su plaza en el once inicial en favor de Vardy, que se posicionó detrás del delantero argentino en lugar de a su lado. Ello favoreció mucho al propio jugador -que había renovado en verano por cinco campañas-, ya que Ulloa movía a las defensas rivales para que las llegadas desde atrás de Vardy resultasen peligrosas. Prueba de ello fueron sus goles en el tramo final, que acabaron siendo claves, así como sus ocho asistencias.

Cinco piezas clave que mantuvieron al resto

Marc Albrighton: el mejor de la temporada. Se echó al equipo a sus espaldas en el tramo final de campeonato, y sus internadas por banda llevaron peligro prácticamente siempre. Se entendió a la perfección con Vardy y Ulloa. Recordó al mejor Albrighton de la época del Aston Villa.

Ulloa: sus goles al inicio de temporada significaron puntos importantes al final. Brilló en agosto y septiembre, pero se fue diluyendo con el paso de la campaña. Aún así, en el último tramo recuperó la movilidad y creó muchos espacios para que Vardy los aprovechase desde atrás. Los equipos de mitad superior de la tabla van detrás de hacerse con sus servicios.

Morgan: el superviviente. De la defensa de cuatro que Pearson planteó al principio, él es el único que ha terminado la temporada como titular. Ha sido el jefe, y ha llevado peligro en el juego aéreo a balón parado. Uno de los grandes beneficiados de esta salvación fox.

Cambiasso: el capo en el centro del campo, fue de menos a más. Aguantó durante un jabato con el físico intacto pese a sus 35 años, y se expandió a lo ancho, clave en los pocos goles que encajaron en los últimos duelos. Incluso marcó algún gol para coronar su buena campaña.

Mahrez: cuando peor estuvo el equipo, él fue el único en dar la cara y lavar algo la cara ofrecida. Su velocidad le ha convertido en uno de los jugadores revelación de la temporada en la categoría.

El once perfecto

Por rendimiento ofrecido, el once ideal del Leicester 2014/15 lo compondrían estos futbolistas. Pese a que hasta tres porteros (Schmeichel, Hammond y Schwarzer) han defendido la portería de los foxes a lo largo de la campaña debido a las lesiones, es el danés el que más seguro se ha mostrado bajo palos. Los laterales han quedado prescindidos, pasando la zaga a constar de tres centrales puros como Wasilewski, Morgan y Huth. El veterano Cambiasso constituyó el eje defensivo, con Mahrez más adelantado y aprovechando su velocidad para internarse por el centro. Albrighton sirvió balones desde la derecha y Schlupp -el punto más débil de este equipo- hizo lo que pudo en la izquierda. Vardy en la mediapunta enganchó con Ulloa, y ambos se aprovecharon de las virtudes del otro.