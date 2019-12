Sunderland 2014/15: y al final, se hizo la luz

Una temporada con muchas más sombras que luces en el Stadium of Light. Así se podría resumir la campaña 2014/2015 del Sunderland debido a los pésimos resultados que ha obtenido y el nivel de juego bastante mejorable que ha elaborado. Lo mejor del curso, el relevo en el banquillo de Poyet con la llegada de Advocaat y el resurgir del equipo cuando más lo necesitaba.

Expectativas positivas a principio de campaña

Tras la hazaña lograda la pasada campaña al lograr la salvación de manera casi milagrosa cuando la mayoría de la gente daban por muertos a mitad de temporada a los black cats por su pésimo inicio de campaña y el nivel de fútbol que habían llevado, los seguidores del Sunderland miraban con diferentes ojos el curso 2014/2015. Gran parte de que los fans tuviesen una actitud positiva ante una nueva oportunidad de resurgir de su equipo fue debido, a parte de la permanencia milagrosa antes comentada, a que accedieron hasta la final de la FA Cup donde se midieron y plantaron cara al todopoderoso Manchester City, sucumbiendo por un resultado de 3-1 pese a que Borini consiguiera adelantar al Sunderland a los 10 minutos.

Las impresiones ante el nuevo curso eran muy positivas aunque el objetivo real era la permanencia con opciones a encadenar una buena racha de resultados y tantear la zona europea.

No se perdía, pero tampoco se ganaba

El inicio de temporada fue muy irregular para los del Stadium of Light, que contaban sus partidos por empates y es que, en sus primeros seis choques acumularon un total de cinco empates frente a WBA, Manchester United, Tottenham Hotspur, Burnley y Swansea City, que añadiendo la derrota fuera de casa frente al QPR hizo que los black cats se situaran en la decimoséptima posición de la clasificación, una por arriba del descenso que en ese momento ocupaban Queens Park Rangers, Newcastle y Burnley.

La situación empezaba a serle conocida a los fans del Sunderland, que vieron como la campaña anterior tuvieron que sufrir hasta el final para conseguir la permanencia y esta empezaba a tornarse parecida.

Sorprendente cambio en la portería

Una de las cosas que han destacado esta campaña en los del Stadium of Light ha sido el cambio en la portería, que hasta ahora había sido un monopolio del italiano Vito Mannone. El guardameta fue el habitual cancerbero la campaña 2013/2014 haciendo una buena temporada dentro de las limitaciones que tuvo el equipo. Esas buenas intervenciones hicieron que Poyet se decantara por el italiano a pesar de que en el mercado de verano se reforzara el puesto con el fichaje del ex citizen Costel Pantilimon, quien aterrizó en el club para luchar la posición con Mannone.

El enorme traspiés frente al Southampton sumado a la derrota en la siguiente jornada frente al Arsenal en casa con varios errores del meta italiano propició que el técnico uruguayo le diese la oportunidad de entrar en el once al rumano, quien hasta ese momento no había disfrutado de ningún minuto en liga. Pantilimon no pudo tener mejor debut, victoria por 1-3 frente al Palace, haciendo varias intervenciones importantes que salvaron al equipo.

A partir de ahí Pantilimon se ganó el puesto de portero titular del Sunderland, puesto que no dejaría ya hasta el último partido de liga en el que Advocaat quiso darle los últimos minutos de liga al cancerbero italiano, quien cosechó una nueva derrota frente al Chelsea en Stamford Bridge.

Desde Uruguay hasta los Países Bajos

Nadie que ame al Sunderland olvidará lo que Gustavo Poyet consiguió desde el banquillo la temporada pasada cuando se hizo cargo de un equipo que estaba hundido moralmente y lo levantó hasta conseguir la salvación, sobrándole incluso una jornada para el final de liga, pero ya sabemos lo caprichoso e injusto que es el fútbol a veces: por más que haya hecho un técnico por un club, si los resultados posteriores no son los esperados, llega el fin de su etapa. La pésima racha de resultados que encadenó el uruguayo desde el inicio de la temporada hasta aquel 0-4 frente al Aston Villa en casa en la jornada 29, fue de 26 puntos, con un balance de 4 victorias, 14 empates y 11 derrotas, lo que hizo que fuera cesado tras esos esperpénticos resultados.

Y como dice el refrán, ‘a rey muerto, rey puesto’, y el nuevo rey escogido para el Sunderland fue el neerlandés Dick Advocaat, que a sus 67 años de edad poseía la suficiente experiencia en las áreas técnicas para afrontar lo que le venía encima a los black cats. Advocaat debutó con derrota frente al West Ham por 1-0, pero ya se notaba otro aire en el juego del equipo. El balance final del ‘pequeño general’ fue de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, la última de ellas en el último partido frente al Chelsea en Stamford Bridge, cosa que no sirvió de nada porque la jornada anterior ya habían consumado su permanencia en el Emirates Stadium.

Diez empates a cero

Si hay una cosa que ha mermado al equipo ha sido su incapacidad para materializar sus ocasiones de gol. Los diez empates a cero son el reflejo de que el Sunderland ha estado la mayoría del campeonato con la pólvora mojada en ataque, haciendo que el equipo sufra hasta el final para conseguir la ansiada permanencia en la Premier League. Burnley, Swansea, Leicester City en dos ocasiones, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion y Arsenal han sido los conjuntos con los que el Sunderland ha saldado uno de sus dos partidos con el empate a cero.

Como bien es sabido, no es lo mismo un empate frente a Chelsea, Arsenal o Liverpool que uno contra Leicester o Burnley, teniendo en cuenta que ante estos dos últimos se iba a jugar el ser o no ser hasta el final. Gran parte de culpa de esto la tienen sus delanteros, los Fletcher, Wickham, Defoe o Graham, quienes no han estado acertados de cara al gol en toda la temporada. Jermain Defoe llegó en el mercado de invierno para ayudar al gran problema de anotar menos goles de los que el técnico esperaba, por aquel entonces Poyet. La llegada del inglés fue ilusionante, al ser un jugador con mucha experiencia y mucho olfato de gol -ya lo había demostrado en el Tottenham Hotspur-, pero conforme iban pasando las jornadas el delantero se iba desinflando hasta llegar a pasar desapercibido en el equipo.

Los bantams apeaban al Sunderland de la FA Cup en 5ª ronda….

Tras ser finalista en la edición anterior de la FA Cup, el Sunderland llegaba a la quinta ronda de la competición copera tras haber superado en las anteriores rondas a Leeds United, y Fulham, este último en el replan. El Bradford afrontaba el encuentro tras haber derrotado nada más y nada menos que al Chelsea de José Mourinho, dando la campanada.

El once que sacaba Poyet para la cita fue: Mannone; Jones, O’Shea, Brown, Van Aanholt; Álvarez, Larsson, Bridcutt, Johnson; Graham y Fletcher.

Pronto se le pondría el choque cuesta arriba a los black cats cuando en el minuto 3, el capitán O’Shea introducía el balón en su propia portería tras un desacertado rechace. El Sunderland se quedó boquiabierto con este inesperado gol y tras él todo se volvió en su contra, con balones divididos perdidos, ocasiones claras desaprovechadas y desaciertos en pases fáciles, y esto lo volvió a aprovechar el Bradford, que en la segunda parte -concretamente en el minuto 61- ponía tierra de por medio con el gol de Stead, que hacía que el Bradford acariciase la próxima ronda. El partido acababa con el resultado de 2-0 para los bantams, escribiendo una nueva página en su libro de éxitos y haciendo que el Sunderland cayese mucho antes de lo que sus seguidores esperaban.

…Y el Stoke hacia lo propio en 3ª ronda de la Capital One Cup

El sorteo deparó que los black cats tuvieran que enfrentarse al Stoke City en la tercera ronda de la Capital One Cup, tras haber dejado atrás al Birmingham en la anterior fase por un abultado marcador de 0-3 con goles de Gómez, Johnson y Wickham en los últimos quince minutos de choque. Esta cita copera se le suele atragantar al Sunderland, por lo que tenía ante sí una buena oportunidad para reivindicarse y despuntar, así como levantar la moral de sus seguidores, que hasta el momento no poseían mucha.

El once que sacó Poyet frente a Hughes fue el formado por Pantilimon; Vergini, Coates, O’Shea, Jones; Rodwell, Bridcutt, Buckley, Johnson, Gómez y Altidore.

El choque comenzaba con igualdad de posesión en el Stadium of Light, aunque ligeramente habían salido los locales más activos. Al cuarto de hora de partido, el estadounidense Altidore adelantaba al Sunderland superando a Butland y poniendo el 1-0 en el luminoso, pero quince minutos después, el ex barcelonista Muniesa ponía el empate en la eliminatoria de manera justa ya que los potters habían empezado a despertarse.

Ya en la segunda mitad, el Sunderland bajó los brazos y el Stoke City se iba viniendo arriba y animando en ataque, pese a que sus intentos por adelantarse en el marcador fuesen desbaratados por un buen Pantilimon en portería. En el minuto 70, de nuevo Muniesa, ponía el 1-2 final con un disparo al que el rumano no pudo llegar, dando el pase a la siguiente ronda a los suyos y haciendo que, un año más, el Sunderland se despidiera mucho antes de lo que los jugadores y aficionados esperaban.

Jugadores bandera

Pantilimon: el guardameta rumano ha sido clave desde que se consagrase como titular de la portería black cat, sobre todo en el partido que confirmaba la salvación para el club frente al Arsenal, donde Costel estuvo sublime durante los 90 minutos y logró para el Sunderland ese punto que necesitaban para celebrar el objetivo.

O’Shea: el capitán franjirrojo ha cumplido una temporada más con las expectativas que los dirigentes tienen puestas sobre él. La experiencia sobrante de John ha hecho que en muchas ocasiones el equipo sea muy rocoso atrás, y como prueba esos diez empates a cero cosechados mencionados anterioremente.

Cattermole: el pivote defensivo ha cuajado una gran temporada a pesar de que ha tenido varias lesiones que le han alejado de los terrenos de juego varias semanas. Lee es un seguro atrás y ha ayudado siempre a la defensa cuando estos lo han necesitado. Una de las piezas clave del club y uno de los jugadores más queridos por los seguidores franjirrojos.

Larsson: claramente el mejor jugador de la temporada del Sunderland. El extremo-centrocampista ha sido el que ha tildado de esa calidad cuando el equipo más ansiaba tenerla. El sueco ha estado a un gran nivel durante toda la temporada y ha aportado varios goles para conseguir correspondientes puntos que al final valieron oro. Gran asistente que ha echado una mano a sus compañeros para ponerles más fácil el materializar goles.

Wickham: el joven delantero ha dado un gran paso en su nivel de juego esta campaña. Sus aportaciones en forma de gol han sido correspondidas por ambos técnicos con su confianza y la posterior titularidad, haciendo que sumase muchos minutos y pudiera seguir desarrollándose como futbolista. Puede que si sigue mejorando le queden las horas contadas en el club, para desmotivación de sus seguidores.

Estadísticas

Si repasamos los números de la presente campaña que han llevado al Sunderland a acabar en decimosexta posición con 38 puntos, observamos que la diferencia de goles a favor y en contra ha sido de -22, habiendo encajado un total de 53 goles y marcando 31, o lo que es lo mismo, menos de un gol por jornada. El balance de resultados de los franjirrojos ha sido de 7 victorias, 17 empates y 14 derrotas siendo, junto al Burnley, los dos equipos que menos triunfos han conseguido esta temporada y a la vez el conjunto que más reparto de puntos ha obtenido con gran diferencia.

Los choques disputados en el Stadium of Light se han saldado con un total de 4 triunfos, 8 empates y 7 derrotas, mientras que fuera de casa ha cosechado 3 victorias, 9 empates y 7 derrotas.

La mayor derrota de los black cats esta campaña fue frente al Southampton en el St. Marys Stadium cuando los locales le endosaron un humillante 8-0, convirtiéndose así en la derrota más abultada de la historia del Sunderland. Por otro lado, la mayor victoria que han conseguido ha sido frente al Crystal Palace fuera de casa con un resultado de 1-3 a favor y también en casa ante el Stoke City por el mismo resultado. Los empates con más goles se dieron frente al West Bromwich Albion en The Hawthorns y contra el Tottenham en casa.

Segunda temporada consecutiva salvando los muebles en la penúltima jornada

Temporada 2013/2014, jornada 37. Escenario: Old Trafford. El Sunderland no podía tener peor rival para jugarse la salvación que el Manchester United, y si encima le añades que juegas en un estadio mítico e imponente como Old Trafford, las sensaciones son tirando a malas. Así se presentaba la penúltima jornada de la pasada campaña para el Sunderland, envuelto en la peor de las situaciones, jugándose el descenso en las dos últimas jornadas y frente al United. Los Mata, Chicharito o Young no estaban dispuestos a servirles en bandeja a los black cats la ansiada permanencia, pero la moral del Sunderland estaba por todo lo alto tras sus últimos resultados, sumándole la pésima temporada que estaban haciendo los red devils.

El gol de Sebastian Larsson en el minuto 74 hizo estallar de felicidad a todos los seguidores desplazados hacia Manchester, que veían como la permanencia estaba en apenas quince minutos. Cuando el colegiado pitó el final, todos los jugadores y cuerpo técnico se fundían en abrazos celebrando algo por lo que llevaban peleando y se les había puesto tan cuesta arriba: la salvación.

Temporada 2014/2015, jornada 33 (penúltima por haber sido aplazada). Escenario: Emirates Stadium. Un año después y misma situación, a falta de dos partidos para terminar el campeonato de liga, el Sunderland estaba de nuevo en la lucha por la salvación. Esta vez el rival era el Arsenal, quien venía cuajando una campaña muy buena, y el lugar, el Emirates Stadium. La primera sensación, como la campaña anterior era que los black cats iban a tener que jugársela en el último partido, solo que esta vez les sobraba con sacar un punto de Londres.

Esta vez el partido tuvo poco movimiento, ya que a ambos conjuntos les valía el punto para conseguir sus objetivos, y estaban más preocupados de no encajar un gol que de salir al ataque para ponerse por delante. Las ocasiones fueron escasas pero pudieron haber hecho mucho daño, sobre todo para el Sunderland, que veía como un fantástico Pantilimon les daba la permanencia con varias paradas clave a lo largo del choque. Al finalizar el encuentro, Advocaat se echaba a llorar por la tensión acumulada y festejaba aquello por lo que había sido contratado.

Sebastián Larsson, MVP de la temporada para los fans

El internacional sueco Sebastián Larsson fue galardonado por los fans del Sunderland con el premio a ‘Mejor Jugador del año’, que supuso que un jugador de campo se llevase el galardón desde que en 2012 fuese Sessegnon el que lo ganara. Los dos años anteriores el premio había ido a parar a un guardameta, Mignolet en 2013 y Mannone en 2014. El centrocampista, que se trasladó a Wearside en el verano de 2011, ha acumulado más de 150 partidos con los black cats y ha anotado 14 goles hasta ahora en el club, tres esta campaña. Cattermole fue segundo en las votaciones y el meta Pantilimon tercero.

Otro de los premiados fue el delantero Connor Wickham, que se hizo con el ‘Mejor Jugador Joven’ al contribuir a su equipo con seis tantos en lo que va de temporada. El club quiso premiar también a Jack Rodwell con el galardón ‘Jugador Comunidad’, debido a su entrega a la ‘Foundation of Light’ y su entrega al trabajo educativo en toda la región.

Advocaat llegó, cumplió y se fue

Como ya hemos mencionado anteriormente, el neerlandés llegó con contrato hasta final de temporada y con el objetivo único de lograr la permanencia del club lo antes posible. Pues bien, el 27 de mayo, Advocaat hacía oficial mediante un comunicado que no seguiría la campaña siguiente como técnico del Sunderland, a lo que el presidente del club comentaba que, aunque estaba decepcionado con la decisión que había tomado el neerlandés, la entendía y respetaba totalmente, añadiendo su agradecimiento por el trabajo realizado y por las facilidades que había puesto estos escasos tres meses en el cargo para que todo funcionara lo mejor posible.

Advocaat se despedía diciendo: "Me gustaría dar las gracias al presidente, Lee, al personal y, por supuesto, los fans. Lo hemos dado todo en nuestro tiempo aquí y logramos lo que nos propusimos. El Sunderland ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera".

Mejor Once VAVEL