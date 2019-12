Thomas Tuchel, la nueva era 'borusser' ha comenzado

La primera conferencia de prensa de Thomas Tuchel ya es una realidad. Pese a que ya estaba confirmado como nuevo entrenador de los amarillos, no ha sido hasta este pasado martes, cuando Tuchel dirigió sus primeras palabras hacia el club donde espera que le traten con el cariño que ha recibido desde su confirmación oficial como entrenador del Borussia Dortmund.

"Quiero evolucionar el estilo del Borussia Dortmund"

"Estoy muy feliz de estar aqui, de ser el entrenador del Borussia Dortmund. Mi gran deseo era entrenar a uno de los grandes de la Bundesliga y con una gran tradición. Cuando me enteré del interés del Borussia no me lo pensé dos veces. Soy un entrenador muy emocional y siento que la afición de este equipo es como yo", comentaba Tuchel en su primera rueda de prensa.

"Debemos crear una atmosfera para llegar a conseguir esto, una en la que no caben los egoísmos. Es mi responsabilidad crearla y llevar al equipo a este punto con los fans y con ellos mismos. Quiere volver a poner al Borussia Dortmund como un equipo competidor directo del título con el Bayern, y para eso debemos meternos entre los cuatro primeros cuanto antes", afirmaba Tuchel.

"Tengo una buena plantilla"

"No vengo a cambiar el estilo del equipo sino a evolucionarlo, a llegar cuanto antes a la portería para marcar gol" "Jürgen Klopp fue un entrenador increible aquí, debo reconocerlo, era más que un entrenador. Me gustaría, como hizo él, abrir una nueva etapa aquí. La confianza de Aki y Michael fue lo que hizo que me decidiera. Hablamos cada día, y hablamos de la plantilla. No tengo un catálogo de jugadores. No va conmigo. Tengo una buena plantilla. Quiero verla cuanto antes, hacerme una idea de ellos y de su características. Tienen una buena edad, y son un gran grupo. Quiero tener mis propias impresiones. No vengo a cambiar el estilo del equipo, se trata de evolucionarlo. Tiene que ser atractivo, activo, queremos ser dominantes y tener la pelota. La posesión estará dirigida a llegar cuanto antes a la portería para marcar gol", comentaba el técnico.

El nuevo entrenador del equipo amarillo ha pasado más de un año sin entrenar a ningún club, por lo que ha tenido tiempo suficiente como para refrescar la mente. "En estos últimos 12 meses me he levantado y acostado cuando he querido, he llevado a mis hijos a la guardería, he aprendido a relajarme, a desperdiciar el tiempo, a tener tranquilidad. Pero a partir de ahora toca trabajar intensamente y preparar desde ya tanto la plantilla como la clasificación para la Europa League. No tenemos tiempo que perder", finalizó Tuchel.

Con esta rueda de prensa, comienza una nueva etapa en el Borussia Dortmund en la que empezarán a sonar nombres de jugadores que formarán a partir de ahora parte de una plantilla dirigida por Thomas Tuchel, heredero del imperio tan brillante que inició Jürgen Klopp hace algo más de 7 años.