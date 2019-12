Aston Villa: 2014/2015: un cliché de temporada

La gris Birmingham comenzaba el otoño con un nuevo aroma en el aire, una sensación oxidada por el paso del tiempo, un jolgorio que hacía estremecer a los vecinos que vivían alrededor de Villa Park, preguntándose: ¿qué ocurre? ¿qué es todo ese bullicio?

No era ninguna catástrofe atmosférica, un suceso peculiar desde que comenzó este siglo XXI, pero nada más allá de la mera alegría de miles de aficionados disfrutando y gozando la dinámica de un histórico dormido. Un equipo que lleva un león en el escudo y que se hacen llamar villanos.

El Aston Villa volvería a dominar la Premier League, durante unas horas, tras años de desespero y casi obligado al ostracismo en una temporada que no empezaba con ilusiones ni con esperanzas de quedar más allá de la zona de nadie. Los refuerzos no provocaban esa sensación de cambio; afición y directiva se encontraban enfrentadas desde la época de los romanos, y Paul Lambert, un técnico poco carismático, ejercía de líder en West Midlands. Junto a él estaba Roy Keane como asesor del equipo.

Todo ello formaba un pack al que se le sumaba la terrible pretemporada de un equipo desganado, sin hambre ni fútbol. Las derrotas ante Chestefield y Groningen comenzaron a traer las primeras críticas a la ciudad de Birmingham, incluso antes de comenzar la temporada.

Inicio perfecto para alcanzar el pico

La Premier League fue otra historia. Sin polivalencia ni un juego bonito para el espectador, el Aston Villa se llevó los tres primeros puntos en el Britannia Stadium gracias a un tanto de Weimann. El debut en Villa Park resultó costoso ante un buen posicionado Newcastle, pero las intentonas de los villanos de hacer daño quedaron en nada para terminar cosechando el primer empate de la temporada.

El primer batacazo de Paul Lambert sería en la Copa de la Liga. El conjunto de Birmingham caía a las primeras de cambio contra el Leyton Orient. Algo que supo recomponer el técnico escocés tras conseguir vencer a Hull City y al Liverpool en Anfield, momento en que el equipo se colocaba líder de la tabla.

Un torbellino de realidad

No obstante, la vida no es tan bella, y si un equipo no juega a fútbol, la suerte y las victorias cesan. Un torbellino de equipos punteros se cruzó en mitad del sendero de la gloria del Aston Villa. Un torbellino que les arrastró hasta un nuevo camino que les llevaba a un precipicio.

Arsenal y Chelsea fueron los primeros equipos en abrir los ojos a todo el entorno villano. Dos sendas goleadas en la que plasmaron que el juego directo de Paul Lambert y la escasa aparición de la segunda línea descompensaba a un equipo que sufría en defensa.

Los tirones de orejas proseguían, con nuevos choques que terminaron en un dominio absoluto de Manchester City y Everton para demostrarles que todavía tenían que mejorar muchas cosas para lograr algún día los hitos que en una época se paseaban por las calles de Birmingham.

El problema se estaba generalizando, sobre todo ante la impotencia del equipo a marcar un gol. El torbellino había pasado y el equipo había sido incapaz de introducir ni una sola vez el balón en el fondo de las mallas. Un malestar que aumentaría ante la sonrojante victoria del Queens Park Rangers.

La afición no aguantaba más y explotaba jornada tras jornada. Estaban cansados de vivir siempre la misma historia. Todo se había convertido en una mera rutina. El gran problema llegó cuando el gran inicio del equipo le valió a Paul Lambert una renovación con el club.

El cambio táctico produce fútbol

La riña colectiva hizo replantearse al técnico escocés su manera de visionar los partidos. Cambió la formación y pasó a jugar con Delph más cercano al área y a Westwood más retrasado. Eso hizo cambiar el juego directo por un juego de toque y transiciones largas.

Empero, la poca efectividad que produjo esa manera de jugar provocó desespero en Lambert, que veía que jugando bien se conseguían menos resultados positivos. Todo ello se debió a los tres empates consecutivos que cosechó el Aston Villa (contra West Ham United, Southampton y Burnley).

El entrenador continuaría confiando en esta puesta en escena creando mayor presencia de los laterales en las jugadas ofensivas con Hutton, muy activo desde que comenzó la temporada. Esto provocó más juego colectivo y verticalidad al juego, creando ventajas en la banda que el Aston Villa estaba sabiendo aprovechar. Asimismo, la mejor noticia para la entidad de Birmingham era la vuelta de su hombre referencia, Christian Benteke.

El propio ariete belga devolvería el triunfo a los villanos, después de nueve jornadas sin lograr los tres puntos. Una jugada aislada permitió a Benteke volver a saborear las mieles del gol, con el Crystal Palace como su víctima. Las cosas continuarían por buen cauce ante su afición batiendo al Leicester City en un partido donde se vio con claridad ese paso adelante en favorecer el ataque de los laterales. Hutton fue el encargado de anotar el tanto que permitió llevar a cabo la remontada.

La FA Cup como medicina

La irregularidad era una firma de identidad del Aston Villa, ya que el equipo era incapaz de mantener varias jornadas un ritmo constante de buen juego y resultados. En cambio, las rachas negativas de resultados se prolongaban jornada tras jornada hasta que llegó la FA Cup para cortar la sangría de resultados.

La disciplina también estaba siendo una competencia que no estaba sabiendo llevar a cabo Lambert en el terreno de juego. Las expulsiones se repetían todas las jornadas e impedían que el Aston Villa compitiera al mismo nivel para luchar por la victoria. De esta forma, las expulsiones de Richardson (vs West Bromwich Albion), Agbonlahor (vs Manchester United) y Delph (vs Sunderland) hicieron que el equipo no pudiera reafirmar la superioridad que existía en el campo hasta la desventaja numérica.

Justo apareció el encuentro frente al Blackpool para romper la mala racha de resultados. Eso sí, la victoria tuvo que esperar hasta el minuto 88, con un tanto de Benteke. Se sufría en la primera Copa, pero en la Premier League mantuvo sus malas estadísticas ante Leicester City y Liverpool.

Sin embargo, el mercado invernal traería dos nuevas brisas de aire frescas, Sinclair y Carles Gil. Dos futbolistas que aterrizaban con ilusión y ganas de mostrar a su anterior club su valía y sus cualidades como jugador.

El Bournemouth era el siguiente escollo en el camino hacia Wembley, y el Villa volvió a solventar la situación y a devolver una precoz felicidad. Una felicidad, sobre todo, tras ver que Carles Gil -reciente refuerzo- conseguía marcar su primer gol con la camiseta villana.

Más allá de que la alegría durase toda la semana, el equipo consiguió un récord negativo al caer frente al Arsenal. El pitido final de ese choque creaba el periodo más grande del conjunto de West Midlands sin anotar un gol desde su estancia en la Premier League.

Tim Sherwood, la luz en un túnel oscuro

El equipo había pasado de tocar el cielo a caer en un pozo sin fondo, incluso en la clasificación, llegando a estar como colista. Ello conllevó la destitución del técnico escocés y la llegada de un londinense carismático que vive el fútbol como uno más: Tim Sherwood.

No obstante, como ocurre en todo los ciclos, el paso entre ellos es lento y poco observable. Sherwood no comenzó con buen pie, con una plantilla que acaba de cosechar su peor registro goleador en la Premier League. Por tanto, en ese ámbito costó ver una evolución con el paso de la temporada. Un hecho que comenzaba a desesperar a una afición que veía que el equipo se quemaría, tras varios años jugando con la zona de descenso.

El gol se dejaría ver en el momento de más extásis en un derbi de fuerte rivalidad. El Aston Villa vs West Bromwich Albion continuaba con 1-1 en el tiempo de descuento, y en ese momento un penalti infantil le daba la opción al equipo de Villa Park de ganar el encuentro. Benteke no perdonaría y provocaría la locura en las gradas. ¿La suerte cambiaba?

En menos de tres días, el partido se repetía en la FA Cup. En esta ocasión, la victoria se cosechó de manera más sencilla, desplegando un arsenal de fútbol ofensivo para deleite del público villano. La racha se alargaría una semana más, cuando el equipo hizo un cuadro de fútbol bonito en el Stadium of Light con una contundente victoria por 0-4. Los dobletes de Agbonlahor y Benteke en menos de cuarenta y cinco minutos lograron que la afición recuperara el ánimo y la confianza en la plantilla.

Sherwood recuperaba la mejor versión del ariete belga

El equipo volvería a caer ante Swansea City y Manchester United, pero las sensaciones eran positivas, entre otras cosas porque el nivel goleador de Benteke estaba siendo sobresaliente. Sherwood recuperaba la mejor versión del ariete belga.

Ocho jornadas de sufrimiento

Se acercaba el sprint final del campeonato con un partido de vital importancia frente al Queens Park Rangers. El choque concluyó con un empate a tres, con varios intercambios en el marcador y con un salvador Benteke que logró un hat-trick. No era el mejor resultado, pero se confiaba en que los villanos sacaran buenos resultados en las siguientes jornadas.

El Aston Villa cosecharía un crucial triunfo en White Hart Lane con Benteke como protagonista. Ello daría moral a la plantilla que, cuatros días después, la plasmaría con una remontada épica frente al Liverpool en las semifinales de la FA Cup. Los villain volvían a una final tras muchos años de penumbra.

La salvación pasaba por Manchester, y tras un partido igualado, el árbitro se convirtió en protagonista con varios fallos que permitieron la victoria citizen por 3-2. A partir de ahí, la salvación se lograba después de que el equipo lograra vencer a Everton y West Ham, dos equipos que luchaban más por no ver amonestaciones que por ganar los tres puntos.

St. Mary’s Stadium era el escenario del último nivel de la partida a domicilio. Un encuentro de gran importancia para los dos equipos, que veían pasar sus esperanzas por una victoria en el condado de Hampshire. El choque terminó con juego, set y partido para el Southampton, endosando una demoledora goleada (6-1) a un Aston Villa cansado y bajo mínimos físicamente. No obstante, irónicamente, el resultado le valió al equipo derrotado, en una jornada donde sus perseguidores fallaron y permitieron al conjunto de Birmingham celebrar la ansiada salvación. El partido final -con el equipo de celebración- deparó una derrota frente al descendido Burnley, en un partido sin fútbol ni interés.

Final de terror en Wembley

Llegaba el día de la ilusión, de despertar de un sueño profundo a manos de Morfeo y de demostrar al mundo que los villanos volvían a estar de moda. Pero no. Más allá de la realidad, el equipo de Birmingham realizó una de las peores actuaciones de la ulterior década.

El Arsenal fue claro dominador y terminó goleando 4-0 a los de West Midlands. Un resultado que pudo ser más abultado si no llega a ser por las grandes intervenciones de Given. La actuación fue tan dispar que el Aston Villa no realizó ningún tiro entre los tres palos. Una puesta en escena que ha hecho enfadar a los aficionados, e incluso al propio Tim Sherwood.

Estadísticas