República de Irlanda - Inglaterra: amistosa batalla en las Islas

Con la temporada, a nivel de clubes, concluida, llegan los últimos compromisos para los jugadores internacionales. Unos se van a la Copa América, otros juegan partidos clasificatorios para la Eurocopa… pero todos tienen que jugar algún que otro encuentro amistoso para prepararse para esos duelos realmente trascendentes. Es el momento perfecto para rodarse, para despuntar y convencer al seleccionador de turno y, por qué no, ganarse así un puesto en el equipo titular.

Así, antes de sus compromisos en la fase de clasificación para la Euro de Francia 2016, la República de Irlanda e Inglaterra protagonizarán un amistoso muy atractivo en el Aviva Stadium de Dublín.

Caras nuevas en Inglaterra

Los jugadores convocados por Roy Hodgson llegaron el pasado miércoles a St. George’s Park para comenzar a preparar los dos últimos partidos de la temporada. Con siete victorias y un empate en los ocho partidos de este curso, la plantilla –incluidas las tres caras nuevas convocadas por el seleccionador– llegaron de buen humor a la primera sesión preparatoria de la semana.

El cancerbero del Burnley, Tom Heaton, el ariete del Queens Park Rangers, Charlie Austin, y el delantero del Leicester City, Jamie Vardy, fueron los debutantes en el complejo de entrenamiento oficial de la Federación Inglesa en vistas a los próximos dos compromisos de los Three Lions, el del amistoso del próximo domingo en Dublín y el del partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016 del próximo día 14 en Ljubljana

Tras una temporada más que difícil para los 3 debutantes –dos de ellos han descendido y el otro se salvó heroicamente–, les llegó el merecido premio tras sus respectivos sufrimientos.

Tom Heaton, cancerbero del Burnley de 29 años, tiene cierta experiencia internacional tras haber actuado en categorías inferiores defendiendo la camiseta de los tres leones desde la sub 16 hasta la sub 21. Por otro lado, Charlie Austin, con sus 25 primaveras, ha sido llamado tras haber anotado 18 goles para los hoops durante esta temporada, mientras que Jamie Vardy (28) se ganó la convocatoria después de haber sido una pieza clave en la milagrosa salvación del Leicester City. Ahora es el turno para que todos ellos traten de hacerse un hueco en las listas habituales de Hodgson, si bien la competencia es altísima y no lo tendrán nada fácil.

Una semana más tarde del encuentro en el Aviva Stadium, la selección inglesa tendrá que viajar a Ljubljana para disputar un partido de clasificación para la Euro 2016 de Francia, siendo la primera vez que Inglaterra se enfrente a Eslovenia en suelo esloveno.

Tras la disputa de cinco partidos de la fase de clasificación, los de Roy Hodgson encabezan el Grupo E después de haber conseguido un pleno de victorias. Precisamente los eslovenos –igualados con Suiza– son sus principales perseguidores, aunque están a 6 puntos de distancia.

Los Three Lions ya batieron a los eslavos por 3-1 en el partido disputado en Wembley el pasado noviembre donde, ante 82.000 espectadores, Danny Welbeck anotó un doblete y Wayne Rooney, en su internacionalidad número 100, anotó el otro gol de la velada.

Tras estos dos encuentros del mes de junio, la selección inglesa no volverá a la acción hasta septiembre, cuando, en otros dos choques clasificatorios para el torneo continental, visitarán San Marino –el día 5– para después recibir a Suiza –el 8 de septienbre– en el primer partido como locales de la temporada.

Un partido secundario para Irlanda

Ya se encargó Aiden McGeady de recordarlo en declaraciones previas al amistoso del domingo. “El de Inglaterra también es un gran partido, pero obviamente el partido grande es el que tenemos contra Escocia”, manifestó con rotundidad el atacante del Everton. Curiosamente, como su compañero en los toffees James McCarthy, el ex del Celtic de Glasgow nació en Escocia pero se decantó por jugar con la República de Irlanda.

Otro de los jugadores de Goodison Park presentes en la lista de Martin O’Neill, el lateral diestro Seamus Coleman, insistió en la mayor importancia del encuentro ante los escoceses: “A nuestros ojos sólo hay un partido, y ese es el de Escocia. Ambos son especiales porque tengo compañeros en las dos selecciones, pero el que nos puede clasificar para el europeo es el segundo”.

Con vistas a mejorar el tono físico y a entrar en una dinámica competitiva previa a estos dos choques, el conjunto dirigido por Martin O’Neill disputó este jueves un partido no oficial a puerta cerrada en el Aviva Stadium contra Irlanda del Norte en el que el resultado final fue de empate a 0. El ex técnico del Aston Villa sacó conclusiones positivas del choque ante sus vecinos: “Fue más que de utilidad, fue muy bueno para aquellos jugadores que no han jugado en algún tiempo. En términos de nuestros oponentes, ellos estuvieron muy fuertes y eso nos ha venido muy bien”.

El ex entrenador del Sunderland también tuvo la oportunidad en este choque de probar al centrocampista del AFC Bournemouth Harry Arter, que oficialmente no está convocado, y con el que quedó plenamente satisfecho. “Había visto a Harry Arter a nivel de clubes, pero ha sido bueno verle en esta situación”, declaró el ex jugador del Nottingham Forest.

El partido ante los pross servirá a los de Martin O’Neill para preparar el trascendental duelo de la fase de clasificación para la Euro 2016 ante la selección escocesa. Los irlandeses, cuartos en el Grupo D con 8 puntos tras 5 jornadas disputadas, por detrás de Polonia (11 puntos), Alemania (10 puntos) y Escocia (10 puntos), tratarán de vencer a sus vecinos en el mismo Aviva Stadium que acogerá el duelo frente a los ingleses. Sacar los 3 puntos se antoja vital si quieren seguir en la pelea por entrar en Francia 2016.

Tras el parón veraniego, los irlandeses volverán a la competición en septiembre para jugar como visitantes el día 4 ante Gibraltar –en la localidad portuguesa de Faro– y para recibir a Georgia el día 7 del mismo mes. Si superan a Escocia este 13 de junio, septiembre puede ser un gran mes en las aspiraciones de la República de Irlanda para clasificarse para la Eurocopa del verano que viene. Pero esto es fútbol y, aquí, hay que ir paso a paso. El primero: el amistoso frente a Inglaterra.

Antecedentes históricos

Será el decimosexto encuentro entre ambas selecciones –incluyendo partidos oficiales y amistosos–, de los que 2 se han saldado con triunfo de la República de Irlanda, 5 con victoria de los pross y 8 con empate. De los 15 duelos previos, 5 han sido en Dublín, produciéndose victorias inglesas únicamente en 2 ocasiones (1946 y 1964). Si nos atenemos únicamente a los partidos en competición oficial, la cifra se reduce a 8 encuentros, de los que 1 victoria cayó del lado irlandés, 2 del lado inglés y 5 choques concluyeron en tablas.

El partido de este domingo día 7 entre los vecinos isleños será la reedición de aquel amistoso disputado en Wembley en 2013 con motivo de las celebraciones del 150 aniversario de la FA y que concluyó con 1-1 tras anotar Frank Lampard para los locales y Shane Long para los visitantes.

Por otro lado, para encontrar la última victoria de los pross sobre la República de Irlanda hay que remontarse hasta el 26 de marzo 1985, cuando Gary Lineker y Trevor Steven –Liam Brady anotó para los irlandeses– aseguraron el triunfo por 2-1 en el mítico Wembley, también en un encuentro amistoso.

Curiosamente, viendo la estadística superioridad inglesa, en las dos únicas veces que la República de Irlanda e Inglaterra se han cruzado en fases final de competiciones internacionales jamás se ha producido una victoria de los Three Lions. En la Eurocopa de Alemania de 1988, los irlandeses salieron victoriosos por 1-0 en una fase de grupos en la que ambos quedaron eliminados, mientras que en el Mundial de Italia 90, el encuentro entre ambos acabó en un 1-1 que, tras las otras dos jornadas de la liguilla, sirvió para que ambos accedieran a Octavos de Final.

Esperemos que el partido se desarrolle en los términos amistosos con los que está programado y que no se repitan los altercados que, hace 20 años, obligaron a suspender otro partido preparatorio entre ambos. Fue la última visita de la selección de los tres leones a Dublín, era el 15 de febrero de 1995 y el antiguo Lansdowne Road acogía un choque amistoso entre ambos en el que, disputados 27 minutos y con la victoria parcial de los locales por 1-0, se tuvo que suspender el duelo debido al comportamiento violento de algunos hinchas ingleses. El partido se dio como finalizado (con 0-0) y ambos países no volvieron a verse las caras hasta el mencionado 150 aniversario de la FA.

Esperemos que este domingo se juegue al fútbol y que sólo se hable de fútbol.

Posibles alineaciones

Como todo partido amistoso que se precie, las alineaciones de ambos seleccionadores son prácticamente una incógnita. Más aún cuando unos días después jugarán un encuentro clasificatorio para la Euro 2016. Oportunidades para los nuevos, mezcla entre habituales y suplentes... Las siguientes son sólo dos de las posibilidades por las que podrían optar Martin O'Neill y Roy Hodgson este domingo.

Convocatoria República de Irlanda:

Porteros: David Forde (Millwall FC), Shay Given (Aston Villa FC), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday FC), Darren Randolph (Birmingham City FC).

Defensas: Richard Keogh (Derby County FC), Marc Wilson (Stoke City FC), Seamus Coleman (Everton FC), Cyrus Christie (Derby County FC), John O'Shea (Sunderland AFC), Alex Pearce (Reading FC), Paul McShane (Hull City AFC).

Centrocampistas: James McCarthy (Everton FC), Jeff Hendrick (Derby County FC), Stephen Ward (Burnley FC), Harry Arter (AFC Bournemouth), Glenn Whelan (Stoke City FC), Aiden McGeady (Everton FC), James McClean (Wigan Athletic FC), Robbie Brady (Hull City AFC), Stephen Quinn (Hull City AFC), David Meyler (Hull City AFC), Wes Hoolahan (Norwich City FC).

Delanteros: Robbie Keane (LA Galaxy), Shane Long (Southampton FC), Daryl Murphy (Ipswich Town FC), Jon Walters (Stoke City FC), David McGoldrick (Ipswich Town FC).

Convocatoria Inglaterra:

Porteros: Robert Green (Queens Park Rangers), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley).

Defensas: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United).

Centrocampistas: Ross Barkley (Everton), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Ryan Mason (Tottenham Hotspur), James Milner (Manchester City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend (Tottenham Hotspur), Theo Walcott (Arsenal), Jack Wilshere (Arsenal).

Delanteros: Charlie Austin (Queens Park Rangers), Wayne Rooney (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal).