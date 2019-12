Lluvia de premios para Cresswell

Aaron Cresswell no para de acumular premios. Desde que finalizase la campaña, el lateral nacido en Liverpool recoge los frutos sembrados en una temporada en la que sin duda ha sido el mejor.

En esta ocasión el reconocimiento ha sido por parte de London24, un diario londinese que año tras año premia al mejor jugador de alguno de los numerosos clubes de la City militantes en la Barclays Premier League.

Cresswell ha dado la sopresa, pues con un tercio de los votos (33, 03%) se ha impuesto a la nueva "Joya de la Corona" , Harry Kane (28,74%) y Cresswell recibió un tercio de los votos al chileno Alexis Sánchez (27,44%). El resto del top 6 lo forman Eden Hazard (Chelsea), Charlie Austin (QPR) y Yannick Bolasie (Crystal Palace).

Suma y sigue, Cresswell

Con este, ya son cuatro los premios individuales que el hammer ha recogido esta temporada. Los tres anteriores le fueron otorgados en la gala de jugadores del West Ham, donde como si de Meryl Streep en los Oscars se tratase, fue el gran triunfador. Cresswell, nombrado Hammer Of The Year, Player' Players y Signing Of The Season (Fichaje de la temporada), no ha tardado en ganarse un sitio en el corazón de los miles de aficionados que jornada tras jornada abarrotan las gradas de Boleyn Ground.

El de Liverpool no ha tardado en dar muestras de su inmensa alegría y sorpresa: "Este año ha sido estupendo tanto para mí como para el equipo. Si cuando llegué del Ipswich alguien me hubiese dicho que iba a jugar todos los minutos, diría que me está vacilando".

Cresswell, al igual que el resto de sus compañeros, disfruta estos días de unas merecidas vacaciones antes de comenzar la preparación para la fase previa de la Europa League, cuyo sorteo tendrá lugar el 22 de junio.

Clasificarse para la fase final sería el broche de oro a una temporada en la que los de Upton Park fueron claramente de más a menos. Solo Cresswell fue la luz de un final de temporada cuanto menos sombrío.