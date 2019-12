Conquista de la Gran Manzana

New York se prepara para lo que será algo más que un partido de soccer. La Lamar Hunt U.S. Open Cup reunirá algo más que un partido de soccer, reunirá varias rivalidad es en 90 minutos, dentro de un terreno de juego.

En este partido existen varias rivalidades entre las que destacan la que llevan los dos clubes, y la creada entre dos de los mejores delanteros que ha tenido la selección española, la conocida como ‘Batalla de Sietes’.

La casualidad de ha decidido que New York Cosmos y New York City FC se enfrenten en la Cuarta Ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Para los Cosmos este será su segundo partido de la competición tras derrotar en la ronda anterior a los Jersey Express SC por un marcador de 3-0. New York City comenzará a competir en esta ronda con el resto de los equipos de la MLS.

Historia contra futuro

Cosmos y City se enfrentan en algo más que el pase a la siguiente ronda de la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Con permiso del otro equipo de New York, los Red Bulls, estos dos equipos se disputarán gran parte del dominio del soccer en New York. Desde su creación y aparición en la MLS, los New York City se han intentado apoderar de gran parte de los aficionados de los Cosmos, aprovechando que estos se encuentran en una categoría menor.

Ave Fénix neoyorkino

New York Cosmos fue el primer club de soccer de la ‘Capital del Mundo’, fundado en el año 1970 y empezó a competir en la North American Soccer League la temporada siguiente. Pronto llegaron los éxitos para esta franquicia ya que a los pocos años de su creación, logró proclamarse por primera vez como campeón de la NASL.

Los Cosmos comenzaron a ser conocidos a nivel internacional tras lograr la contratación del mítico Pelé, que jugó en el conjunto neoyorkino durante tres temporadas. Aunque el astro brasileño no fue el único jugador que se incorporó a las filas del Cosmos, Franz Beckenbauer o Carlos Alberto fueron otros de los grandes jugadores que se unieron a la aventura americana.

Pero los logros de los Cosmos no terminan en la contratación de grandes jugadores, siguen siendo uno de los equipos más laureados de la NASL, donde lograron proclamarse campeones en cinco ocasiones (1972, 1977, 1978, 1980 y 1982).

Aunque los Cosmos sufrieron un duro varapalo, y con la desaparición de la NASL, el propietario del equipo, con el tiempo decidió dar de baja al equipo a causa de las pérdidas que sufría.

Pero ese no fue el final ya que en la temporada 2010, el club volvió de la mano de Paul Kamsley que adquirió los derechos de explotación. Y a partir de la temporada 2013 comenzó a participar de nuevo en la NASL y en ese primer año ganó su sexto título de campeón.

Creación de una rivalidad

De parte de New York City FC, se trata de un club que se creó en el 2013, pero no comenzó a competir hasta esta temporada 2015. Este club es propiedad compartida entre Manchester City de Inglaterra y los New York Yankees de beisbol.

Desde se creación, los City han buscado crear una rivalidad frente al otro equipo de la MLS de la ciudad de New York, los Red Bulls. Para ello comenzaron a trabajar en una plantilla competitiva en la que la piedra angular, era el delantero español, David Villa.

Para conseguir aficionados buscaron un hacer competencia al otro equipo de la ciudad que no estaba en la máxima competición los Cosmos. Tratando de llamar la atención con argumentos que hablan de un equipo de máximo nivel, y no de una competición secundaria. Y consiguieron aficionados, porque cada fin de semana que juegan como local, consiguen una buena entrada en su estradio.

Pese haber empezado con mal pie, su primera temporada en la MLS, parece que con las últimas victorias conseguidas han hecho que remonten el vuelo en la clasificación y comiencen a ser tomados en serio para clasificarse para los PlayOff´s.

Duelo de 7

En este encuentro a parte de la rivalidad entre veteranos y noveles, existe una sana rivalidad, adherida a un cambio generacional que se dio en la selección española. Esta será entre Raúl González, jugador del New York Cosmos y David Villa, del New York City.

David Villa fue el relevo en la selección de Raúl

Se trata de dos delanteros que fueron referentes en el combinado español durante dos épocas diferentes. El delantero del Cosmos fue uno de los mejores jugadores de su generación, mientras que el asturiano fue su sustituto en la selección, consiguiendo batir muchos de los récords de su predecesor. Ambos jugadores portaron el dorsal número siete, y a ambos se los ha conocido como el ‘Siete de España’.

Con 'La Roja', ambos jugadores llegaron a ser los máximos realizadores en las epocas en las que jugaron. Raúl disputó un total de 102 partidos en los que marcó 44 goles, batiendo hasta ese momento todos los récords existentes. David Villa no tardó el pulverizar el récord de su predecesor, y colocarse a la cabeza de los máximos goleadores de la selección. Con el combinado nacional disputó hasta el momento 97 partidos en los que consiguió anotar 59 goles.

Ambos jugadores han llegado esta temporada a sus equipos aunque sea para un fin diferente. La llegada de Raúl ha sido para finalizar su carrera, pero sobre todo para ser parte importante de la Academia que tiene pensado crear New York Cosmos. David Villa por su parte llegó a los City para dar un salto de calidad a un equipo recién creado muy amplio, sin tener que pasar por una transición.

Hasta el momento ambos jugadores han participado en un número similar de encuentros, consiguiendo la misma cantidad de goles. La única diferencia existente entre ambos es el nivel de la competición:

EQUIPO JUGADOR LIGA PARTIDOS MINUTOS GOLES ASIST. New York City FC David Villa MLS 12 959 4 3 New YorK Cosmos Raúl González NASL 10 820 4 0

Un 7 maestro

La llegada de Raúl al New York Cosmos supuso un retorno al pasado. Lo mediático del fichaje se asemejó, e incluso igualó a la incorporación de Pelé a los neoyorkinos, según algunos medios.

Raúl sorprendió a todo el mundo el día de su presentación cuando dijo que su idea de fichar por el Cosmos no era con la idea de tener una soñada retirada, o porque le ofrecieran un sueldo alto. La oferta del Cosmos le llamó la atención por lo que le depararía el futuro, fuera de los terrenos de juego.

Raúl tendrá un papel muy importante en la creación de la nueva academia, según anunció en la rueda de prensa de su presentación, trabajará de la mano del futuro Director Deportivo de la misma en la creación de un modelo de formación.

Desde su llegada a New York Cosmos, Raúl ha sufrido varios cambios, aunque el más importante se ha dado en su posicionamiento en el dentro del campo. El madrileño ha pasado de jugar de delantero, a situarse en el centro del campo, aunque con total libertad para incorporarse al ataque.

Con los neoyorkinos ha disputado un total de 10 partidos en los que ha conseguido anotar 4 goles. Pero pese a llevar muy pocos partidos con el Cosmos, ya ha logrado su primer título, proclamándose Campeón de la Spring Season.

Villa maravilla la Gran Manzana

El fichaje del asturiano fue la carta de presentación para el nuevo equipo de la New York. Con esta incorporación, los City dieron un golpe encima de la mesa, al que le seguiría le anuncio del Lampard, frente a la otra franquicia de la MLS, New York Red Bulls.

David Villa ha conseguido ser un jugador importante en el ataque de los NYCFC

El fichaje de David Villa por los City responde también a una estrategia del equipo para tratar de recortar plazos en la transición que conlleva la creación de una nueva franquicia. La llegada de Villa supuso también que varios jugadores españoles aceptaran ‘cruzar el charco’ para involucrarse en una nueva aventura.

Pero las apariciones del asturiano con el conjunto neoyorkino han sido intermitentes ya que sólo ha disputado un total de 12 partidos en los que ha marcado cuatro goles. Pese a este hecho, el asturiano ha sido una de las piezas claves de su conjunto, teniendo mucha presencia en el ataque.

Últimos enfrentamientos

Los dos equipos llegan en diferentes condiciones, aunque sus últimos resultados son coincidentes.

En su último encuentro liguero, New York Cosmos logró un empate 3-3 frente al Jacksonville Armada, que le sirvió para proclamarse Campeón de la Spring Season de la NASL. De los 10 partidos disputados ha ganado 5 y ha empatado 5, lo que significa que llega invicto.

En cambio New York City FC ganó el último partido de liga que le enfrentó a Montreal Impact por 3-1. Este resultado es el último de una serie de victorias que han hecho que los neoyorkinos adquieran confianza para seguir escalando puestos en la MLS.