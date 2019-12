Qué valor tuviste, chileno

Un país contenía la respiración. El éxito estaba cerca, se palpaba con los dedos. Chile y Argentina habían llegado a lo más agónico que posiblemente tiene el fútbol: una tanda de penaltis para resolver un título. Chile había transformado todos; Argentina solo uno, el de Messi. Un genio chileno tenía el éxito en sus botas. ¿Qué hacen los genios? Improvisar y sorprender. Alexis anotaba el penalti a lo Panenka como hace unos años hicieron Andrea Pirlo o Sergio Ramos. Se desató la locura. Chile era campeona.

Alexis daba el primer éxito a su selección como los genios saben: inventando.

Chile se alzó con su primer título importante, su primera Copa América. Lo hizo con un estilo que empezó a plasmar Marcelo Bielsa hace ya varios años. Su selección la recogió Jorge Sampaoli y siguió un estilo similar: el del fútbol atrevido. Chile se caracterizó por no usar centrales como tal, innovar con defensas de tres o de cuatro según el contexto. De defender muy arriba, sumar muchos hombres en campo rival. Pero el equipo se partía a veces y eso les han penalizado en algunos torneos.

Chile consigue el éxito. Aquel que inició el gran Marcelo Bielsa y que continuó Jorge Sampaoli.

Chile ha sido una selección que ha ido evolucionando. Ha sumado fracasos, pero ha ido aprendiendo de ellos. Hoy es la mejor selección de toda América y una de las mejores selecciones del mundo. Pocos equipos pueden con el descontrol que los chilenos proponen a los partidos. Han aprendido a no ser valientes en situaciones que no lo requieren. Ayer fue la prueba. No fue la Chile de siempre, aquella que se desata con todo. No. Fue una selección más contenida tras el minuto 30. Templó el partido y se lo acabó llevando por un gol de un genio.

Ese genio es el que ocupa este artículo: Alexis Alejandro Sánchez. La Copa América del '7' chileno ha sido rara en lo visual. Sampaoli, como hemos dicho, propone partidos que no tienen freno, partidos que no hay respiro. Quizá ese contexto agobió al crack. En muchos momentos le pudo el ansia, le pudo la presión de todo un país que le había confiado un título. Pero Alexis es un jugador que no se va a rendir. Para nada. Le pueden salir o no las cosas, pero él lo va a intentar hasta la última décima de segundo.

Su final fue emotiva. Jugó al lado de Vargas, a veces arrancando por la izquierda, donde le gusta, o a veces por derecha. En esta Chile, Sampaoli le ofrece la posibilidad y deja al chileno moverse por donde quiera, y allí el jugador del Arsenal es donde más agusto se encuentra. Sus primeros 20 minutos de la final fueron tremendos, con la energía que siempre pone, sea el minuto que sea, pero con el toque y la efectividad que había perdido (o no había encontrado) durante el torneo. Se movió a la espalda de un Rojo que la regaló, luchó y fue un quebradero de cabeza para el Otamendi - Demichelis que Tata Martino dispuso. Aceleró, pausó, se movió en tres cuartos, intercambió con Vargas y se asoció. Fueron posiblemente sus mejores momentos en esta Copa América.

Y en la prórroga, Alexis lo dio todo. Es tan pesado que provoca el error del adversario, y en adversarios que no suelen cometerlos. Un balón largo, sin aparente peligro, fue errado por Javier Mascherano, un error que no es propio de él. ¿Quién andaba por ahí? Sí, el '7'. Se plantó solo, y únicamente un Zabaleta heroico privó del éxito a Alexis. Un éxito que luego alcanzaría. Alexis es un portento de lo físico. Cuando otros agonizaban, Vidal (que merece un artículo aparte también) y Sánchez sacaron todo lo que llevaban. Y eso es mucho.

Alexis no es el jugador más preciso del mundo, yerra a veces en jugadas donde no debería. Pero es un jugador con fe, algo que no va a perder nunca. Esa fe que pone condiciona los partidos. Miles y miles de chilenos eran Alexis, un pequeño jugador que no dejó de correr en todo momento, quizá incluso en este momento lo sigue haciendo por el Monumental de Chile. Luego llegaron los penaltis, y lo que pasó ya es de sobra conocido.

Alexis completó, así, la temporada de su vida, una temporada que nadie pensaba que estaría a este nivel. Alexis ha sido uno de los futbolistas de esta temporada 2014/15 que acabó ayer. Triunfó en la Premier, se echó al Arsenal a las espaldas y fue el mejor jugador de la Premier -con permiso de Hazard o Agüero- de esta temporada. Luego llevó a su selección al éxito. No duden de Alexis. Quizá falle a veces en situaciones que no debería, pero se dejará todo en el campo. Qué valor tuviste, chileno.