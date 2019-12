Wijnaldum: "Uno debe hacer todo para ganar trofeos"

Desde la noche en que fichó por el Newcastle, Georginio Wijnaldum se empapó de la historia del club. Mientras recorría los pasillos de St. James' Park, camino a estampar su rúbrica en el contrato que lo une a los de Tyneside por los próximos cinco años, el holandés estudió las fotografías de los mejores momentos del club al que ahora pertenece.

Observó una foto del equipo que ganó la Copa de Ferias en 1969, el último trofeo levantado por las urracas, otra instantánea del triunfo sobre Juventus en la Liga de Campeones de 2002 y, entonces, una placa con el nombre de Alan Shearer llamó su atención. "Shearer, por supuesto, el máximo anotador de todos los tiempos. Cuando era más joven veía Match of the Day, lo veía marcar goles y que él era el capitán", dijo Wijnaldum en declaraciones recogidas por el Daily Mirror, "pero no sé mucho sobre la historia del fútbol. Cuando era niño, la gimnasia era lo mío".

La carrera deportiva del holandés pudo haber sido muy diferente. Nunca soñó ser campeón de liga con el PSV Eindhoven ni defender la camiseta naranja de su país, mucho menos fichar por un equipo de la Liga Premier ; el pequeño Gini soñaba con hacer piruetas por los aires, quizás ganar alguna medalla o, por qué no, participar en los juegos olímpicos, pero su familia y la vida tenían otros planes para él.

"Me encantaba ver a las personas hacer volteretas . Me gustaba el futbol también, pero no tanto. Eso fue desde los seis a los doce años, pero mi familia decía que era muy peligroso y que debía enfocarme en otra cosa. Eso fue lo que hice, me enfoqué en el futbol y salió bien", recordó el mediocampista.

Cambiar los gimnasios por los empastados resultó bien para Gini, como le apodan. Debutó en la Eredivisie con el Feyenoord, de su natal Rotterdam, a los 16 años, fue en la liga de su país donde escuchó por primera vez el nombre de su nuevo entrenador. "En Holanda dicen que muchos equipos de la Liga Premier juegan con base en pelotazos. Steve McClaren quiere que juguemos futbol. Vi eso cuando entrenaba al Twente, tiene los mismos planes para el Newcastle. Me gusta ese futbol, no anotaré 206 goles como Shearer, no como mediocampista, pero daré lo mejor de mí en otra forma, con asistencias, algunos goles y pondremos al Newcastle de vuelta a donde pertenece", compartió Wijanldum.

El niño acrobata que se interesaba más por la gimnasia que por el futbol se convirtió, el pasado fin de semana, en el tercer fichaje más costoso en la historia del Newcastle United, apenas 300 mil libras por debajo del histórico fichaje del héroe local Alan Shearer. "Veo un enorme potencial aquí, veo un club que se puede levantar", declaró Wijanldum, al arrivar a sus nuevos feudos, "siempre digo: 'atrévete a soñar'. Uno debe hacer todo para ganar trofeos".

Wijnaldum fichó por el PSV Eindhoven en 2011. Con los granjeros anotó 56 goles en cuatro años, la temporada pasada ganó el título como capitán de su equipo y fue elegido 'Jugador holandés del año 2014/2015'. Ahora, en Newcastle, el joven mediocampista se emociona con los desafíos que traerá la próxima campaña, como se emocionó la primera vez que pisó St. James' Park.

"En momentos así, cuando entre al estadio por primera vez, me sentí como un niño pequeño. Es un gran estadio y ni siquiera había aficionados, estaba vacío y ya me gustó. No puedo esperar a sentir la atmósfera. El equipo puede demostrar su calidad esta temporada, podemos hacer que la temporada pasada parezca una excepción", concluyó el holandés.

Wijnaldum se unirá a la delegación del club que viajó a Estados Unidos para disputar tres juegos amistosos de pretemporada, con la esperanza de hacer su debut en suelo norteamericano.