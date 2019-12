El pueblo llano de Tottenham: Freelance

La mayoría de las visitas en Londres son a zonas de alto standing. Marcas caras, lujo y un mundo envuelto en constante negocio, pero existen zonas del país en las que se puede observar el sello de la clase obrera. Las zonas uno y dos ocupan las zonas más ricas de la capital de Inglaterra. El barrio de Tottenham se sitúa en la zona tres, un área de clase trabajadora. El concepto ciudad-dormitorio se hace notar.

El punto de inicio se encuentra en Tottenham Hale. La caminata es larga pero se hace amena por la recta de Monument Way. La calle llega al vestigio de arte gótico, Tottenham High Cross, situado en la A1010, la calle principal del barrio inglés. Los vecinos del distrito de los spurs son gente concentrada en sus tareas, no se molestan en mirar la actividad ajena. La individualización se difumina con la presencia de los grupos, que charlan sentados en los porches de baretos o supermercados. El rollo R&B está presente en las calles, ropa ancha, niggas are talking, Lloyd Banks de fondo, un abuelo con gorro rasta, ganjaman.

El descuido urbano contrasta con resaltes artísticos

Las alarmas de la policía suenan con asiduidad, al mismo ritmo que las ambulancias. Quizás la apariencia peque de peligrosidad, pero la High Road de la localidad de Tottenham, marca el camino más simple, el de ida y el de vuelta. En 2011, unos disturbios en el distrito se cobraron la vida de cinco personas. La alargada avenida expone las parcelas de las casas típicas de Inglaterra. Existen varios edificios con caracteres arquitectónicos, se mezclan colores mediante rallas horizontales o los arcos muestran herradura. Los artes perederos a primera vista son el gótico, neoclásico y urbano. La arquitectura civil descuidada, contrasta con los resaltes artísticos mencionados.

La gente se muestra fría ante lo desconocido, un hombre me negó sin más a la pregunta de hacerme una foto con White Hart Line de fondo. Los autobuses, hacia las estaciones del centro, pasan constantemente, repletos de currantes; las marquesinas informan del football schedule que observan los fieles del fútbol. Atentos a sus móviles o pensando en lo que van a hacer, como cualquier persona de a pie, que habita a las afueras de una gran ciudad. La tensión se palpa en las calles.

La presencia de la religión es notable, ya que las iglesias surgen a lo largo de la calzada. La iglesia de St. Francis de Sales RC marca el final del trayecto al estadio, justo enfrente -a escasos 15 metros- del estadio White Hart Line.

Gonzalo Barquilla

Los supermercados quedan atrás paso a paso. Numerosos comercios de mediana entidad se ubican a lo largo de la vía. Una sociedad multicultural que no distingue sectores entre el ser humano. Los ancianos de las calles pueden tener más tablas que un chaval de 20 años. Gafas de sol, humo blanco, una emulación al espíritu de Bob Marley. Quizás sean anécdotas de sello personal. Los grupos hablan y disparan sus miradas en las que se observa el esfuerzo o monotoneidad del día a día. Estilos de ropa con bandanas y apariencia hip hop, rollazo gangsta de la vieja escuela.

Comercios del barrio de Tottenham | Zoocdn.com

Este panorama, en el que se mezclan los factores climatológicos y sociales, hacen de Tottenham un territorio peculiar de la ciudad de Londres. El olor a porro, los choques de hombro o la peste de las cloacas, capuchas en alza con la mirada hacia el suelo ... la idea que se hace uno después de ver eso es, ¿cúantas de estas personas se llevaran alegrías con los triunfos de los spurs? Un equipo con la talla de los the lilywhites conlleva la responsabilidad de representar la humildad de sus habitantes. Vivir la experiencia de pasear por aquel sitio, concierne a las personas del vínculo entre el club y el territorio. En este caso, un equipo luchador, de clase obrera, que siempre busca colocarse arriba llegando desde abajo.

Why don't you try es el lema

El cielo gris apagaba el día, un escenario más estereotipado a pensar que fuese de las propias afueras de Nueva York. La mirada se paró a mitad de camino, a la altura del SportsDirect.com, el Sportium inglés. El reloj del 639 Center, un centro formativo de negocios, marca la hora sobre la torre de ladrillo. Los decorados arquitectónicos hacen llamativa su presencia. Otros elementos pulidos resaltados son; la Tottenham Baptist Church, el comercio de Tottenham Pride y los detallados florales en las farolas. La mayor cercanía para un español la encuentra en McDonalds y Aldi, entidades más internacionales en cuanto a producto.

Los spurs poseen su bar en la calle paralela a Ruskin Road. Las tiendas se superponen a los edificios, que destacan por su particular enladrillado. Un cartel cuelga de la pared de uno de ellos, Criterion Buildings; abajo, el azul resalta con el panorama cromático, The Blue Bar 675 es el nombre . Why don't you try es el lema, la entrada, entre los dos gallos blancos del escudo lilywhite. Una cafetería con sello del equipo.

Las tiendas oficiales, que muestran las equipaciones, rompen los esquemas urbanos con la formalidad presentada o percibida. Harry Kane es la nueva cara del proyecto.

El Arsenal es el rival del Tottenham en el famoso North London Derby, y las aficiones se mezclan en los ensanches de la metrópoli. Los gunners pertenecen a una zona más acomodada, zona uno. Los espolones, en cambio, representan la fiereza de una población con situaciones complicadas. La humildad que levanta desde los tiempos de su fundación. Los estudiantes de la escuela de San Juan (Tottenham), pusieron el nombre en honor, y como agradecimiento, a un noble de la época, Sir Henry Pency, más conocido como Henry 'Hotspur'. Quizás se barajen más teorías sobre su bautizo, ya que hay que remontarse a finales del siglo XIX.

El aspecto de White Hart Lane es de color blanco hueso, vieja fachada y descuidado. La historia del club no se propaganda con carteles publicitarios o esculturas alrededor de las instalaciones como ocurre en el Emirates o Stamford Bridge. La fachada es simple y lisa, sin renovar desde varias décadas. Transmite inaccesibilidad, lo único presente a través de girar la vista es el escudo en blanco del equipo, que resalta con las cristaleras oscuras adheridas al estadio.

Los accesos al recinto son pasajes a los años ochenta: verja negra, con remates; y los carteles blancos, con quita y pon para los equipos y la fecha. Los quioscos de comida, cerrados en masa a la luz del día con un silencio ambiental alrededor, transmiten soledad.

El emblema del gallo de pelea sobre el balón representa el suburbio laborioso

Las figuras históricas de Mark Falco, Sheringham, o Robbie Keane y todos los títulos conseguidos desde la fundación del club, el 5 de Septiembre de 1882 (131 años de historia), se remiten a un mismo escudo. El gallo de pelea posado sobre el balón clásico de fútbol representa un emblema que simboliza la esencia del suburbio laborioso y jornalero de Tottenham, algo que lo hace más especial.

La lucha y el esfuerzo son caracteres propios del proletariado; por ello, jugadores como Jermain Defoe, Jermain Jenas o Ledley King son muy queridos por la afición. Más aún siendo de raza negra, muy numerosa, tanto en la hinchada, como en la manzana. Los triunfos de los spurs dibujan una sonrisa en el vulgo, a la que una victoria, les alegra el día.