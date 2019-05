Los Once de Mastroeni

El próximo 29 de Julio se disputará en Denver (Colorado) el partido que enfrentará al MLS All Star y al Tottenham Hotspurs inglés. El pasado 14 de julio se dieron a conocer los once jugadores elegidos por los fans. Faltaba por descubrir los diez seleccionados por Mastroeni, quien, como entrenador del equipo de la ciudad anfitriona, los Colorado Rapids, es el encargado de completar al combinado All Star.

Los dos cupos restantes que cierran la lista de 23 están reservados para la elección de Don Garber, quien este año escogió a Steven Gerrard y a Frank Lampard. Esta decisión ha resultado un tanto polémica, ya que ninguno de los dos había disputado un sólo minuto en la presente edición de la Major League Soccer en el momento de su elección.

Los dos seleccionados por Garber junto a los diez elegidos por Pablo Mastroeni, son:

Pos. Jugador Equipo Elección GK David Ousted Vancouver Whitecaps Coach's pick DF Tony Beltran Real Salt Lake Coach's pick DF Laurent Ciman Montreal Impact Coach's pick DF Chad Marshall Seattle Sounders Coach's pick DF Drew Moor Colorado Rapids Coach's pick DF Chris Tierney New England Revolution Coach's pick CC Fabián Castillo FC Dallas Coach's pick CC Steven Gerrard LA Galaxy Commissioner Pick CC Frank Lampard New York City FC Commissioner Pick DL Sebastian Giovinco Toronto FC Coach's pick DL Kei Kamara Columbus Crew SC Coach's pick DL Robbie Keane LA Galaxy Coach's pick

Uno a uno

David Ousted

El portero danés que defiende la portería de Vancouver Whitecaps ha sido el guardameta elegido por el técnico argentino. A sus 30 años es indiscutible en la portería del conjunto canadiense, consiguiendo dejar la portería a cero en siete ocasiones esta temporada, lo que seguro ha jugado a su favor en esta elección.

Tony Beltran

El lateral derecho de Real Salt Lake, se encuentra en un inmejorable estado de forma, que le ha llevado a ser llamado por Mastroeni. Pese a ser un fijo con Jeff Cassar, la pasada campaña no demostró todo el juego que le llevó a ser llamado por Kilnsman para jugar con la selección. Su segunda convocatoria All Star (2013, 2015).

Laurent Ciman

Tras toda una carrera en Bélgica, el central ha disputado 16 encuentros en su primera temporada en la Major League Soccer, defendiendo los colores del conjunto canadiense Montreal Impact. Pese a su posición, ha conseguido anotar un gol y dar una asistencia. En su debut en la MLS consigue su primera convocatoria para el MLS All Star.

Chad Marshall

El veterano central de Seattle Sounders es un fijo en estos partidos con el combinado All Star. Acudirá a este partido con su compañero de zaga Evans. Hablar de Marshall es hacerlo de uno de los mejores centrales del campeonato, que ha conseguido ser nombrado en tres ocasiones defensa del año (2008, 2009 y 2014). Seleccionado (2009, 2010, 2014 y 2015).

Drew Moor

El central de 31 años es el actual capitán del conjunto que dirige Pablo Mastroeni, quien lo ha seleccionado para formar parte del MLS All Star. En una campaña con notables problemas en defensa para el conjunto de Colorado Rapids, Moor ha sido de lo más destacado en sus 11 encuentros disputados. Esta convocatoria supondrá su debut con el All Star.

Chris Tierney

El lateral izquierdo estadounidense, Chris Tierney, jugador de New England Revolution, ha disputado 20 encuentros durante la presente campaña. El lateral ha sabido aportar en faceta ofensiva, anotando un gol y dando dos asistencias. La temporada pasada logró el subcampeonato aportando grandes actuaciones en el tramo final. En el comienzo de 2015 ha sabido continuar con su buen juego, lo que a sus 28 años le ha llevado a ganarse su primera aparición en el All Star.

Fabian Castillo

El delantero colombiano del FC Dallas es uno de los jóvenes talentos de la MLS. Ha disputado 18 encuentros que le han servido para anotar 8 tantos, sólo dos por debajo de su mejor marca, los diez de la temporada anterior. A sus 23 años jugará su primer partido con el conjunto del All Star gracias a la llamada del técnico argentino.

Steven Gerrard

El jugador inglés disputará su primer All Star. En el momento de su elección todavía no había disputado un solo minuto en la MLS. Su debut en liga se produjo el pasado día 18 de Julio, encuentro en el que los Galaxy se impusieron por 5 goles a 2 a San José Earthquakes. Gerrard anotó uno de los goles y asistió en otro de ellos. Su primera gran actuación servirá para calmar a los más críticos tras su polémica elección como Commissioner Pick.

Frank Lampard

Como su compatriota Gerrard, Lampard fue el segundo jugador elegido por Commissioner Pick, también sin haber disputado un sólo minuto. Al contrario que Steven, Fran Lampard todavía no ha podido debutar con los New York City FC debido a problemas físicos. Se espera su debut en las próximas semanas, antes del partido con el conjunto MLS All Star.

Sebastian Giovinco

El italiano Giovinco está siendo una de las estrellas de este tramo de liga, decisivo con el conjunto canadiense, el Toronto FC. Con un total de 12 goles y 9 asistencias en 18 partidos, se ha convertido en el jugador más determinante del equipo. Tras su ausencia en la elección de los fans, Pablo Mastroeni no ha dudado en contar con él. Disputará su primer All Star en su primer año en la MLS.

Kei Kamara

El delantero del Columbus Crew SC es el actual máximo goleador de la competición. Sus 14 goles en 21 partidos le sitúan al frente de la tabla de goleadores, lo que unido a sus cuatro asistencias, han hecho que el técnico argentino haya decidido contar con él. Fue una de las ausencias en los once elegidos por los fans; aun así, no faltará a la cita y formará parte de la convocatoria.

Robbie Keane

A punto de cumplir los 35 años, el delantero irlandés de LA Galaxy ha marcado 9 goles en tan sólo 12 partidos disputados esta temporada, demostrando que no pierde el olfato de cara a gol. Habitual en los partidos MLS All Star desde su llegada en 2012, procedente del Aston Villa, un año más no faltará a la cita.

Nómina Completa

Estos doce se unen a los once que fueron elegidos por los fans el pasado 14 de julio, estos eran:

Portero: Nick Rimando.

Defensas: DaMarcus Beasley, Matt Besler y Omar González.

Centrocampistas: Michael Bradley, Benny Feilhaber, Kaká, Graham Zusi.

Delanteros: Clint Dempsey, David Villa, Obafemi Martins.