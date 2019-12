2006, 60.000 y 390. A simple vista, números. Profundamente, historia. Eso es lo que determinan esos tres números. La historia de un equipo, de un país, de una afición. La historia que será aún más el próximo 22 de julio cuando se cumplan nueve años. Pero… ¿nueve años de qué?

Nueve años de la inauguración del tercer estadio más grande de Inglaterra. Nueve años de la inauguración del cuarto estadio más grande del Reino Unido. Nueve años de la inauguración del centro del fútbol para el Arsenal. Nueve años de la inauguración del Emirates Stadium.

Todavía se recuerda el antiguo Highbury, donde los partidos de fútbol eran partidos de fútbol, con la gente tocando a los jugadores encima del terreno de juego. Todavía se recuerda el último partido en el antiguo Arsenal Stadium, aquel que enfrentó al equipo local ante el Wigan Athletic, el que acabó con 4-2 en el marcador, el que dejó a Thierry Henry anotar un hat-trick que acabó con un beso en el césped de la que ha sido, es y será su casa. Todavía se recuerda esa cuenta atrás que finalizó con fuegos artificiales y que puso punto y final a una etapa que se había abierto en 1913 y que se cerraba el 7 de mayo de 2006.

2006

Y una etapa se cierra cuando otra se abre. Esto fue lo que sucedió. En el mismo momento en el que la cuenta atrás del reloj de Highbury llegó a cero, el Emirates empezó a brillar. Era la nueva casa del Arsenal, aquel campo que cualquier aficionado soñaba. Tras innumerables problemas y decisiones difíciles, los gunners tenían nuevo templo. Un estadio diferente, que nada tenía que ver con el campo del que venían. La comodidad se apoderó de la grada y con ella la lejanía. La lejanía entre once jugadores en un terreno de juego y un público que ya no estaba como antes. Las distancias habían aumentado, la fuerza no era la misma y muchos siguen prefiriendo Highbury al Emirates Stadium.

El Emirates Stadium se inauguró el 22 de agosto de 2006

Sin embargo, no había marcha atrás y todos se debían acostumbrar a la nueva sede. Una sede que se inauguró el 22 de agosto de 2006 en un partido de homenaje a Dennis Bergkamp en el que se enfrentaban el Arsenal y el Ajax de Amsterdam, o lo que es lo mismo, su primer y su último equipo. Ambos conjuntos estaban formados por leyendas y el resultado final fue de 2-1 gracias a los tantos de Thierry Henry y Kanu para el equipo inglés y de Huntelaar para los holandeses.

No obstante, el homenaje del Arsenal al delantero de los Países Bajos no acaba ahí. Su trayectoria en el equipo gunner, donde estuvo desde 1995 hasta 2006, bien se merecía quedar inmortalizada en una estatua de bronce que se encuentra en las inmediaciones del estadio. Fue inaugurada en 2014 y se suma a la que ya existe de Thierry Henry y de Tony Adams. La de Bergkamp simula uno de sus exquisitos controles con los que se metió en el bolsillo a gran parte de la hinchada del equipo inglés. Fue uno de los hombres clave en la temporada 2003/2004, cuando el Arsenal ganó la competición liguera sin perder un solo partido.

60.000

La afición, tan importante para el club y en ocasiones tan descuidada. Alrededor de 60.000 aficionados entran en el Emirates Stadium. Muchos de ellos vienen de Highbury y algunos se preguntaban una y otra vez: ¿por qué no se amplía el antiguo Arsenal Stadium? Esta cuestión ha sido respondida en numerosas ocasiones por el club diciendo que Highbury es una zona residencial que imposibilita la ampliación del estadio. De hecho, la zona en la que antes estaba situado el estadio, se ha convertido en una zona residencial con más de 700 viviendas, gimnasios, piscinas y zonas verdes donde la afición y los residentes pueden disfrutar de la historia que alberga el lugar.

El Emirates Stadium es el tercer estadio más grande de Inglaterra

Ahora, en el Emirates Stadium, la capacidad es mayor, la comodidad también, pero el ambiente no. Parece como si el espíritu del Arsenal Stadium se hubiera quedado en Highbury. La afición, en gran parte, es la misma, los cánticos se mantienen, pero el resonar y la intimidación al rival no. Eso sí, es uno de los estadios que más gente alberga en cada partido. Tras Wembley y Old Trafford, el Emirates Stadium es el tercer campo más grande de Inglaterra y, como es lógico, el segundo de Londres. Esto dice mucho de la magnitud del equipo gunner.

El emplazamiento no fue escogido al azar. El Arsenal deseaba seguir cerca de Highbury, la que siempre ha considerado como su casa. Además, quería seguir en el distrito de Islington, que ha sido desde 1913 el lugar de residencia del club. Es por esto que cuando se presentó el nuevo proyecto de estadio, la localización era de lo poco que estaba claro.

La anécdota que tiene el Emirates Stadium es tan escabrosa como interesante. En diciembre de 2006 se encontraron restos de polonio 210, material radiactivo con el que se envenenó y asesinó a Aleksandr Litvinenko, un teniente coronel de la KGB soviética. El 1 de noviembre, el Arsenal disputó un partido de UEFA Champions League contra el CSKA de Moscú al que habría asistido Lugovoi, que más tarde se reuniría con el exespía que cayó envenenado horas después. Tras numerosas investigaciones se determinó que, en esas cantidades, el polonio 210 no era tóxico para los aficionados.

390

No es lo mismo. No lo fue, no lo es y no lo será nunca. El fútbol ahora es marketing, publicidad y dinero, sobre todo mucho dinero. Es por este motivo por el que el estadio pasó a llamarse Emirates Stadium. La aerolínea Emirates invirtió en la construcción del nuevo campo del Arsenal con la condición de que llevara su nombre durante 15 años. De esta forma, hasta 2021, el campo se llamará Emirates Stadium. Esto sucederá de esta forma si nada cambia. En el mundo actual, el deporte como práctica es lo que menos importa. Los patrocinios se hacen importantes, los acuerdos indispensables y el dinero fundamental. Sin una de estas partes, cualquier club está condenado a desaparecer.

Este era uno de los problemas que quería solucionar el Arsenal cuando el nuevo proyecto se tasó en 390 millones de libras, o lo que es lo mismo, 581 millones de euros. Para poder llevar a cabo la idea y que todo saliera como estaba previsto, el dinero se convirtió en algo fundamental. Por el momento, sabiendo que todos los clubes tienen numerosas deudas, el Arsenal parece no tener excesivos problemas económicos en una etapa de crisis que salpica hacia cualquier lado.

En los aficionados también se puede encontrar una fuente de inversión. La venta de merchandising del club, la apertura de tiendas en las inmediaciones, incluso en el interior, del estadio y los tours por el mismo, suponen constantes entradas de dinero. Esto es lo que se ha intentado hacer con la apertura del museo. En él se pueden encontrar las botas que utilizó Thomas en Anfield en el año 1989, cuando anotó el tanto en el tiempo de descuento el gol que le dio el título de la competición liguera al conjunto gunner. Por otro lado, también se puede encontrar el trofeo que acredita al equipo dirigido por Arsène Wenger como el campeón invicto de la temporada 2003/2004.

Ahora, tras nueve años de la inauguración, algunos siguen pensando en Highbury como el mítico estadio donde se forjó el Arsenal, otros prefieren la comodidad y seguridad del Emirates Stadium, pero todos animan en una misma dirección. Ahora, tras 1338 palabras ya se sabe el porqué del título. Ahora, ya se conoce qué significan los números 2006, 60.000 y 390.