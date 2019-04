El Bournemouth amarra a Cargill ante el interés de equipos Premier

El AFC Bournemouth ha anunciado oficialmente la renovación del joven defensa Baily Cargill, en un acuerdo que mantendrá unidas a ambas partes hasta junio de 2020. El antiguo contrato del jugador expiraba en el mismo mes, pero de 2017, con lo que el entrenador, Eddie Howe, se ha movido rápidamente para asegurar que el futuro de Cargill quede unido a la entidad pese al interés de otros varios clubes de la Premier League.

Producto de la canterra de los cherries, Cargill debutó con el primer equipo la pasada campaña, en la que disputó todos los partidos de Capital One Cup en los que su equipo se vio involucrado. Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para el seleccionador sub-20 de Inglaterra, Aidy Boothroyd, y consiguió incluso marcar en su primer encuentro con los young lions. Con ellos, disputó el Torneo de Toulon en junio, y ahora ya se ha incorporado a los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros para preparar una dura y larga temporada en la máxima categoría del fútbol inglés.

El futbolista se mostró contento de poder extender su unión con el Bournemouth: "Estoy muy agradecido, es otro momento estupendo para mí. Estoy muy agradecido al club y al entrenador por mostrar confianza en mí y ofrecerme este nuevo contrato. El entrenador siempre me dice que, si trabajo duro, me recompensará tanto dentro como fuera del césped. Él ha cumplido su palabra, lo que me hace querer trabajar aún más duro. Siempre he querido jugar en la Premier League, y que te ofrezcan un contrato de jugador de Premier League es algo increíble. No he escuchado ningún interés de otros equipos ni ninguna oferta, me quiero quedar aquí, hacerme un hueco en el equipo y jugar cada semana".

Cargill terminó echando la vista atrás: "A veces, me siento en casa y me pongo a pensar en cómo eran las cosas el año pasado por estas fechas. No podía haberme imaginado que cambiarían tanto. Ha sido un año increíble. Las convocatorias con la selección fueron geniales, y realmente lo estoy disfrutando todo".