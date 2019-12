Resultado MLS All-Star - Tottenham en AT&T MLS All Game 2015 (2-1)

5:17 Un placer haber vivido con todos vosotros este apasionante partido. Nos vemos en próximos directos. ¡Un saludo!.

91' ¡¡¡¡FINAL DEL PARTIDO!!!!. All-Star MLS vuelve a repetir triunfo como ya hiciese el año pasado ante el Bayern. Victoria por dos goles a uno ante el Tottenham que fue mejor equipo. Goles de David Villa y Kaka' para el Equipo de las Estrellas y Harry Kane para los londinenses.

90' Un minuto más de añadido.

90' ¡Casi marca Kamara!. Buen centro desde la derecha que remata el delantero magistralmente de cabeza, pero su disparo se marcha desviado de la portería defendida por McGee.

89' El Tottenham se cierra atrás para salir a la contra en estos últimos isntantes de partido.

86' Cuatro minutos para el final del partido.

85' Gran parada ahora de Duster. Balón medido desde la derecha al que se adelanta Duster para atrapar el balón y evitar así una jugada de peligro por parte del cuadro londinense.

84' Buena contra de los jugadores del Tottenham que lo hicieron todo bien menos el final. Sin ideas cuando pisan el área. Una pena, porque dominan y no encuentran el caprichoso camino del gol.

80' Reclaman penalti los jugadores de All-Star MLS por una posible mano en el área del Tottenham tras el saque de esquina. Jugada polémica del partido.

78' Buen despeje de Trippier en el área. El buen centro de Castillo no encontró rematador después de la gran jugada elaborada por el jugador del Tottenham, quien hizo todo lo posible para despejar un centro muy peligroso.

77' El nivel de juego en esta segunda parte ha disminuido considerablemente. Mucho mejor el Tottenham que All-Star MLS. Las ausencias de hombrs claves han afectado al cuadro local, mientras que la savia joven parece empujar a los visitantes.

75' Cambio en el Tottenham. Se marcha ovacionado Harry Kane y entra en su lugar Shaq Coulthirst.

71' Buena ocasión ahora para Joshua. Carroll y Harry Kane tocaban en la frontal dejando un buen disparo franco para Joshua que sería atajado por Duster.

70' ¡Gigante Rose!. Muy atento el lateral del Tottenham para detener la acción ofensiva del Equipo de las Estrellas. Sigue dominando el equipo de Londres.

68' Buena ocasión ahora para All-Star MLS. Gran balón en profundidad que no termina de controlar el delantero del cuadro local.

62' Nuevos cambios en el Tottenham. Entran en el terreno de juego Rose, Luke McGee, Joshua, Harry Winks y Fazio. Salen del mismo, Chadli, Ben Davies, Dembelé, Dier, Alderweideld y Vorm.

59' Control total del Tottenham, pero sin demasiada puntería. Tocan muy bien el balón, pero no consiguen finalizar jugadas. Deben buscar más balones en profundidad.

56' La tuvo Chadli. Remate algo forzado que se va fuera rozando la portería. Avisa el Tottenham.

55' All-Star MLS sale con un equipo totalmente renovado que os mostramos en la siguiente fotografía.

50' El Tottenham parece estar más decidido a ir a por el partido. Los de Pochettino se han situado más arriba con una fuerte presión sobre la salida del balón. Sufre All-Star MLS.

48' Comienzan las sustituciones en el Tottenham. Salen del terreno de juego Walker (autor del penalti), Eriksen, Vertonghen y Nabil Bentaleb. Entran en el terreno de juego, Dele Alli, Tom Carroll y Trippier.

46' Toca y toca All-Star MLS queriendo asegurar la posesión del esférico.

45' ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

4:27 Ya estamos de vuelta. Muy poco para que comience la segunda mitad de este trepidante partido.

4:16 El Tottenham ha disparado más veces a portería y ha tenido mucho más la posesión del balón (60%), mientras que All-Star MLS ha sido mucho más efectivo con las pocas oportunidad que ha tenido. Rimando decisivo hasta el momento.

4:12 Buena primera parte de fútbol en Colorado. El partido comenzó con dos equipos que se respetaban mutuamente, pero que con el paso de los minutos fueron subiendo sus líneas. El acierto salva a un All-Star MLS que ha sufrido mucho en los últimos quince minutos de partido.

45'+ ¡SE ACABA LA PRIMERA MITAD!. Gana All-Star MLS con goles de Kaka' (pen) y David Villa. El gol anotado a favor del Tottenham corre a cuenta de Harry Kane.

45' Se añadirá un minuto más de prolongación.

44' Nuevo saque de esquina para los locales que termina en las manos de Vorm.

43' Buena ocasión la malograda ahora por Dempsey. Recibió delante del portero, pero su disparo tocó en un defensa. Saque de esquina para el All-Star MLS.

42' Parecen animarse los Spurs. Buenas jugadas de contra que intenta enlazar el equipo inglés aunque, hasta ahora, sin demasiado éxito. El gol llegó de una jugada desafortunda, pero parece mejorar con el paso de los minutos el equipo de Pochettino.

Vine by Kaozc

40' Os mostramos en el siguiente vídeo el tremendo gol de Harry Kane.

37' ¡Qué delicatessen de Dempsey!. Buen pase en profundidad de rabona del estadounidense que termina, tan solo, en un gran gesto técnico.

36' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE HARRY KANEEE!. Gran gol del delantero inglés del Tottenham. Saque malo de la falta por parte del All-Star MLS que acaba en los pies del inglés para que éste tras marear al defensa coloque el balón en la portería. Gran gol de Harry Kane.

35' Tarjeta amarilla a Dier por una falta en el centro del campo que cortaba la contra de All-Star MLS.

33' ¡Otra vez!. Increíble parada de Rimando. Parecía que iba a ser gol, pero el meta se adelantó al delantero y consiguió despejar la pelota. ¡Vaya partido está realizando Rimando!.

31' All-Star MLS jugando su juego. Toca en el medio y da velocidad en tres cuartos de campo. Kaka' muy bien hasta el momento. David Villa tocando bien y desmarcándose mejor. Hombres clave hasta el momento.

30' Mal partido hasta el momento del Tottenham. El cuadro inglés ha tenido pinceladas, pero no ha sabido pintar el cuadro. Harry Kane el único que se salva hasta el momento por el lado del club inglés.

Vine by Kaozc

28' El video anterior es el 2-0 de David Villa. El siguiente vídeo es el primer gol del partido anotado por Ricardo Kaka'.

Kaka para David Villa GOL. MLS All Stars 2-0 Tottenham.

Vine by @Rubenf75

24' Gran asistencia de Kaka' que sirvió el gol en bandeja al delantero español.

23' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de David Villa!. Gran gol a la contra del Equipo de las Estrellas que consigue finalizar el de siempre, el 'Guaje' Villa.

22' Nuevo... ¡PARADÓN! de Rimando a disparo de Harry Kane. Gran centro desde la izquierda que remata a bocajarro el delantero inglés encontrándose con una nueva parada del meta de All-Star MLS

20' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de KAKA'!. Lanzó el penalti a la derecha de Vorm, mientras que el portero se lanzó para el lado contrario. Gol de All-Star MLS. 1-0

19' ¡PENALTI a favor de All-Star MLS!. Mano a la hora de despejar por parte de Walker que termina siendo señalado como penalti.

18' Buen balón en largo ahora de All-Star MLS. Clint Dempsey consiguie sacar un córner de donde no había nada.

17' Demasiado juego elaborado en estos momentos. Mucho toque en el centro del campo y pocos balones en profundidad que ofrezcan dificultades a la defensa.

14' Buena jugada por banda izquierda ahora de Zardes. El jugador de los Ángeles Galaxy se deshizo de su marcador con una brillante bicicleta aunque finalmente atrapó el balón el meta Vorm

13' Ambos equipos parecen haber cambiado su idea. Es ahora el Tottenham quien dificulta la salida de balón de All-Star MLS.

10' ¡Cabecea Eriksen alto!. Se comienza a acercar el conjunto inglés.

10' Saque de esquina a favor del Tottenham

8' ¡Parada de Rimando!. Harry Kane recibió un balón alto en el área el cual no dudó ni un instante en rematar evitando, Rimando, el gol con las piernas.

7' Buena jugada la que quería trenzar ahora el Equipo de las Estrellas de la MLS. Jugada elaborada con apertura a banda que no encontró receptor. Sigue controlando el equipo local.

4' All-Star MLS está presionando muy arriba la salida de balón del equipo inglés. Está pasándolo mal el equipo de Pochettino en estos instantes.

2' El balón se va muy arriba. Saque de puerta para All-Star MLS.

2' Falta sobre Dembelé en la frontal del área. Jugada de peligro a favor de los Spurs.

1' Primera oportunidad del partido para All-Star MLS. David Villa consiguió impedir la salida limpia del balón quedando éste en la frontal para Zusi, quien disparo fuera. Empieza fuerte el equipo de casa.

0' ¡Comienza el partido!

Ready for battle. #MLSAllStar

3:19 Salen los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. ¡Nada para arrancar con este partidazo!.

3:13 El partido se hace rogar. Aunque como suelen decir... "lo bueno se hace esperar". Esperemos que tanto el Tottenham como el equipo All-Star de la MLS nos regalen un bonito partido.

3:03 Algo de retraso en el comienzo del partido. En breves instantes arrancará el encuentro. ¡Vívelo con nosotros!.

A warm-up you'll recognise! #MLSAllStar #COYS

2:53 ¡Menos de siete minutos para el inicio del encuentro!

2:51 Comisionado de la MLS: "La negociación entre Orlando City y Chicharito se ha roto. En algún momento estuvo próxima al acuerdo, pero actualmente las negociaciones se han estancado"

2:49 Comisionado de la MLS: "Nos interesa mucho que el partidos de las estrellas se siga disputando. Hablaremos próximamente para seguir organizando este tipo de encuentros"

2:47 También están ya sobre el césped de Dick´s Sporting Goods Park los jugadores del Equipo de las Estrellas. Todo está preparado para que comience el espectáculo.

2:41 Los futbolistas del Tottenham ya están sobre el terreno de juego realizando ejercicios de calentamiento. ¡Menos de veinte minutos para comenzar el encuentro!.

2:37 Erik Lamela: "Cada vez se está reforzando más la liga. No tengo en mente jugar en la MLS, pero sería lindo estar algún día aquí"

2:33 Todas las entradas vendidas para ver este gran partido que enfrentará al Equipo de las Estrellas de la MLS y al Tottenham. Lleno total para un nuevo partido para la historia del fútbol estadounidense.

2:29 Una de las anécdotas del encuentro la encontraremos en el capitán del Equipo de las Estrellas, Kaka'. El jugador brasileño volverá a vestir el número 22 que tanta suerte le trajo en el A.C Milan. "Siempre me trae recuerdos hermosos usar este número" aseguró el astro brasileño.

2:26 Landon Donovan: "El fichaje de Gio Dos Santos es increíble. Con 26 años puede dar mucho a los Ángeles Galaxy".

2:24 Ya conocemos la alineación del Tottenham. El cuadro inglés formará con Vorm; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Bentaleb, Dier; Chadli, Dembele, Eriksen; Harry Kane.

2:20 Landon Donovan: "Para nosotros la meta es mejorar. Cuando jugamos contra equipos como América es algo muy beneficioso para nosotros. Ojalá vuelvan a escogerme para ser técnico".

2:17 Recordamos las bajas finales del equipo All-Star de la MLS: Steven Gerrard y Keane (Galaxy), Frank Lampard (New York City), Brandley y Giovinco (Toronto).

2:14 Ya tenemos alineación oficial del Equipo de las Estrellas. El cuadro que dirigirá Pablo Mastroeni formará con Rimando; Beltran, Gonzalez, Besler, Beasley; Zusi, McCarty, Kaka', Zardes; Dempsey, Villa.

2:09 Kaka': "Siempre dije que quería jugar en la MLS. Quería ser parte de este crecimiento. Quiero decir un día que yo fui parte de este crecimiento. En diez años, la MLS será una gran competición".

2:04 Falta una hora para que comienzen los MLS All-Star 2015. Gran expectación en los alrededores del estadios tras la llegada del Equipo de las Estrellas al Estadio de Dick´s Sporting Goods Park

1:02 Este es el aspecto en estos momentos del Dick´s Sporting Goods Park

01:00 ¡Sorpresa del úlima hora¡ El portero de Colorado Rapids, Clint Irwin, ha sido invitado al MLS All-Star Game

00:50 Todo parece preparado en el vestuario de las Estrellas de la MLS

22:00 Se acaba de anunciar una baja de última hora. El jugador de los Toronto FC, Sebastiasn Giovinco será baja por lesión, y su puesto lo ocupara su compañero de equipo Jozy Altidore.

El árbitro de la contienda será Ismail Elfath, seleccionado por la Organización de Árbitros Profesional. Será la primera vez que arbitre este encuentro, ya que en los últimos cuatro años, no se ha repetido ningún colegiado. En la presente temporada de la MLS, ha arbitrado 12 encuentros.

El también inglés Kyle Wlaker, habló sobre el pasado londinense de Clint Dempsey, con el que se enfrentaran en este partido: “Obviamente que de jugar con Clint en el Tottenham, sé de su capacidad con el balón. No he podido jugar con otros de los jugadores, pero si enfrentarme a ellos. Pero muchos de los jugadores a los que nos enfrentaremos, no he tenido el gusto de jugar contra ellos, pero sé que compitieron a un gran nivel en otras competiciones.”

Por parte de los Tottenham Hotspur, tres jugadores salieron a rueda de prensa para comentar sensaciones sobre este encuentro. El primero de ellos en hablar fue el inglés Harry Kane: “En Inglaterra podernos ver los partido por Sy Sports. En ellos se puede ver que el nivel esta aumentando y que la MLS cada vez está atrayendo a mejores jugadores. Kane habló de uno de sus ídolos, David Beckham, y que le sorprendió la decisión del inglés de llegar a esta competición.

Algunos de los jugadores del combinado de la Major League Soccer también acudieron a rueda de prensa. Uno de ellos fue el brasileño Kaka: “Vine a la MLS porque era una nueva oportunidad en mi carrera, además de ser parte de esta etapa de crecimiento continuo de la competición. Probablemente no veré la mejor fase de la MLS, pero seré parte de este proceso de consolidación, porque en el futuro seremos una de las mejores ligas del mundo.”

Este AT&T MLS All-Star Week se celebra en la ciudad de Colorado (Denver). Por lo que este encuentro se disputará en el Dick´s Sporting Goods Park, en donde juegan sus partidos como locales los Colorado Rapids. El estadio fue inaugurado en el año 2007 con una capacidad de 17.424 espectadores, pudiendo aumentar su capacidad a 19.680 espectadores en algunos eventos. Es el estadio de Estados Unidos que se encuentra a mayor altura a nivel del mar. La empresa Dick´s Sporting Goods adquirió los derechos del nombre del estadio para los siguientes 20 años.

Las últimas noticas del equipo londinense hablan sobre todo de posibles incorporaciones y salidas a su plantilla. La noticia que suena con mayor intensidad es la posible salida del delantero español, Roberto Soldado, dirección Villarreal. Y su ausencia en la convocatoria para este encuentro, ha avivado aún más esta posibilidad. En cuanto al capítulo de incorporaciones se habla del interés por el mexicano ‘Chicharito’ Hernandez.

En las últimas horas, una noticia ha sacudido al combinado de la MLS. Cinco de sus jugadores causarán baja en el partido de las estrellas, a causa de las lesiones. Estos jugadores son Steven Gerrard y Robbie Keane (Los Angeles Galaxy); Frank Lampard (New York City FC); Chris Tierney (New England Revolution); Michael Bradley (Toronto FC). Estos serán sustituidos por otros seis jugadores seleccionados por Mastroeni: Sam Cronin (Colorado Rapids); Ethan Finlay, Waylon Francis (Columbus Crew SC); Dax McCarty (New York Red Bulls); Juninho, Gyasi Zardes (Los Angeles Galaxy).

Por el Tottenham Hotspur resaltar la figura del ingles, Harry Kane. El joven delantero de los londinenses fue una de las sensaciones de la pasada Premier League, ya que partido a partido fue creciendo de una manera exponencial. Con los Spurs, Kane disputó 51 partidos y anotó 31 goles, lo que le dio la oportunidad de dar el salto a la selección absoluta. Se espera que esta sea la temporada de la consagración de Kane y sobre todo, asiente como delantero de los ‘Pross’, posición que llevan varios años sin definir.

Por parte del combinado de la Major League Soccer, sobresale la figura del brasileño Kaka. El centrocampista de Orlando City SC es el jugador más importante de su equipo, además del máximo goleador y asistente. La mejor noticia para el brasileño es que está volviendo a nivel que le hizo triunfar en Europa. Además el jugador brasileño ha recibido el brazalete de capitán, gracias a una votación en la App Snapchat, en la que los aficionados decidieron.

Pochettino también fue preguntado por la polémica de la temporada pasada, en la que Guardiola le negó el saludo a Caleb Porter por el juego brusco del combinado. El técnico argentino supo contestar con mucha elegancia y comicidad: “Pablo es argentino como yo, misma nacionalidad, es diferente…”, bromeó Pochettino. “Yo nunca le negaría el saludo a un entrenador.”

El entrenador de los Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, también acudió a sala de prensa, y respondió a una batería de preguntas acerca de todo lo relacionado a este encuentro: “Estamos muy contentos de estar aquí y es un gran honor para nosotros participar en este partido. Es una gran ocasión para estar con nuestros aficionados y será un momento fantástico".

El entrenador del combinado de la Major League Soccer, Pablo Mastroeni, habló sobre su idea de equipo y sobre los jugadores seleccionados: “Tratas de equilibrar todas las posiciones. El punto fuerte de mis elecciones, es que son las que sus compañeros pensaban que merecían estar en la alineación. Quien elige finalmente soy yo, pero me deje llevar por quien tuviera más votos por parte de los jugadores en cada categoría.”

En las ediciones anteriores, el combinado de la MLS ha jugado frente a diferentes equipos europeos y centroamericanos. Everton, Manchester United (dos ediciones), Fulham, West Ham United y Chelsea (dos ediciones), como equipos ingleses. Celtic de Glasgow de Escocia. El AS Roma italiano. Chivas de Guadalajara mexicano. Y finalmente el Bayern de Munich. Al conjunto alemán se enfrentaron en la anterior edición, a los que vencieron por un 2-1.

El MLS All-Star Week lleva disputándose desde que comenzó la competición en 1995, pero fue a partir de 2005 fue cuando comenzaron a jugar contra equipos europeos. Hasta ese momento el formato del encuentro era un partido entre un combinado de la Conferencia Este, frente a uno de la Conferencia Oeste.

Este será el primer encuentro de la pretemporada para el conjunto de Pochettino, que lleva un par de semanas preparando la nueva temporada. Los siguientes partidos le enfrentarán a Real Madrid y al vencedor de la eliminatoria entre AC Milan y Bayern de Munich, en la Audi Cup

La convocatoria del Tottenham Hotspur para este encuentro es la siguiente: Hugo Lloris, Michel Vorm, Luke McGee, Tom Glover; Kyle Wlaker, Kieran Tripper, DeAndre Yedlin, Danny Rose, Ben Davies, Toby Alderweireld, Eric Dier, Kevin Wimmer, Jan Vertonghen, Federico Fazio; Nabil Bentaleb, Harry Winks, Mouse Dembele, Josh Onomah, Christian Eriksen, Nacer Chadli, Tom Carroll, Dele Alli, Erik Lamela; Harry Kane, Shaq Coulthirst.

Tottenham Hotspur fue invitado a este partido, en parte a la vinculación que tiene con la MLS por la contratación de DeAndre Yedlin en el mercado de invernal de fichajes, de la temporada pasada. El entrenador de los londineses, Mauricio Pochettino, se ha llevado a los mejores jugadores de la plantilla para afrontar un partido muy importante, en plena pretemporada.

Las dos elecciones que se reservó el Comisionado Don Garber son: Steven Gerrard (Los Angeles Galaxy) y Frank Lampard (New York City FC).

De los 11 jugadores que faltan, nueve fueron seleccionados por Pablo Mastroeni, y dos por el Comisionado de la MLS, Don Garber. Las elecciones del entrenador argentino fueron: David Ousted (Vancouver Whitecaps FC); Tony Beltran (Real Salt Lake); Laurent Ciman (Montreal Impact); Chad Marshall (Seattle Sounders); Drew Moore (Colorado Rapids); Chris Tierney (New England Revolution); Fabian Castillo (FC Dallas); Sebastian Giovinco (Toronto FC); Robbie Keane (Los Angeles Galaxy) y Kei Kamara (Columbus Crew SC).

Los 11 jugadores seleccionados por los aficionados son: Nick Rimando (Real Slat Lake); Matt Besler, Graham Zusi y Benny Feilhaber (Sporting Kansas City); Omar Gonzalez (Los Angeles Galaxy); DaMarcus Beasley (Houston Dynamo); Michael Bradley (Toronto FC), Kaka (Orlando City SC), David Villa (New York City FC), Clint Dempsey y Obafemi Martins (Seattle Sounders).

Los MLS All-Stars son 22 futbolistas que juegan en los diferentes equipos de la Major League Soccer, que fueron seleccionados de dos maneras diferentes: 11 jugadores fueron seleccionados por los aficionados por medio de una votación en internet, y los otros 11 jugadores fueron elegidos por el entrenador, Pablo Mastroeni.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido MLS All-Stars - Tottenham Hotspur , perteneciente al MLS All-Star Week 2015. El encuentro tendrá lugar en el Dick´s Sporting Goods Park de Colorado a partir de las 03:00.