Slaven Bilic: "No es la situación ideal, pero no hay excusas"

Se acerca agosto y con él un mes de frenética actividad para el West Ham United. Los de Boleyn Ground deberán hacer frente a la carga de partidos que supone jugar las últimas eliminatorias previas de la Europa League y el inicio de la competición doméstica.

El primer partido de estas últimas eliminatorias tendrá lugar mañana en Upton Park. Los de Londres se verán las caras con el FC Astra, un equipo rumano de mayor entidad que los dos rivales anteriores. En la rueda de prensa previa al choque, Slaven Bilic se mostró cauto y optimista a la hora de valorar estas cruciales semanas que los irons atraviesan.

Si el West Ham quiere superar esta eliminatoria deberá mejorar en todas las facetas del juego. El equipo dió una imagen muy pobre en Malta y por ello los aficionados desean ver un cruce más cómodo. "Lo de Malta fue un buen toque de atención. Intentaremos que la eliminatoria sea menos complicada, pero no va a ser fácil. Los rumanos son un buen equipo, estan invirtiendo mucho dinero y ya el año pasado eliminaron al Lyon. Será un buen test para nosotros", afirmó Bilic.

El inicio de la Premier League está a la vuelta de la esquina, y el "Serán dos partidos igualados" partido de vuelta se jugará 72 horas antes del debut liguero ante el Arsenal. Los ingleses confian en conseguir una buena renta mañana que les permita reservar algunos jugadores en Rumania. "Ojalá podamos dar descanso a algunos jugadores en la vuelta, pero lo más probable es que sean dos partidos muy igualados. Es posible que sea un partido excepcional para alguno de los dos conjuntos, pero seguramente sean igualados", confesó el técnico hammer.

Las rondas previas de Europa League han "desmoronado" la pretemporada del West Ham, por lo que la preparación del equipo de cara a la competición doméstica no es la más adecuada. Bilic así lo reconoce: "Ya lo he dicho muchas veces. Vamos día a día, semana a semana. La situación no es la ideal, pero no hay opción, debemos enfrentar la situación, no hay excusas".

Bilic ha tenido que confeccionar la plantilla a toda prisa, sin apenas tiempor para conocer a fondo a sus jugadores. Pero esto no es para Slaven un problema: "Tienes que ser rápido y hacer tus deberes. Los partidos de Europa League no han sido lo más adecuado para el equipo, pero hemos buscado sacar lo mejor de cada jugador individual y colectivamente. Solo hemos entrenado todos juntos desde hace una semana, lo que es un inconveniente. Pero como he dicho me siento muy optimista de cara al inicio de la Premier".

Por último, Bilic reconoció la necesidad del club de fichar a un delantero: "Estamos intentando traer a un delantero. Debemos encontrar al que mejor se adapte. Estoy muy contento con la plantilla pero el mercado está a un abierto, por lo que pueden llegar algunos jugadores y otros irse".