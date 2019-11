José Mourinho: "Tengo a toda la plantilla disponible"

José Mourinho confirmó ayer viernes en sala de prensa que cuenta con toda la plantilla disponible para el duelo de mañana ante el Arsenal por el primer título de la temporada, la Community Shield. Esto incluye la presencia del central Gary Cahill y con el delantero Diego Costa.

Mourinho no está preocupado por su delantera

"Todo está bien", dijo al empezar. "Estamos bien, el viaje fue muy corto y ha sido una muy buena pretemporada en cuanto a viajes. Estamos en Londres desde el miércoles por la mañana, así que no hay problema". Mourinho se negó a discutir el supuesto interés del club por John Stones para reforzar el lateral izquierdo Posteriormente, Mourinho fue preguntado por el estado físico del máximo goleador de la temporada pasada, Diego Costa, pero reiteró su falta de preocupación: "Tenemos tres grandes delanteros. Si uno se lesiona, tenemos dos más. No estoy preocupado, es una posición en la que estamos muy fuertes con un fantástico grupo de delanteros, así que no hay problema".

Una de las posiciones que el técnico portugués admitió que le gustaría reforzar es el lateral izquierdo, tras la marcha de Filipe Luis al Atlético de Madrid esta mísma semana: "tenemos un solo jugador para esa posición (Azpilicueta)", dijo el entrenador del Chelsea, pero se negó a discutir el supuesto interés del club por John Stones, del Everton, y agregó: "Yo no hablo de jugadores de otros clubes, sobre todo ahora que comienza la competición. Para nosotros el Arsenal lo es ahora, y la semana que viene lo serán todos".

Mourinho confirmó que Gary Cahill podrá jugar pese a la fractura de nariz que sufrió el martes. Foto: Getty.

La Community Shield, un título "intermedio"

Tras el amistoso en Estados Unidos ante el FC Barcelona, Mourinho habló sobre la motivación del título que está en juego mañana, admitiendo que la Community Shield es un título extraño: "Creo que está en medio de una motivación", dijo. "No es un amistoso como ante el Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal o Wolfsburgo. Es mas que eso, pero menos que un partido de Premier League. Perdimos contra el Red Bulls y no estamos contentos, así que es normal que siempre tratemos de jugar por un resultado y la Community Shield es una motivación diferente a un torneo amistoso. Es el comienzo de la competición".

Mourinho: "No haré un drama si mañana rompo mi imbatibilidad"

El portugués nunca ha perdido contra el Arsenal de Arsene Wenger, acumulando un record de 13 partidos invicto, pero no es algo en lo que Mourinho piense a cada momento: "Sólo quiero que mi club consiga los mejores resultados posibles. Ni el Arsenal ni su entrenador me importan. Nunca hice de mis victorias contra ellos una explosión de felicidad. No voy a hacer un drama si mañana perdemos", dijo. Mourinho también cree que los gunners pueden ser un rival por el título en esta temporada, aunque no atribuye directamente dicho mérito a la compra de Petr Cech (quien mañana hará su debut en partido oficial ante su ex equipo): "Siempre creo que lo son. En este segundo periodo que llevo en Inglaterra, cuando llegué hace dos años tenían una buena plantilla. Creo que ahora más de lo mismo. Son un equipo superior". Como indirecta sobre el portero checo, dijo: "Creo que siempre han tenido muy buenos porteros, y ahora tienen uno mucho mejor".