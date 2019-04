Anfield, algo más que 'You'll Never Walk Alone'

“Cuando esté moribundo no me lleven a un hospital, llévenme a Anfield. Ahí nací, y ahí moriré”. Son las famosas palabras que dijo Steven Gerrard sobre el estadio que le vio nacer y crecer como futbolista. Anfield siempre ha sido especial para cualquier futbolista y aficionado al fútbol. A orillas del Merseyside y muy próximo a Goodison Park, la superficie fue compartida a finales del siglo XIX por el Liverpool y el Everton durante más de ocho años, un hecho que hoy en día no se podría ver jamás por la gran rivalidad entre ambos clubes.

Finalmente, el cuadro red se quedó en propiedad con el campo de fútbol en 1892 debido a varias disputas con los toffees por el pago del alquiler del recinto. Allí se han vivido miles de historias y se han jugado miles de partidos. Desde que abriera sus puertas en 1884, el estadio alberga cuatro gradas con un nombre y una historia propia: Anfield Road Stand, Centenary Stand, Kop Stand y Main Stand.

Cuatro gradas que deciden partidos

No hay mejor forma de empezar que hacerlo por The Kop Stand, la más famosa del estadio. La grada de The Kop Stand tiene su origen en 1906, cuando un periodista alegó que los aficionados del Liverpool llamaban así a la grada por el gran número de seguidores que cabía en ella. El nombre de esta grada hace referencia a una de las colinas en las que se produjo una de las batallas más cruentas de la historia para el ejército británico.

Por aquel entonces, el ejército británico combatía con el ejército de los Boers por el dominio del norte de la actual Sudáfrica. No fue hasta 1928 cuando el club oficializó el nombre de la grada, año en el que se techó. El stand se redujo considerablemente de tamaño debido a las medidas de seguridad introducidas tras el desastre de Hillsborough (1989), y fue completamente reconstruido en 1994.

Durante más de 100 años, la grada de The Kop podía albergar a más de 28.000 aficionados, pero tras las medidas que se tomaron, se redujo a unos 12.400 asientos. En los exteriores de Anfield, y frente a la tribuna de The Kop, se construyó en 1997 una estatua conmemorativa a Bill Shankly, entrenador con más partidos en la historia del club, la cual tiene una frase que dice “He made the people happy”. Al lado de la estatua se sitúa el Museo del club y la entrada a la grada, la llamada Puerta de Shankly, que da la bienvenida con el You´ll Never Walk Alone.

La siguiente grada es la de Anfield Road. Esta tribuna tiene dos niveles, en uno de ellos se hospedan los aficionados del equipo visitante. Con una capacidad de algo más de 9.000 asientos, esta grada se reconstruyó en 1998, y en ella se encuentra el monumento a los 96 aficionados fallecidos en Hillsborough. Además, en la entrada a la tribuna están las puertas de Shankly, -como se ha mencionado anteriormente-, y la de Bob Paisley. Normalmente, los aficionados visitantes que visitan Anfield dicen que es muy difícil animar debido al gran apoyo que ejercen los seguidores reds cada partido. Hay algunos que van más allá y declaran: “Podemos ejercer tanta presión que el equipo contrario tiene muchas dificultades para marcar”. Así es Anfield.

Por otro lado, las tribunas de Main Stand y Centenary Stand acogen a más de 24.000 espectadores. La primera de ellas es la tribuna principal y la tribuna más antigua de Anfield, mientras que la segunda se llamó así tras el centenario del club en 1992. Precisamente la Main Stand será la tribuna que más se modifique debido a una reestructuración de Anfield que se llevará a cabo la próxima temporada, por lo que esta será la última temporada en la que se pueda disfrutar de esa mítica grada tal y como es (la grada sufrirá una ampliación considerable en el número de asientos).

El 'This is Anfield' no cambiará de lugar

Otro de los sitios que hay que visitar en Anfield son las instalaciones que tiene dentro del estadio: el campo, los banquillos al lado de la grada, el museo... y el famoso letrero de “This is Anfield”. Un letrero que se ha hecho famoso por ser el amuleto de los futbolistas del Liverpool en cada partido y que tiene como objetivo intimidar a los rivales, localizado en el tunel de vestuarios, a la entrada de las escaleras.

En 2007, con el anterior propietario, el ayuntamiento de Liverpool y la directiva acordaron el derrumbamiento de Anfield y la creación de un nuevo estadio. Sin embargo, la dura crisis económica sufrida esos años por el club, el cambio de propietario y el pronunciamiento de algunos hinchas en contra del cambio de casa produjeron que el proyecto no llegara a realizarse y se llegara a un acuerdo de remodelación del actual Anfield. Una remodelación que se llevará a cabo a partir de la próxima temporada y que acogerá a un total de 60.000 espectadores.

Así pues, Anfield se ha convertido en un lugar de peregrinación para todo buen aficionado. La historia de este estadio es digna de mención en todos los manuales de fútbol. La magia del estadio en las noches de Champions League, el sonido del You´ll Never Walk Alone cada inicio de partido o del Fields of Anfield Road cantada por todos los aficionados cuando se está ganando… son cosas que únicamente se pueden ver en Anfield.

Un lugar fuera de Anfield: Melwood

A las afueras de Liverpool se encuentra la ciudad deportiva. Melwood fue creado por Bill Shankly en 1959, donde el Liverpool dispone de varios campos de entrenamiento y grandes instalaciones para que los jugadores vayan al gimnasio o disfruten de varias salas de juego. Además, Melwood dispone de habitaciones, ya que es utilizado como lugar de concentración para los partidos que juegan como local.

El complejo deportivo de Melwood pertenecía anteriormente a San Francisco Xaviours, una escuela local. El área fue utilizada como un campo de juego para la escuela y dos de los sacerdotes enseñaban a jugar al fútbol a los niños. Esos dos sacerdotes eran conocidos como Padre Melling y Padre Woodlock. Años después, el complejo fue denominado Melwood, una combinación entre los nombres de los dos sacerdotes.