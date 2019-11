20 años y parece que fue ayer

Ha cambiado el fútbol. Ha encontrado talentos jóvenes que otros no descubrieron. Ha mantenido al Arsenal luchando ante equipos con capitales mucho mayores. Ha sido cuestionado por su escasa ambición a la hora de ganar títulos, por la filosofía que imparte a sus jugadores y por su estilo de juego aburrido. Arsène Wenger maneja, dirige, hace jugar, da oportunidades y trabaja, sobre todo trabaja. Arsène Wenger lleva 20 años en el Arsenal, aunque su llegada parece que fue ayer.

Un gran desconocido

Cuando Arsène Wenger llegó al Arsenal, era un gran desconocido. Había dirigido al AS Nancy y al AS Mónaco en Francia en una etapa como entrenador que duró diez años. En este último equipo, se labró un nombre por su capacidad de descubrir talentos jóvenes. Sin embargo, a finales de 1994 puso rumbo a Japón, donde dirigió al Nagoya Grampus. Fue en este idílico lugar donde recibió la llamada del Arsenal, que depositaba su confianza por primera vez en un técnico nacido fuera del Reino Unido.

Así, en octubre de 1996, Arsène Wenger se pone a los mandos de la nave gunner y sustituía al despedido Pat Rice. Debutó ante el Blackburn Rovers, partido en el que el Arsenal se impuso 0-2. En esta primera campaña, el equipo de Londres acabó tercero y perdió su acceso a la Champions League por la diferencia de goles. Los inicios no son fáciles. Wenger tenía depositadas sobre él muchas miradas y la primera temporada no fue lo apacible que hubiera deseado el técnico francés. No obstante, en el segundo año, su primer curso completo, las cosas iban a cambiar.

Arsène Wenger consiguió el doblete en su segunda temporada

La temporada 1997/1998 no empezó bien, ya que el Manchester United, que había conseguido el título la temporada anterior, aventajó al equipo londinense en once puntos. La diferencia parecía insalvable, pero una segunda vuelta espectacular, en la que solo se perdieron dos partidos, convirtió al equipo del francés en el ganador de la competición. Las alegrías no acababan ahí, ya que dos semanas más tardes, conseguían el doblete al ganar la FA Cup. Este doblete era el segundo en la historia del Arsenal y había llegado de la mano de Arsène Wenger.

Hacer una alineación y dirigir durante los partidos no es la única tarea del entrenador. Esto lo sabe bien Wenger, que trató de integrar a grandes estrellas, como Tonny Adams, Dennis Bergkamp o David Seaman con jóvenes como Patrick Vieira, Mark Overmars o Nicolás Anelka. Además, impuso unos estrictos regímenes en el vestuario, controlaba la vida externa al mundo del fútbol de sus jugadores y no permitía excesos alimenticios. Cualquiera que no cumpliese con una serie de normas que él consideraba fundamentales, no iba a jugar. No iba a participar en su proyecto.

Thierry Henry: su mejor fichaje

Con todo esto, la tercera temporada del francés en Inglaterra se venía encima. El éxito no fue el mismo, aunque el equipo quedó segundo a un solo punto del Manchester United, que volvió a hacerse con el título. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar en el verano de 1999. Thierry Henry, un joven jugador francés que despuntaba en la Juventus de Turín, recalaba en el Arsenal para llenar de goles al equipo inglés. La llegada del delantero ha sido catalogada como la mejor compra del técnico francés en su estancia en el Arsenal, aunque la adaptación fue dura.

En su primer año como jugador gunner, Henry anotó 17 tantos, aunque tardó siete partidos de competición liguera en introducir el balón por primera vez en las redes con la camiseta del Arsenal. Tras este, llegó un gol tras otro y terminó convirtiéndose en la gran estrella del equipo dirigido por Arsène Wenger. No obstante, la llegada del francés no supuso la consecución de títulos y la temporada 1999/2000 quedó marcada por el segundo lugar en la competición doméstica y la derrota en la final de la Copa de la UEFA ante el Galatasaray en la tanda de penaltis.

En la temporada 01/02 consiguió el tercer doblete del Arsenal

La temporada 2000/2001, la quinta de Arsène Wenger como entrenador, iba a suponer un punto de inflexión. A pesar de quedar segundos en la competición doméstica, el equipo se preparó de la mejor manera posible para que, un curso más tarde, la historia se volviera a repetir. Si cuando Wenger llegó el Arsenal tenía un doblete, llegaba el momento de conseguir el tercero tras el cosechado en la 97/98. En primer lugar, el equipo que aún disputaba sus partidos en Highbury, iba a derrotar al Chelsea 2-0 en FA Cup, mientras que, una semana más tarde, se iba a alzar con el trofeo de la Premier League tras aventajar al Liverpool en siete puntos. De esta forma, la temporada iba a quedar para el recuerdo.

No obstante, como ha venido siendo habitual en la historia del Arsenal, los títulos iban y venían. Si la temporada 2001/2002 había servido para conseguir un doblete histórico, consiguiendo FA Cup y Premier League, el curso 2002/2003 iba a suponer una nueva segunda posición y un nuevo subcampeonato inglés. Otra vez el Manchester United se imponía al Arsenal. De nuevo, Alex Ferguson le ganaba la partida a Arsène Wenger.

Un equipo ‘invencible’

El francés no se rindió y consiguió, en la campaña 2003/2004 algo histórico. Se alzó con el título liguero sin perder un solo partido en el campeonato. De esta forma, superó la racha de partidos sin perder que ostentaba el Nottingham Forest, ya que ganó 26 encuentros y empató 12, lo que dejó un casillero con 90 puntos. El Chelsea, segundo clasificado de aquel año, solo consiguió 79, por lo que la diferencia de once puntos dejó un gran margen y ha un consolidado campeón.

Un campeón que, además de ganar el título de la competición de la regularidad, tenía en sus filas al máximo goleador, Thierry Henry. El francés anotó 30 goles y superó en ocho a Shearer, delantero del Newcastle. Henry era uno de los jugadores que completaron un once histórico formado por Lehman en portería, Touré, Campbell y Cole en defensa, Pires, Gilberto Silva, Lauren, Vieira y Ljungberg en el centro del campo y Thierry Henry y Bergkamp en punta de ataque.

Este título histórico iba a ser el último. Cuando todos lo celebraban, nadie se imaginó que iba a ser la última Premier League conseguida por el Arsenal hasta el momento. 2004 ha marcado un antes y un después en la trayectoria del equipo gunner en Inglaterra. Ahora no dominan como antes, ya no pasan por encima de su rival y entrar en un puesto de Liga de Campeones es la prioridad.

De Henry a Fábregas

La temporada 2004/2005 fue la primera decepción tras el éxito. A pesar de seguir de cerca durante todo el año al Chelsea, que estaba entrenado por José Mourinho, con quien Wenger tiene una relación especial, el Arsenal no consiguió alzarse con el título y terminó quedando en segunda posición. La plantilla se mantenía prácticamente igual, pero no pudieron mantener el nivel del año anterior. Aún así, hubo dos grandes noticias. La primera era que Thierry Henry consiguió su segundo premio como máximo goleador de forma consecutiva y, la segunda, fue la aparición de Cesc Fábregas.

Wenger se caracteriza por detectar talentos jóvenes, como Cesc Fábregas

El jugador catalán, había dejado las categorías inferiores del FC Barcelona para poner rumbo a Londres. Tal y como él mismo ha declarado en entrevistas posteriores, los inicios fueron duros, pero encontró en Wenger a un gran aliado. El técnico francés se ha caracterizado por tener una gran habilidad a la hora de descubrir grandes talentos jóvenes y con Fábregas no se equivocó. Enseguida se hizo con la manija del medio campo gunner, movía a sus compañeros a su antojo y dominaba el espacio como nadie. Siete años estuvo con la camiseta del equipo londinense hasta que volvió a la que fue su casa. Un tiempo en el que dejó grandes momentos para el recuerdo.

No revalidar el título podría ser algo que molestase a los aficionados del Arsenal, que siempre han depositado una gran confianza en Wenger. Sin embargo, lo que más dolió a la parroquia gunner fue la derrota en la final de la UEFA Champions League de la temporada 2005/2006. Si por algo ha sido criticado el técnico francés ha sido por no conseguir grandes resultados en Europa. Conseguir llegar a esta final, que se disputó en París ante el FC Barcelona, llenó de ilusión a toda la hinchada. Sin embargo, Samuel Eto’o y Belletti neutralizaron el tanto inicial de Campbell. Además, tanta intensidad en el torneo europeo no dejó grandes dosis de fuerza para la competición liguera, donde quedaron en cuarta posición.

De Highbury al Emirates Stadium

Después del traspiés de la UEFA Champions League y de la mala posición obtenida en la liga inglesa, otro desazón llegaba a los corazones de la afición del Arsenal. Llegaba el momento de despedirse de la que había sido su casa, el Arsenal Stadium, de Highbury, para trasladarse al Emirates Stadium, feudo actual de los de Wenger. La despedida fue difícil, el ambiente que se vivía sobre el terreno de juego ya no se puede reproducir, pero los nuevos tiempos llegaban y el cambio era necesario para mejorar la comodidad y seguridad de los que acompañaban al equipo cada domingo.

El cambio se produjo en el escenario sobre el que rodaba el balón, pero no en el equipo. La decepción volvió a ser la nota dominante de una temporada 2006/2007 en la que el cuarto puesto volvió a ser la plaza cosechada. Thierry Henry, ya con 29 años, solo pudo hacer diez tantos y dejó el equipo al término del curso, Van Persie, con 23, iba ganando protagonismo, pero nunca fue tan decisivo como el francés y, la juventud de la plantilla, fue el otro gran problema de un equipo que no recordaba al de temporadas pasadas.

La diferencia de capital entre unos equipos y otros, la clave

La temporada 2007/2008 volvió a ser esperanzadora, aunque no se llegó a buen puerto. El equipo logró 83 puntos y se quedó a cuatro del Manchester United que, de nuevo, volvió a hacerse con el título. Un curso más tarde, de nuevo en cuarto lugar. La ambición del equipo ya no era la misma. El resto de plantillas eran muy sólidas, estaban estructuradas por el capital y Wenger, que nunca ha querido caer en temas económicos para mantener la solidez del proyecto, debía mantener la ilusión de un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en la máxima categoría de Inglaterra. La tarea no era fácil y esta diferencia económica, que se mantiene hasta el día de hoy, es la que está marcando el devenir de la competición.

Último lustro

Poco ha cambiado la historia en estos últimos cinco años. La temporada 2009/2010 se saldó con un pobre cuarto lugar. En aquella ocasión, el Manchester United se volvió a alzar con el título mientras que Chelsea y Manchester City fueron segundo y tercero respectivamente. Un año más tarde, el Arsenal consiguió quedar en tercera posición, solo por detrás de Manchester City, que fue el campeón, y de Manchester United. No obstante, la diferencia de 19 puntos entre los red devils y los gunners marcaba el gran hueco que había entre unos clubes y otros en Inglaterra.

En la temporada 13/14 volvieron a ganar la FA Cup

Ya en la campaña 2012/2013, el título volvió a ser para el Manchester United, mientras que los entrenados por Wenger fueron cuartos, con tan solo un punto de diferencia con el Tottenham, quinto clasificado. De esta forma, la UEFA Champions League volvería a recibir al equipo del Emirates tras disputar la ronda previa. En el curso 2013/2014, la cuarta posición volvió a ser para el equipo de Londres, que no consiguió mantener el ritmo de Manchester City, que fue el campeón, del Liverpool, segundo, y del Chelsea, tercer clasificado. Sin embargo, una buena noticia llegó al equipo gunner. La FA Cup volvía a ser suya tras derrotar al Hull City por 3-2.

La temporada pasada, volvió a repetirse la historia. El Arsenal se proclamaba campeón de la FA Cup tras ganar al Aston Villa por 4-0. Esta vez, el equipo de Arsène Wenger fue tercero en la Premier League y se asegura así un puesto en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

José Mourinho y el Chelsea

Los enfrentamientos de cualquier entrenador con José Mourinho dejaron de ser noticia hace mucho tiempo. Sin embargo, para Wenger, cualquier partido ante el técnico portugués supone una nube de cámaras centradas en las áreas técnicas de los banquillos. Se puede decir que el Chelsea, en especial cuando es entrenado por José Mourinho, es una de las cuentas pendientes que tiene el francés en el panorama futbolístico.

Solo una victoria de Wenger sobre Mourinho

Desde la llegada del luso al banquillo blue en la temporada 2004/2005 han sido 14 las veces que se han enfrentado comandando las naves del Arsenal y del Chelsea. En estos encuentros el balance es muy favorable a Mourinho, que ha ganado siete partidos, ha empatado seis y ha perdido uno, el que se disputó el 2 de agosto de 2015 en Wembley y que proclamó al Arsenal campeón de la Community Shield en la que se enfrentan el campeón de la Premier League - Chelsea - y el ganador de la FA Cup - Arsenal - de la temporada anterior.

Hasta ese día, Wenger no conseguía ganar la partida a uno de los hombres que más le ha criticado en el mundo del fútbol. Las disputas han sido múltiples fuera del terreno de juego y los temas muy diversos: estilos de juego, rachas de victorias o derrotas, cantidad de jugadores ingleses, inversión en fichajes, etc. Tanta crispación tuvo un momento cumbre el día 5 de octubre de 2014 cuando ambos llegaron a las manos tras una dura entrada de Cahill sobre Alexis en la banda de Stamford Bridge. En ese momento, Mourinho, que recriminaba algo al banquillo del Arsenal, fue empujado por Arsène Wenger. Ambos fueron separados por el cuarto árbitro.

Fecha Competición Partido Resultado 02/08/2015 Community Shield 2015 Arsenal Chelsea 1-0 26/04/2015 P. League 14/15 Arsenal Chelsea 0-0 05/10/2014 P. League 14/15 Chelsea Arsenal 2-0 22/03/2014 P. League 13/14 Chelsea Arsenal 6-0 23/12/2013 P. League 13/14 Arsenal Chelsea 0-0 29/10/2013 Capital One 13/14 Arsenal Chelsea 0-2 06/05/2007 P. League 06/07 Arsenal Chelsea 1-1 25/02/2007 Carling Cup 06/07 Chelsea Arsenal 2-1 10/12/2006 P. League 06/07 Chelsea Arsenal 1-1 18/12/2005 P. League 05/06 Arsenal Chelsea 0-2 21/08/2005 P. League 05/06 Chelsea Arsenal 1-0 07/08/2005 Community Shield 2005 Chelsea Arsenal 2-1 20/04/2005 P. League 04/05 Chelsea Arsenal 0-0 12/12/2004 P. League 04/05 Arsenal Chelsea 2-2

En la tabla se pueden ver los diferentes enfrentamientos que ha tenido Arsène Wenger contra el Chelsea cuando este equipo ha sido dirigido por José Mourinho. Sin lugar a dudas, el 6-0 recibido en Stamford Bridge la temporada 2013/2014 es uno de los marcadores que se han quedado grabados a fuego en el Arsenal. Ahora, con la reciente victoria en la Community Shield, los aficionados gunners pueden sacar pecho, aunque una larga historia entre ambos técnicos está aún por escribir.

Europa: la cuenta pendiente

Si el Chelsea es el equipo que no sale de la cabeza de Wenger, un buen papel en una competición europea es algo que no sale de la cabeza de los aficionados gunners. Bien es cierto que se plantaron en la final que se disputó en París en la temporada 2005/2006 y que perdieron ante el FC Barcelona por 2-1, pero avanzar rondas en la máxima competición europea, la UEFA Champions League, es una de las cuentas pendientes que tiene el técnico francés en el equipo de Londres.

El Arsenal lleva 20 años seguidos jugando en Europa

Sin embargo, desde su llegada, ya son veinte temporadas consecutivas en las que el Arsenal está jugando una competición europea. En su primer año el equipo jugó la extinta Copa de la UEFA, al igual que en la temporada 1997/1998. Un curso más tarde comenzó la andadura por la Champions, donde no pasaron de la fase de grupos, al igual que sucedió en la temporada 1999/2000. Ya en el nuevo siglo la historia seguía sin cambiar y volverían a caer eliminados a las primeras de cambio mientras que en la siguiente temporada pasaban el primer corte pero caían eliminados en la segunda fase de grupos. Esto se repetía un año más tarde, en el curso 2002/2003.

Fue en la temporada 2003/2004 cuando Wenger conseguía meter de lleno al Arsenal en la fase eliminatoria de la UEFA Champions League llegando hasta los cuartos de final donde cae, precisamente, ante el Chelsea, que estaba entrenado en aquel momento por Claudio Ranieri. No llegan tan lejos en la 2004/2005 ya que caen en octavos de final ante el Bayern de Múnich aunque el verdadero éxito se conseguía en la siguiente temporada, cuando se plantaban en la final y quedaban subcampeones. A partir de este momento, la fase de grupos siempre ha sido un obstáculo superado y las fases eliminatorias unas trabas más complicadas de pasar. Excepto en la temporada 2008/2009, cuando fueron eliminados en semifinales ante el Manchester United, el resto de cursos los octavos de final y los cuartos han sido las rondas en las que el Arsenal fue eliminado.

Recuperar el trono y volver a ganar la Premier

Más de diez años hace que el Arsenal no gana la Premier League. Esta puede ser otra de las tareas que tenga por delante Arsène Wenger para sus próximos años al frente del equipo londinense. La pasada campaña el equipo fue tercero pero su inicio de año 2015 fue arrollador. A pesar de perder el primer encuentro ante el Southampton por 2-0, consiguieron ganar los tres partidos siguientes, hasta que cayeron ante el Tottenham por 2-1 en White Hart Lane. A partir de ese momento, una racha de ocho victorias consecutivas le proclamaba como el equipo más en forma de la competición inglesa.

Un buen inicio es clave para volver a ganar la Premier

El final de temporada no fue parecido y el empate ante el Chelsea y la derrota inesperada ante el Swansea frenaron el sueño de ser campeones de Inglaterra. Precisamente este final, sumado a un mal inicio de campaña fue lo que debilitó al Arsenal. Ahora todo es distinto. El equipo está más armado, viene con la confianza por las nubes tras ganar la Community Shield y los jugadores se entienden a la perfección. Si Wenger consigue remitir esos pequeños despistes del inicio, quizás este año sea el del Arsenal.

¿Hasta cuándo?

Esta pregunta ha sido formulada una y otra vez. Es muy normal ver a los entrenadores en Inglaterra aguantar durante décadas en los banquillos, y Wenger va camino de su segunda. Tras 20 años en el club inglés, los retos que le quedan por delante son muchos: volver a ganar la Premier League, realizar un buen papel en las copas de Inglaterra, mantener un buen grupo de jugadores y dar la sorpresa en Europa. Convertir al Arsenal en un equipo temido por todos será el principal estímulo que busque el francés para seguir al frente de un banquillo muy conocido por él.

Muchos son sus detractores, aquellos que le quieren ver fuera del Arsenal lo ante posible, pero pensándolo bien, nadie se imagina un Arsenal sin Wenger y a un Wenger fuera del Arsenal. Por el momento, va a cumplir 20 años aunque parece que fue ayer cuando el joven francés llegó por primera vez para convertirse en el primer entrenador de fuera del Reino Unido en entrenar al conjunto gunner.