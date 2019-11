Norwich - Crystal Palace: para probarse al máximo nivel

Ya está aquí, regresa la Premier League y con ella un clásico del condado de Norfolk, el Norwich City. Ambos equipos necesitan comenzar con buen pie, dado que el Crystal Palace tiene sus miras puestas en el top-8 de la tabla, y los canaries tienen que rascar cuantos más puntos posibles ante los equipos más modestos de la liga para lograr la permanencia y evitarse sufrimientos innecesarios. Carrow Road será testigo de dos equipos que quieren probarse al máximo nivel, y para ello mandar un mensaje en la primera jornada es vital. Canarios contra águilas, el espectáculo está servido.

El Norwich ha llegado para quedarse

Alex Neil venció en 17 de los 25 partidos disputados como técnico del Norwich Esa es la intención de su entrenador, el muy reputado Alex Neil, del que Pardew ha hablado maravillas. A sus 34 años, consiguió un impensable ascenso con su Hamilton Academical, al que llegó a situar líder de la Scottish Premiership bien avanzada la temporada. El escocés llegó a Carrow Road en enero de 2015 y consiguió la victoria en 17 de los 25 encuentros disputados, terminando terceros en la tabla. Mientras la mayoría de los entrenadores de equipos recién ascendidos se conformarían con la permanencia, Neil no quiere ni oir hablar de ello, la 17ª posición en el campeonato supondría seguir en la Premier League, pero el sufrimiento por el que pasar durante 38 partidos no le compensa al técnico, por lo que señaló que para no cometer los errores del pasado, no hay que pensar en el rival sino salir a ganar todos los partidos.

Para ello, el equipo se ha reforzado con jugadores como Mulumbu (que no estará disponible para este partido por lesión), Wisdom, el lateral que llega cedido por el Liverpool, Graham Dorrans (que ya jugó en el equipo la pasada temporada como cedido) o Robbie Brady, interior izquierdo del Hull City por el que los canaries han pagado casi siete millones de libras.

La pretemporada canarie ha deparado victorias abultadas ante rivales teóricamente inferiores como el Cambridge United y el Brendford, sin embargo salieron derrotados en partidos contra equipos de nivel similar como el West Ham o el Maccabi Haifa. El mejor resultado llegó sin duda en la victoria por 2-1 ante el Augsburgo, quinto en la pasada Bundesliga, con goles de Mulumbu en el día de su debut, y Grabban. El centrocampista congolés se presume será una pieza clave en el medio campo del Norwich como ya lo fue en su día en sus seis temporadas como jugador del West Bromwich Albion, por lo que su baja es un claro hándicap en las posibilidades de victoria locales.

El Norwich no ha conseguido la victoria en los últimos 12 opening days El Norwich no ha sido capaz de conseguir los tres puntos en ninguno de los doce encuentros disputados para iniciar la temporada, con un muy pobre balance de seis derrotas y seis empates, por lo que cambiar esa dinámica y poder por fin dar una alegría desde el primer día a su afición debe ser la prioridad de Neil.

Los 'eagles' quieren empezar volando alto

Alan Pardew ha transformado por completo un equipo 'ascensor' en un conjunto del top-10 capaz de atraer a jugadores como Cabaye. La sola presencia del ex-técnico del Newcastle impone entre los rivales, y el estratega nacido en Wimbledon ha retocado la plantilla con las cuatro piezas claves que necesitaba reforzar. Al francés se la han unido los delanteros Bamford y Wickham, el extremo Sako y el portero Alex McCarthy. Asimismo, ha conseguido la renovación de hombres importantes como McArthur, por lo que parece que a medio plazo la plantilla del Crystal Palace va a contar con jugadores de gran nivel capaces de pelear por establecerse en la parte alta de la Premier League.

Complicado inicio del Palace en las seis primeras jornadas El partido ante el Norwich tiene especial importancia más allá de empezar la liga con victoria, pues en los primeros seis partidos, los eagles tendrán que jugar ante rivales como el Chelsea, Tottenham, Arsenal o Manchester City. Es por ello por lo que conseguir los tres puntos puede suponer una inyección de moral muy necesaria para afrontar el elevado pico que se avecina en las próximas semanas. A pesar de ello, el técnico del Palace anunció que seguirán siendo el atractivo equipo de ver que impresionó a todos la temporada pasada, cuando Pardew se hizo cargo de un equipo en descenso y lo llevó a la parte alta donde solo unos pocos pueden llegar.

Balance eagle en los duelos entre ambos

El Crystal Palace solo ha perdido en dos de sus últimas siete visitas a Carrow Road, ganando en tres de las últimas cinco ocasiones. Además, el balance global en todas las competiciones deja 18 victorias de los eagles por 16 de los canaries, por lo que tradicionalmente se ha tratado de un duelo equilibrado.

El enfrentamiento más reciente data de enero de 2014, con el resultado de empate a un gol en Selhurst Park. Johnson y Puncheon anotaron los goles en el partido de la segunda vuelta, pues en la ida los locales se hicieron con los tres puntos. Sin embargo resulta curioso que exista un precedente de opening day entre estos equipos, en agosto de 2004 cuando Andy Johnson consiguió silenciar a un Carrow Road ya de fiesta a falta de diez minutos tras conseguir el empate a uno definitivo.

Hoolahan y Cabaye serán claves

Hoolahan asistió en once ocasiones a sus compañeros en el pasado curso en Championship El irlandés es el jugador más creativo del Norwich desde su llegada en 2008 procedente del Blackpool, y a sus 33 años, la pasada temporada participó en 16 de los goles canaries, anotando cinco tantos y facilitando 11 asistencias. Wesley Hoolahan es el mediapunta por el que pasan todos los balones, y conocedor de ello, seguro que Pardew decide que su pitbull escocés, James McCarthur le preste más atención que al resto de sus compañeros.

Yohan Cabaye regresa a la Premier League como el traspaso más caro de la historia del Crystal Palace, dispuesto a mostrarle al mundo que sigue siendo ese fino mediocentro que enamoró a todos cuando el Lille se hizo con el campeonato de liga. Con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, el francés llega al Palace para hacerse un hueco en el once de Deschamps y para situar a los eagles de su amigo Pardew donde se merecen. Todo el juego de los visitantes pasará por sus pies, y el Norwich tiene que conseguir que no se encuentre comodo en el partido si quiere sacar algo positivo.

Posibles alineaciones

A la ya mencionada baja de Mulumbu, Alex Neil no podrá contar casi con total seguridad con su lateral izquierdo titular, el sueco Olsson. Por su parte, Pardew no alineará a Chamakh, no recuperado aún del golpe en un tendón, ni tampoco con Frazier Campbell. La baja más importante, sin embargo, será la de Julián Speroni, aunque se espera que McCarthy le supla con garantías como ya demostró en sus años como portero del Reading. El jugador, llamado con la selección absoluta en 2013 pese a no debutar, es uno de los porteros más prometedores del fútbol inglés, y tiene una oportunidad nada más comenzar la temporada para demostrar su valía bajo los palos del Crystal Palace.

Todo preparado para que comience el espectáculo, para que estos dos equipos demuestren a todo el país que han llegado para quedarse.