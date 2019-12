Agüero: "Aún está por verse si estaré listo para jugar contra el Chelsea"

Tres semanas más tarde que sus compañeros llegó el Kun Agüero a la pretemporada del Manchester City, debido a la final de la Copa América que disputó con su selección, y eso es lo que le ha impedido llegar al 100% al principio de temporada.

El pasado lunes, Agüero vio parte del partido ante el West Brom equipo desde el banquilo, ya que según el mismo comentó: "Aún no estoy al 100%, llegar tarde a la pretemporada después de haber participado en la Copa América con Argentina significa que necesito un poco de tiempo adicional”.

"Si estoy listo para jugar ante el Chelsea aún está por verse" Acerca del partido del próximo domingo ante el Chelsea, Agüero no dio ninguna pista sobre si jugará o no ese encuentro: "Si estaré listo o no aún está por verse, estoy tratando de llegar y estar en óptimas condiciones, la temporada es larga, y no hay que tomar ningún riesgo". Sobre el rival que se encontrarán el domingo, Agüero advirtió: "Ganarle al Chelsea sería fantástico porque es siempre bueno empezar bien, pero yo no creo que debamos enfocarnos sólo en el comienzo de la temporada”.

Sergio tiene claro que la temporada será larga y no será fácil lograr el título: "La temporada es muy larga y tenemos que estar listo desde el principio hasta el final y tratar de mantener ese ritmo todo el tiempo "Los equipos se han reforzado muy bien, será más dificil que nunca lograr la Premier" que sea posible, hay que intentar no perder puntos contra los que pelean por el título, pero no sirve si después no ganamos contra los otros, eso es lo que hace que la Premier League sea una de las mejores ligas del mundo. Mayor es el desafío y mayor la motivación para nosotros de ser mejores, los equipos se han reforzado muy bien, será más dificil que nunca conquistar el título".

En esta misma línea, y sobre los equipos que optarán a la corona de campeón de Liga, Agüero lo tiene claro "El Chelsea no será el único equipo que competirá por el primer puesto, pensar eso sería ingenuo, habrá muchos equipos en la pelea y cada uno con su propio estilo, pero para nosotros es un gran reto y nos genera mucha ilusión ser campeones por tercera vez en cinco años”. Se mostró ambicioso de cara al resto de competiciones, y aseguró: "Estamos con hambre de gloria, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a ganar todo lo que sea posible y veremos qué pasa".