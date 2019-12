Crystal Palace - Arsenal: con los papeles cambiados

La primera jornada de liga dejó sensaciones enfrentadas entre los aficionados eagles y gunners, pues los primeros vieron cómo su equipo conseguía los tres puntos a domicilio en un campo incómodo, mientras los segundos presenciaron atónitos una derrota inesperada en casa ante un rival tradicionalmente asequible para ellos. Siete días después el equipo de Wenger teme a un Crystal Palace que no les ha derrotado en 21 años, pero todo aficionado al fútbol sabe que este Palace no es el equipo de hace años. Ni siquiera es el Crystal Palace de la pasada temporada. Es un equipo incómodo con fama de matagigantes capaz de complicarle la vida a cualquiera, no en vano consiguieron terminar en el top-10 de la pasada Premier League. Precioso partido el de Selhurst Park con los papeles cambiados.

El nuevo Palace ante el momento más duro

El Crystal Palace de Alan Pardew ha pasado a ser un equipo respetado por todos por su estilo vistoso de fútbol y temido por muchos por su trabajado sistema defensivo. El míster cogió a un equipo en descenso y lo dejó a final de temporada en la décima posición, consiguiendo la mejor clasificación historia de puntos en la Premier League. Los fichajes veraniegos han confirmado que los eagles han llegado para quedarse, y liderados por el que durante mucho tiempo fue objetivo número uno de Wenger para reforzar el centro del campo gunner, Yohan Cabaye, esperan mejorar los números de la pasada campaña.

Pardew: "Cabaye está al nivel de los jugadores del Arsenal, es un honor tenerle aquí" La victoria de la semana pasada ante el Norwich marcó un buen inicio de temporada con los fichajes aún no adaptados y el Crystal Palace consiguió sacar los tres puntos de un complicado campo como Carrow Road en un partido donde no dominaron el balón en ningún momento del partido. Pardew suele disponer un once ofensivo con jugadores desequilibrantes y con el francés, Zaha y Puncheon consiguió matar a la contra a los recién ascendidos. Se espera que el planteamiento contra el Arsenal sea similar, pues una de las estrellas del equipo, Bolasie, aún no está recuperado al 100% para jugar de inicio y su lugar lo podría ocupar un tercer mediocentro de corte más defensivo. Conocedor de que resulta complicado robarle el balón al Arsenal, podría incorporar a Jedinak o Ledley en el entramado defensivo y dar más libertad de movimientos en la media punta a Cabaye. El nuevo 7 eagle moviéndose entre líneas puede resultar muy dañino para cualquier defensa de la Premier League, y es algo que los de Wenger deberán vigilar si quieren sacar algo positivo de Selhurst Park.

El Arsenal es la primera visita del duro monte a escalar por los chicos de Pardew, pues en las próximas cinco jornadas deberán enfrentarse además de a los gunners, al Chelsea, al Manchester City, al Tottenham y Aston Villa. Por este motivo la victoria en Carrow Road se hace especialmente importante y las posibilidades de puntuar en estas siguientes semanas son más elevadas en los partidos como locales.

El Crystal Palace no ha vencido al Arsenal en 21 años Los eagles no han conseguido la victoria frente a los gunners en 21 años, y solo han ganado en tres de las 37 ocasiones en que se han enfrentado, pero sus aficionados tienen motivos para creer que este es en el que más posibilidades tienen. La pobre actuación ante el West Ham del otro día es un arma de doble filo, pues si bien parecen más vulnerables, también existe la creencia de que rara vez el Arsenal cae derrotado dos veces seguidas. Esa es la opinión de Alan Pardew, que alabó al entrenador y rival y aseguró que usará la negativa experiencia del fin de semana pasado para conseguir una mayor energía positiva de cara a este encuentro. Igualmente se refirió a su visión del partido ante el Norwich donde no se ruborizó al reconocer que fue una actuación muy por debajo de sus posibilidades, y que a pesar de saber que el contra ataque es una de sus mejores armas, contra equipo grandes como el Arsenal se necesita de mucho más para ganar.

El Arsenal necesita recuperar las buenas sensaciones

Cada derrota del Arsenal resuena en la cabeza de Arsene Wenger por parte de aquellos que creen que el mejor momento del técnico alsaciano ya pasó, y que el futuro gunner no debería estar tan vinculado al de su entrenador. Cada tropiezo supone un motivo para alzar las voces críticas de aquellos cansados de quedar cuartos en la liga y celebrarlo como un trofeo. Clasificarse para la Champions League y ganar la FA Cup ya no es suficiente, y la derrota ante el West Ham ha cambiado del clima de celebración por la victoria en la Community Shield al estado de alerta constante en que vive el aficionado del Arsenal. Y el peor rival para levantar el vuelo es probablemente el equipo de Alan Pardew, un conjunto incómodo que representa todo lo que cuesta superar a los de Wenger: defensores altos, presión intensa y contra ataques muy efectivos. La pareja Delaney-Dann fue prácticamente insuperable para ellos la pasada temporada, con dos victorias por la mínima en el último minuto en la ida y con uno de penalti en la vuelta. Los eagles nunca han sido un rival cómodo para el Arsenal y esta versión 2.0 de los de Pardew se antoja más complicada aún.

El Arsenal ha sacado 16 de los últimos 18 puntos fuera de casa en la Premier League El estado de forma de los gunners a domicilio parece un factor a tener en cuenta, pues han conseguido llevarse de vuelta al Emirates 16 de los 18 puntos en juego en los últimos seis partidos como visitantes, aunque la realidad es que se trata de una nueva temporada y se deben poner estas estadísticas en perspectiva. Eso mismo intentó hacer el alsaciano en rueda de prensa cuando habló de la derrota del pasado fin de semana, pues se refirió a dos errores puntuales que le dió alas al West Ham para creerse capaces de ganar. Lo más extraño del encuentro según Wenger fue el cero en el marcador local, pues el potencial anotador de su equipo es notable y rara vez llegan a los 90 minutos sin haber acertado de cara a puerta. Eso supone como siempre la vuelta a los rumores sobre fichajes de delanteros y la puesta en duda de la capacidad de Giroud para ser el 9 del equipo, pero Arsene no es un hombre que se deje presionar por el ruido que le rodee y saldrá en Selhurst Park con el mismo planteamiento.

Alexis disputó 52 encuentros oficiales la pasada campaña con el Arsenal No todo son malas noticias sin embargo para el entrenador del Arsenal, pues Alexis Sánchez estará disponible para participar en el encuentro como confirmó en rueda de prensa previa al partido. El delantero chileno llega con la medalla de la Copa América colgada del cuello y un período vacacional ligeramente más largo que el de sus compañeros. La temporada pasada el jugador fue de los más utilizados por Wenger tomando parte en 52 partidos oficiales anotando 25 goles y dando 12 asistencias a sus compañeros; es decir, fue decisivo de cara al gol en 37 ocasiones de las 52 que pisó el césped. El potencial ofensivo de los gunners es claramente mayor cuando el de Tocopilla está en el once incial, y las posibilidades de victoria en Selhurst Park pasarán por sus botas.

Precedentes con claro color rojo

Los datos anteriormente expuestos enseñan claramente que en estos derbis entre Arsenal y Palace la victoria suele caer del lado gunner, y hace 21 años que los locales no salen victoriosos. 24 victorias del Arsenal y 10 empates son los números del balance entre ambos equipos y hay que remontarse a 1979 para encontrar una victoria local en Selhurst Park. Pero estas últimas temporadas el nivel del Palace ha ido aumentando, y este equipo es capaz de vencer a cualquiera, y ya la temporada pasada con Keith Millen en el banquillo hizo sudar de lo lindo a los locales que no conseguirían el gol que les diera los tres puntos hasta el tiempo de descuento con gol de Aaron Ramsey.

Idéntico resultado se produjo en el partido de vuelta del mes de febrero, aunque en esta ocasión el tardío gol fue el de Glenn Murray, pues el Arsenal se puso 0-2 en el marcador con un tanto de Cazorla de penalti y otro de Olivier Giroud. El equipo con el que Wenger se impuso en esta segunda vuelta será muy parecido al que disponga de inicio en esta segunda jornada de liga, aunque las sensaciones en aquel entonces era de remontada tras conseguir tan solo dos victorias en los primeros ocho partidos de liga, números que condenaron al Arsenal a apartarse de la lucha por el título. El fantasma de la pasada temporada sobre vuela el Emirates, y una segunda derrota haría saltar las alarmas en los gunners.

Las claves del encuentro

Wilfried Zaha será vital para los locales, pues a sus 22 años el extremo inglés trata de enseñarle al mundo que sigue siendo el desequilibrante jugador que hizo que el Manchester United invirtiera fuertemente en él, aunque su estancia en Old Trafford fue un ruinoso negocio que les costó más de 10 millones de libras para disputar tan solo cuatro encuentros oficiales. De vuelta a Selhurst Park, Wilfried está recuperando las sensaciones que tenía antes de poner rumbo al norte y vuelve a causar pánico en las defensas rivales. La temporada pasada no fue capaz de superar a Monreal en sus duelos particulares, pero esta campaña la ha iniciado con gol, y eso es precisamente su asignatura pendiente. Zaha debe mejorar sus cifras anotadoras, pues aunque su juego parece más propenso a asistir que a marcar, en un equipo que aspira al top-8 de la liga necesitan de una mayor contribución goleadora de sus estrellas.

Ningún jugador ha dado más asistencias que Cazorla en 2015 en la Premier League Santi Cazorla es sin duda alguna el favorito de la afición gunner, no hay más que sentarse cinco minutos en el Emirates Stadium hasta que alguien empiece a entonar su mítico cántico de ánimo al asturiano. Todo balón del Arsenal pasa por los pies de Cazorla y para que los Özil, Oxlade-Chamberlain o Alexis entren en juego el equipo sabe a quien tiene que buscar. Desde la posición de interior izquierdo o media punta, Santi ha ido retrasando su situación en el terreno de juego hasta prácticamente convertirse en el sustituto de Arteta. A sus 30 años el 19 gunner se ha convertido en una pieza indispensable para Wenger y una de las figuras de la mejor liga del mundo, donde ningún jugador ha superado sus ocho asistencias en el año 2015. Las opciones del Arsenal de recuperarse de la derrota ante el West Ham y de sacar algo positivo de Selhurst Park tienen que pasar sin duda por los pies del ex jugador del Málaga y Villarreal.

Posibles alineaciones

Chamakh y Speroni siguen siendo baja para los locales, mientras que Yala Bolasie que ya disputó algunos minutos la pasada jornada puede ser de la partida si Pardew lo estima conveniente. No obstante se espera que el entrenador nacido en Wimbledon no cambie el once inicial y le siga dando la media punta a Cabaye, aunque quizá apueste por Wickham en la delantera en lugar de Murray y Jedinak por Mutch respecto al equipo que alineó en Carrow Road. Conocedor de que el Arsenal sufre ante rivales físicos podría introducir estas dos variantes para causarles mayores problemas a los jugadores gunners.

Arsene Wenger sigue contando con las bajas confirmadas de Danny Welbeck, Jack Wilshere y Tomas Rosicky, aunque introducirá con casi total seguridad en el once a los dos jugadores recuperados: Alexis Sánchez (que ya participó en el encuentro ante el West Ham para intentar remontar) y Héctor Bellerín. El lateral español se ha hecho con el puesto titular en el lado derecho de la defensa, y su ausencia en la pasada jornada mostró las carencias de un Debuchy que se vio en todo momento superado por Dimitri Payet.