Previa. Jornada 2 de la Liga NOS

Casi sin tiempo para digerir la victoria del Sporting CP en la ida de la previa de la Champions League ante el CSKA Moscú nos llega la segunda jornada de la Liga NOS, con varios enfrentamientos entre lo que se presume serán rivales directos a lo largo de la temporada por conseguir los mismos objetivos.

Los equipos involucrados en competiciones europeas esperan poder sacar el mayor número de puntos posibles en estas semanas antes de que empiece el ritmo frenético de tres partidos cada siete días. La carrera entre los tres grandes no permite errores, y Oporto y Benfica disputan esta jornada sus partidos lejos de casa. Muchos jugadores se estrenarán ante sus aficiones en lo que con total seguridad será otra jornada emocionante en la primera división del fútbol portugués.

Rio Ave - Sporting Braga. Viernes 21 de agosto a las 21:30

Rio Ave se estrena en casa tras el emocionante encuentro disputado en la primera jornada ante Belenenses que terminó con empate a 3 goles. Tras adelantarse en el marcador, los de Restelo le dieron la vuelta al partido poniéndose 3-1 en el minuto 60, por lo que los de Pedro Martins tuvieron que realizar un gran esfuerzo para conseguir nivelar el encuentro. Dos de los jugadores más importantes de la pasada temporada parecían fuera del equipo en el mes de junio, y sin embargo tomaron parte en el encuentro.

Ahmed Hassan y Ukra tenían pie y medio fuera de Vila do Conde y contra todo pronóstico no encontraron una salida antes del comienzo de la Liga NOS, por lo que como ya declaró su entrenador, al tratarse de jugadores importantes, contarán con ellos todo el tiempo posible hasta que el mercado dicte lo contrario y se formalicen sus salidas. Rio Ave ha perdido a jugadores como Pape Sow, Tiago Pinto, Ederson o Diego Lopes pero ha recuperado a Filipe Augusto que podría debutar en este mismo encuentro tras su cesión al Valencia. Guedes, delantero procedente de Penafiel debutó con gol y espera estrenarse también ante su afición.

El nuevo Sporting Braga entrenado por Paulo Fonseca consiguió una trabajada victoria en la primera jornada ante Nacional con un gol del español Joan Roman en su debut en el minuto 80. La parte defensiva del equipo permanece intacta respecto a la pasada temporada, al igual que el centro del campo (salvo por los traspasos de Rúben Micael y Felipe Pardo) pero la marcha de Éder al Swansea y la de Zé Luis a Rusia ha hecho que los minhotos hayan fichado hasta a cinco delanteros nuevos. Crislan y Rodrigo Pinho fueron titulares ante Nacional, Stojijkovic entró desde el banquillo y Rui Fonte que lesionado aún espera su oportunidad para estrenarse, al igual de Diego Rubio, cuyo fichaje se ha cerrado hace apenas unas horas.

Ambos equipos buscan entrar en puestos europeos esta temporada pero los visitantes ya van a disputar Europa League este año, por lo que resulta de vital importancia conseguir cuantos más puntos posibles antes de que empiecen las semanas con tres partidos en siete días y el cansancio pase factura a la plantilla. Respecto a la pasada semana Pedro Martins pierde a Pedro Moreira por lesión mientras que los visitantes recuperan al brasileño Mauro aunque se quedan fuera por lesión el ya mencionado Rui Fonte y el lateral izquierdo Tiago Gomes.

Sporting CP - Paços Ferreira. Sábado 22 de Agosto de 2015 a las 19:30

El nuevo Sporting CP de Jorge Jesús llega a esta segunda jornada con varios partidos importantes ya en sus piernas, pues vencieron al Benfica en la Super Taça, a Tondela en su estreno en la Liga NOS en un partido más complicado de lo que se hacía prever en principio, y esta misma semana al CSKA Moscú en la ida de la fase previa de la Champions League. El ex técnico del Benfica le ha imprimido a su equipo un espíritu competitivo ya olvidado en el José Alvalade aunque podría rotar para este partido, pues su once inicial no ha variado en los tres encuentros y en esta temprana fase de la temporada las piernas empiezan a pesar pronto.

Aquilani disputó unos minutos ante el equipo moscovita y podría estrenarse como titular en casa dando descanso a alguno de los centro campistas que lo han disputado todo, como Bryan Ruiz o João Mario, aunque se espera que con el decisivo encuentro ante el CSKA a la vuelta de la esquina, Jorge Jesús podría realizar algún cambio más pensando en el partido a disputar en Rusia para cerrar su clasificación para la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Por su parte el Paços Ferreira llega confiado al encuentro aunque sabedor de que será un partido muy duro ante un conjunto que se cree capaz de ganar a cualquiera, aunque su victoria en la primera jornada ante Académica dota de gran moral a los de Jorge Simão. Los castores vencieron por la mínima con un gol de Roniel al borde del descanso en un partido en que ambos conjuntos terminaron con 10 hombres. Por este motivo Diogo Jota no podrá jugar ante el Sporting CP en una semana en que se espera puedan concretar los últimos refuerzos que apuntalen esta nueva plantilla con que Paços Ferreira va a intentar el asalto a las posiciones de competición europea.

Marítimo - FC Porto. Sábado 22 de Agosto de 2015 a las 21:45

Marítimo cayó derrotado en el primer encuentro de liga en el derbi ante el recién ascendido União Madeira, y tras este encuentro se puede encontrar con cero puntos de seis, por lo que Ivo Viera lleva toda la semana intentando motivar a su equipo, haciéndoles creer que son capaces de derrotar al Oporto como ya hicieron en la semifinal de la pasada Taça de la Liga. Tiago Rodrigues, titular en el derbi insular, no podrá disputar el partido pues juega en el club cedido por los visitantes. El equipo que llegó a ponerse 2-0 abajo ante el União Maderia, necesita recuperar las sensaciones defensivas de la pasada campaña tratar de que Moussa Marega comience cuanto antes su idilio con el gol, pues los 18 disparos del último encuentro solo seis fueron entre los tres palos.

Los de Lopetegui se iniciaron con goleada en su estreno ante el siempre incómodo Vitória Guimarães en la que se espera sea la temporada de los títulos para el técnico español. Una vez cerrada la salida del lateral brasileño Alex Sandro a la Juventus, pocos cambios habrá en el once inicial, Aboubakar aprovechó su oportunidad como titular anotando dos de los tres tantos del encuentro, por lo que el flamante fichaje, Pablo Osvaldo, deberá seguir esperando su oportunidad en el banquillo. Danilo se mostró consistente en su debut y podría volver a ser titular ante su ex equipo en el estadio que le dio la fama. La carrera de todos los años entre Benfica, Sporting CP y Oporto ya ha comenzado, y dejarse puntos a las primeras de cambio no es una opción para un conjunto que aspira a ganarlo todo.

Boavista - Tondela. Domingo 23 de Agosto de 2015 a las 18:00

Un Boavista con 10 jugadores desde el minuto 70 consiguió arañar un punto inesperado en su estreno en Setúbal ante el Vitória Futebol Club. Figueiredo y Luisinho anotaron los goles de la remontada en un partido que perdían por 2-0 al descanso, demostrando que el espíritu aguerrido de la temporada pasada sigue vivo en los jugadores. La terrible primera vuelta de la pasada campaña en que el equipo parecía desahuciado y condenado al descenso ha servido de lección para los de Petit que esperan sufrir menos esta temporada, y son sabedores de que cada punto puede resultar vital a finales de año.

El partido ante un recién ascendido como Tondela puede acabar siendo importante a nivel particular por lo que lograr un resultado positivo en el estreno ante su afición es crucial; además el encuentro supondrá el estreno del nuevo césped natural del Estádio do Bessa XXI, equipado con material sintético en las pasadas seis temporadas. Petit no podrá contar con Mandiang, expulsado por doble cartulina amarilla en el primer encuentro de la temporada.

Tondela llega a este partido con la confianza que les supuso haber aguantado al todopoderoso Sporting CP hasta el descuento de un partido que solo perdieron de penalti. El gol de Luis Alberto en esa primera jornada será histórico para los debutantes y esperan puedan conseguir muchos más ante un rival directo por la permanencia en la Liga NOS. John Murillo, cedido por el Benfica, volverá a ser titular en la punta de ataque y los ajedrezados saben que tendrán que intentar frenar al venezolano si quieren sacar algo positivo de este duelo.

Estoril - Moreirense. Domingo 23 de Agosto de 2015 a las 18:00

Los dos únicos equipos que se enfrentan con un cero en su casillero tras disputar la primera jornada esperan poder cambiar su signo aunque llegan con sensaciones contrapuestas. Mientras que Estoril aguantó a domicilio al Benfica con empate a cero durante 70 minutos, Moreirense cayó derrotado en casa ante un rival directo por evitar el descenso. Los dos goles de su derrota llegaron también en los últimos minutos, aunque el poderío ofensivo de Arouca no tiene comparación con el del Benfica.

Estoril encajó cuatro goles en ocho minutos confirmando la teoría de que contra los grandes, una vez que se abre la lata caen todos los demás tantos. Además los canarios reclamaron un posible penalti con empate a cero en el marcador que podría haber cambiado el curso del encuentro, aunque los de Fabiano Soares no quieren escudarse en polémicas. La realidad de Estoril es que en estos días poco se ha hablado de este partido, ya que se ha confirmado la marcha de su estrella Sebá al Olympiakos de Marco Silva, y se espera que otro de los jugadores importantes del equipo, Yohan Tavares, pueda hacer lo propio en los próximos días.

Miguel Leal, entrenador de Moreirense quiso asumir la responsabilidad de la derrota y quitar así presión a sus jugadores, de quienes dice, la entrega fue intachable. En un partido igualado con un total de seis tiros, Arouca tuvo más puntería y se llevó los tres puntos, por lo que se espera que los visitantes intenten sacar algo positivo de su visita a un rival más centrado en lo extra deportivo que en lo puramente futbolístico.

Nacional - União Madeira. Domingo 23 de Agosto de 2015 a las 18:00

Hasta diez jugadores han llegado este verano a Madeira para integrar las filas de Nacional, mientras que varios jugadores importantes como Marco Matías, Lucas João o Marçal han abandonado el equipo, por lo que Manuel Machado reconoce que el suyo es aún un equipo en construcción. Los alvinegros perdieron a domicilio ante el siempre complicado Sporting Braga tras conceder un dudoso penalti cuando lideraban el marcador por 0-1. Este derbi inédito en primera división supone el intento de escalar puntos en la tabla de un equipo que desea luchar por competición europea esta campaña, pues la pasada se quedaron a solo un punto.

Objetivo muy distinto el de União Madeira, que vive un sueño constante. Sin disputar la primera liga desde la temporada 1994/95, los unionistas consiguieron comenzar la temporada con una trabajada victoria ante Marítimo donde Norton de Matos alabó la el inagotable esfuerzo de sus pupilos. En este otro derbi insular no podrán contar con el guardameta Ricardo Campos, lesionado de larga duración, lo que ha supuesto la contratación del veterano arquero venezolano Renny Vega.

Vitória Guimarães - Belenenses. Domingo 23 de Agosto de 2015 a las 18:00

Los de Guimarães sufrieron una contundente derrota en el estreno de Armando Evangelista como técnico del club. Aunque un resultado de 3-0 puede ser esperable ante el Oporto, el entrenador no ha comenzado su periplo en el Vitória Guimarães con buen pie, tras su derrota en la primera fase previa de la Europa League. Un modesto rival austriaco le endosó un parcial de 6-2 y con casi una decena de goles encajados en apena dos semanas el equipo necesita dejar a un lado los fallos individuales que les pueden condenar toda la temporada por un mal comienzo. Las llegadas de Tozé y Licá deberían mejorar el ataque de un conjunto destinado a pelear por Europa. Bruno Gaspar recuperado podría entrar en la convocatoria casi tres meses después de lesionarse.

Belenenses por su parte llega a este partido tras disputar y vencer su encuentro de previa de Europa League precisamente ante el equipo austriaco que eliminó a sus rivales de este domingo. Una victoria a domicilio en la ida, sumado al haber eliminado previamente al Goteborg hace suponer que el equipo lisboeta pueda llegar más rodado a este duelo. En la primera jornada de liga los de Sá Pinto se dejaron empatar un partido que dominaban con 3-1 en el marcador ante Rio Ave, y este partido ante un rival directo por la parte media-alta de la tabla llega con los jugadores muy motivados dispuesto a abrir brecha cuanto antes en la clasificación.

Arouca - Benfica. Domingo 23 de Agosto de 2015 a las 20:15

Partido entre primero y tercero en la clasificación a pesar de que a estas alturas signifique poco, pero deja claro que Arouca ha conseguido empezar la temporada con buen pie, batiendo a un rival directo de la zona baja de la tabla como Moreirense. Los locales jugarán en el Estádio Municipal de Aveiro, con capacidad para 55000 espectadores más que su modesto Estádio Municipal de Arouca, y espera que el apoyo de su afición sea decisivo para batir a los bicampeones de Rui Vitória. Nuno Coelho y Maurides en su debut anotaron los tantos para un equipo que sabe que cada punto puede ser vital en la lucha por evitar el descenso.

En frente se encuentra un Benfica que sigue cerrando la operación salida, y en los próximos días podrían abandonar el conjunto lisboeta Nélson Oliveira, Cristante, Marçal y Jonathan Rodríguez. El resultado de 4-0 ante Estoril resulta engañoso, pues el juego de los de Rui Vitória fue bastante espeso y todos los goles llegaron en un período de ocho minutos al final del partido. No se puede negar que el acierto de Jonas sigue intacto en lo que Mitroglou y Raúl Jiménez se adaptan a sus nuevos compañeros. El palo de la derrota en la Super Taça ante sus rivales ciudadanos puede quedar en una anécdota si continúan su andanza en la Liga NOS con victoria y pueden seguir liderando la lucha por el título, que este año se presenta más reñido que nunca. La temporada pasada los encarnados vencieron en los dos encuentros y el disputado con Arouca como local terminó con el resultado de 1-3 con doblete del ya ausente Lima.

Academica - Vitória Futebol Clube. Lunes 24 de Agosto a las 21:00

La jornada la cierra este encuentro del lunes entre un Académica romo en ataque y un Vitória Futebol Clube que se dejó empatar en la primera jornada un partido que tenía prácticamente ganado. Los de José Viterbo cayeron derrotados en la primera jornada a domicilio ante Paços Ferreira con un solitario gol antes del descanso. El balance de cero tiros a puerta no preocupó a un entrenador que destacó la capacidad de pelea de sus jugadores señalando que su estilo de juego, el que tan buenos resultados les dio la pasada campaña, se basa en estar bien ordenados en defensa entregándole el balón al rival e intentar crear peligro a la contra, cosa que según apuntó el técnico, apenas sucedió en 90 minutos. La joven perla lusa cedida por el Oporto, Gonçalo Paciência volverá a formar de la partida en un once en que no estarán Makonda, Marinho ni Ricardo Nascimento, expulsado en el encuentro de la semana pasada.

El equipo de Setúbal sufrió un inesperado revés al conceder dos goles en los últimos quince minutos de partido ante un conjunto con diez jugadores perdiendo así dos puntos por el camino. Los debutantes André Claro y Ruca pusieron el 2-0 en el marcador en la primera parte en un partido que Quim Machado aseguró haber merecido ganar. El Vitória Futebol Clube sigue cerrando su plantilla y esta misma semana ha cerrado las incorporaciones de Cléber, Toni Gorupec, Alexandre Cardoso y el joven defensor del Sporting CP, Rúben Semedo. Ambos encuentros disputados la pasada temporada terminaron con empate, muestra inequívoca de la igualdad existente entre ambos conjuntos.