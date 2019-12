Bilic: "Espero un partido muy dinámico"

Tras la sesión de entrenamiento en Chadwell Heath, Slaven Bilic ha hablado ante los medios, con motivo del partido del sábado ante el recién ascendido Bournemouth. Ha quedado en evidencia que el croata conoce de sobra a los cherries; además, Bilic debe afrontar bajas de jugadores claves.

"Espero un partido muy dinámico. Por un lado espero un partido físico, pero por otro lado vi la forma en que el Bournemouth está intenando pasar el balón y su primera idea es pasar el balón. Son muy buenos y juegan buen fútbol", afirmó Bilic.

Bilic no dejó de alabar al conjunto de Eddie Howe, y mostró que conoce bien su juego tras ver sus dos primeros partidos: "No sólo pasan el balón en plan 'tiki taka' ni sólo dan pelotazos arriba, lo están mezclando. Si pueden pasar, la pasan, pero si están bajo presión intentan llegar a los dos hombres de arriba. Cuando pueden presionarte, te presionan, pero si no están todos detrás del balón esperándote. Son un buen equipo y es por eso que dieron tan buena imagen los dos primeros partidos".

Enseguida salió a colación el tema de las bajas. Tras confirmarse una sanción de tres partidos a Adrián por su roja en el partido ante el Leicester y la lesión de Mauro Zárate por una rotura fibrilar.

"Estoy decepcionado por la sanción de tres partidos", dijo Bilic. "Para ser sincero, estaba esperando que nuestra apelación fuese positiva, pero no esperaba ganarla por la regla. Dije después del partido que podía ser roja y no he cambiado de opinión", argumentó.

Además, el croata comentó: "Para mí es un poco severo pero te puedo decir con el árbitro que no es inesperado. El árbitro decidió que era roja y lo acepto, pero para mí el castigo es increíble. Es demasiado grande, es demasiado pero cuando vi las reglas después de ello, supe que no teníamos ningua posibilidad porque la FA tendría que cambiar la regla, y no lo harán, por supuesto".

La ausencia de Adrián es segura, pero no lo es su sustituto en la portería. Bilic declaró: "Veremos quién jugará en portería. Darren (Randolph) es un portero experimentado, es internacional, así que espero que esté en portería".

Como no puede ser de otra manera en agosto, el croata fue preguntado por el mercado de traspasos: "Dije hace cuatro semanas que no discutiría nuestras actividades de traspasos en público hasta que de alguna manera esté hecho. No voy a traer necesariamente alguien en portería".

Pero alguien sí confirmó ciertos rumores de traspasos: nada menos que el presidente David Gold. El 'chairman' confirmó que están trabajando para traer a Alex Song de vuelta, a falta del reconocimiento médico: "Acordamos los términos y ahora está a falta del reconocimiento médico, esperamos que lo pase porque sabemos lo bueno que fue aquí el año pasado y lo bueno que es como jugador".

Por último, el entrenador declaró: "Estuvo aquí cedido el año pasado y creo que todo el mundo está de acuerdo, los seguidores del West Ham, los no seguidores del West Ham y gente de fútbol por todo el país; que especialmente en los primeros seis meses estuvo excepcional y fue brillante", declaró Bilic. "Si podemos conseguir que en esa etapa de estilo de juego e intentamos que lo haga durante algo más de tiempo, será crucial para nosotros", terminó.