Redknapp y 'la leyenda de Tittyshev'

Hace unos meses, el programa de Canal+, 'Informe Robinson', presentado por el exjugador y actual periodista que da nombre al programa, Michael Robinson, encontró en el desván y sacó a la luz una extraña y curiosa historia que creó a 'la leyenda de Tittyshev'

Durante el verano de 1994, el West Ham de Harry Redknapp organizó un amistoso de pretemporada en el campo del Oxford City. Para el West Ham, un equipo profesional y de primera división, era un amistoso más donde conseguir rodaje y minutos de cara a la temporada, pero para el Oxford era un partido para la historia, debido a que jugaban en regional. Y vaya si lo fue.

Steve Davies, el protagonista de esta historia, es un incondicional del West Ham desde los nueve años, cuando vio por la tele como los hammers levantaban en Wembley la Copa de Inglaterra. "Me hice del West Ham porque pensé que ganarían siempre. Ahora sé que no es cierto", dice entre risas. Aquel buen día de verano, Steve no tenía pensado ir al partido, pero sus amigos le propusieron el plan y él aceptó. Al fin y al cabo, era un partido de su equipo.

Chris Fontaine, lateral diestro de aquel Oxford City que jugó contra el West Ham en el verano de 1994, recuerda el partido como si hubiera sido ayer: "Había unas 2.000 personas en el campo, un gran ambiente para el partido". El West Ham llegó al partido con jugadores de la talla de Mike Marsh, Joey Beauchamp o Lee Champan para enfrentarse al equipo de regional.

El joven aficionado viajó en el coche de uno de sus amigos, al que llamaban el gordo Buzz junto al propio Buzz, su pareja de aquel entonces y su mejor amigo, Chunk. Durante el partido, se mostró muy descontento con el delantero del equipo Lee Chapman, a quien no paró de criticar: "Jugaba contra un defensa que era más bajo que él, pero acababa en el suelo cada vez que chocaban. Cuando se cayó por tercera vez, empecé a meterme con él", explicó tras 21 años de que sucediera. "Cada vez que atacábamos le gritaba: '¡Chapman, burro, levanta el culo!", añade.

Durante la primera parte, que fue muy accidentada, el West Ham se fue con el marcador a favor pero todos los cambios realizados debido a las lesiones que había sufrido. Pocos minutos después del comienzo del segundo periodo, el delantero a quien el protagonista tanto había criticado, Lee Chapman, se lesionó y tuvo que retirarse del terreno de juego y, a pesar de quedarse con un jugador menos sobre el verde, Steve Davies celebró su lesión como si de un gol se tratase. "Fue entonces cuando Redknapp se acercó a mí y me preguntó si creía que podía hacerlo mejor que Chapman". Ante la oportunidad de su vida, la respuesta de Steve no se hizo esperar: "¡Por supuesto que sí!", le dijo.

Nadie se creía lo que estaba pasando, Steve y sus amigos pensaban que lo que estaba haciendo Redknapp era tan sólo una broma, pero cuando, acompañado por el utillero, Davies se cambió y saltó al terreno de juego con el dorsal '3' en la espalda, se dieron cuenta de que no era ninguna broma. Steve tenía unos 40 minutos para disfrutar de jugar un partido con sus ídolos. "Me preguntó de qué jugaba y aunque solía hacerlo de defensa, para una vez que iba a jugar con el West Ham, le dije que de delantero", contó Steve Davies.

El árbitro del partido asegura que hasta días después del partido no sabía que Steve era un aficionado: "Pensaba que se trataba de un cambio más, pero al ver la reacción de la gente, me di cuenta de que pasaba algo raro", decía entre risas Fontaine. El encargado de la megafonía no conocía al chico que estaba saltando al campo, se acercó corriendo a Redknapp y le dijo: "Harry, ¿quién es ese?", le preguntó. "¿No has visto el Mundial? ¡Este es Tittyshev, el búlgaro!", respondió el técnico. Fue en ese momento cuando nació la leyenda.

Steve consiguió ser partícipe en alguna que otra jugada. Sus amigos no paraban de reírse de él: "No parecía un futbolista", aseguraban tras relatar que no creían lo que sucedía ante sus ojos. Su amigo estaba jugando con el primer equipo del West Ham. Davies llegó a anotar un gol, un tanto que celebró más que cualquier título de su equipo, pero tras la euforia de la celebración, escuchó el silbato a la vez que vio al linier alzar su banderín. El gol había sido anulado: "Te has cargado mi sueño", le dijo al árbitro con la mano en su hombro mientras le profería un insulto. Por suerte para Steve, Fontaine lo tomó a broma y ambos se rieron. Habría sido la culminación perfecta para el día en que Redknapp hizo debutar a un joven, al aficionado que dio pie a 'la leyenda de Tittyshev'.

Todavía hoy hay muchos aficionados del West Ham que no conocen nada de esta historia, pero la mayoría son conscientes de que hace muchos años, Harry Redknapp cometió una de sus locuras e hizo debutar a un aficionado. Muchos la saben al dedillo, porque o bien se la han oído al propio Steve, o porque la han leído en la prensa, incluso algunos la vieron en directo, pero la gran mayoría sólo la conoce por encima, sin detalles.