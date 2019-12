Bilic: "Sólo puedo dar las gracias a Nolan desde el club porque fue un gran capitán y profesional"

Bilic compareció esta mañana en sala de prensa. La primera pregunta fue si Sakho estaría disponible para ser convocado, a lo que el mánager contestó: "Esperemos que lo esté. Sintió rígidos los aductores después del partido del sábado y entrenó solo, pero esperamos que esté porque no es nada muy serio. Queremos que entrene con nosotros mañana y que esté en la plantilla para el partido".

La polémica no tardó en salir a colación. Esta vez, fue debido a las declaraciones de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano sufrió una lesión en la tibia en las rondas previas de la Europa League, y dejó caer que los médicos del West Ham no sabían qué hacer. Un reportero preguntó a Bilic si Valencia tenía razón en sus críticas. "No, no tenía razón", contestó tajante el croata. "Hablé con él ayer, es un buen muchacho, y pidió disculpas. Sabe que el departamento médico está trabajando duro para tenerle de vuelta lo antes posible. Dijo algo que sinceramente creo que no quería decir, ha pedido perdón y para mí está arreglado".

El tema central del día es, sin lugar a dudas, la rescisión del contrato de Kevin Nolan. Capitán e insignia del club durante cuatro años, su salida no es algo trivial. La pregunta fue enfocada al por qué de su salida esta semana tras capitanear al equipo en su último partido: "No ha sido sólo esta semana", repuso Bilic. "Tuvimos algunas charlas con Kevin, ahora se va y sólo puedo decir gracias desde el club porque fue un gran capitán y profesional. Incluso en el corto período de tiempo que he trabajado con él, fue un profesional brillante, un trabajador nato y le deseo lo mejor de parte del staff, los jugadores y el club".

El tema se desvió hacia otro jugador inglés, Andy Carroll, que se está recuperando de una lesión que sufrió a mitad de la temporada pasada: "Andy Carroll volvió a entrenar con nosotros y se sintió bien. Hoy hará la sesión completa y está mejorando. Ya no está lesionado y sólo está a falta de coger la forma". El croata añadió: "Antes de unirse a nosotros tuvo un pequeño contratiempo pero esta semana ha entrenado en parte con nosotros y si todo va bien durante el parón internacional, debería pdoer participar en el partido ante el Newcastle".

El croata fue perguntado sobre las sensacones de entrenar a su equipo en Anfield: "Es una gran atmósfera jugar en ese estadio y ser parte de ello. Tenemos ganas de que llegue el partido y es una gran experiencia. Es uno de los estadios más importantes de Europa". Bilic está concienciado sobre la dura tarea del sábado, y comentó: "Vamos a tener un muy buen equipo para ir allí. En algunas posiciones, hay que esperar que los jugadores aguanten 90 minutos".

Finalmente, un periodista preguntó a Bilic sobre el comienzo del Liverpool. Los reds llevan 7 puntos de 9 posibles, por tanto, están imbatidos. Slaven Bilic respondió con halagos: "Son un equipo duro y llevan 7 puntos. No han anotado tantos goles pero han concedido pocos. Los resultados son diferentes". "Si ves los jugadores que han fichado, todavía quieren atacar y marcar goles. Tienen calidad en cada lugar del campo y son realmente peligrosos arriba. Ahora tienen poderío físico con Benteke y calidad con Coutinho y Firmino".

Añadió: "Siete puntos de tres partidos es lo que esperaban, y será un partido duro. Pero somos positivos, y tienen debilidades que tenemos que explotar".