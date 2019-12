Stoke City – West Bromwich Albion: en busca de la primera victoria

Una derrota, dos empates y dos puntos. Dos derrotas, un empate y un punto. Así de discretos son los bagajes de Stoke City y de West Bromwich Albion hasta la fecha. Si bien, ambos ya se han enfrentado a dos equipos de entidad (Liverpool y Tottenham Hotspur en el caso de los potters y Manchester City y Chelsea en el de los baggies) en estas tres jornadas.

Lo que podría servir de atenuante, ninguno de ellos pudo sacar los tres puntos en el otro duelo liguero que les enfrentó a dos conjuntos recién ascendidos, Norwich City y Watford, respectivamente. Por ello, todo lo que no sea llevarse la victoria el próximo sábado será una decepción mayúscula y supondrá un duro golpe en la moral. La Premier League ni se para ni espera a los rezagados. Hay que empezar a sumar.

El arranque de un proyecto ilusionante

Glen Johnson, Marco van Ginkel, Joselu, Ibrahim Afellay y Xherdan Shaqiri han aterrizado durante este verano en el condado de Staffordshire. Nombres más que interesantes, sobre todo el del suizo, para llevar a este Stoke City al siguiente nivel. Mimbres más que suficientes para mirar de tú a tú a casi cualquier equipo de la liga. Todo es cuestión de ensamblar bien las piezas y que el engranaje rojiblanco comience a funcionar sin chirriar.

Y es que el poderío ofensivo del que dispone Mark Hughes bien lo querrían muchos. La cantidad y calidad de hombres de ataque permite al entrenador galés variar de planteamiento según el rival o el devenir del partido.

Tras su buen arranque en Carrow Road, se espera que Xherdan Shaqiri siga liderando a los suyos desde la banda derecha, aunque con gran libertad para moverse por todo el frente del ataque o para bajar a recibir. Suponiendo que Marko Arnautovic ocupe el extremo izquierdo y Mame Biram Diouf la punta del ataque -algo que parece que va a ser la tónica habitual durante esta temporada-, habrá una pelea más que interesante por ver quién se hace con la posición de mediapunta.

Mark Hughes viene utilizando de ‘10’ a Ibrahim Afellay, si bien las sensaciones que está dejando el ex del PSV Eindhoven no están siendo las mejores. Por ello, Stephen Ireland -que está destacando cada vez que le dan la oportunidad–, Charlie Adam o incluso un Bojan Krkic que gozó de minutos en la victoria en League Cup ante el Luton Town después de siete meses sin disputar un partido oficial, podrían reclamar su puesto en el once. Un lugar que, si el de Linyola recupera su nivel del año pasado, parece destinado a ser suyo.

Con la seguridad de Pulis, con la duda de Berahino

En el bando visitante hay algo que no va a faltar mientras esté Tony Pulis como mánager: la seguridad, el bloque, la actitud y la competitividad del West Bromwich Albion.

De lo que hay más dudas en The Hawthorns es de la continuidad de su buque insignia, un Saido Berahino al que pretende el Tottenham Hotspur y que tiene en vilo a toda la afición baggie. De hecho, el atacante con orígenes en Burundi ha presentado incluso el transfer request, algo que fue directamente rechazado por la directiva del equipo de las West Midlands.

El cierre del mercado se aproxima y el internacional sub 21 inglés sigue ligado al West Bromwich Albion. De la continuidad o no de Saido Berahino pueden depender las opciones de los baggies en esta Premier League 2015-2016, un jugador así no es fácil de encontrar. Además, encontrar un sustituto con tampoco tiempo puede resultar muy complicado, y muy caro. Ya se sabe que, en los últimos días de fichajes y sabiendo los demás clubes que has ingresado una buena suma de libras, los precios se disparan. Y si no que le pregunten al Liverpool por un tal Andy Carroll.

Hasta que no se solucione el tema, parece que Tony Pulis no se arriesgará a alinear a un jugador descentrado -ya se quedó fuera de la convocatoria ante el Chelsea-, por lo que la responsabilidad del gol recaerá, una vez más, en el fichaje estrella del West Bromwich Albion: un Salomón Rondón que buscará estrenarse y empezar a justificar el alto precio pagado por su traspaso al Zenit de San Petersburgo.

Enfrentamientos previos

Stoke City y West Bromwich Albion se han visto las caras en un total de 137 ocasiones con motivo de un partido oficial, de las que 59 fueron victorias potters, 43 cayeron del lado albion y otras 35 concluyeron con empate. A pesar del aparente dominio stokie, si se observan únicamente los enfrentamientos coperos, la superioridad blanquiazul es total: 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota.

La última vez que se vieron las caras, el pasado 14 de marzo de 2015, los pupilos de Tony Pulis hicieron buena su condición de locales y, gracias a un tanto de Ideye Brown, se quedaron con los tres puntos en The Hawthorns.

Por otro lado, para encontrar el último precedente en el Britannia Stadium, recinto en el que se disputará el partido del sábado, hay que remontarse a la primera vuelta de la temporada pasada. En aquella ocasión, el domingo 28 de diciembre de 2014, los de Mark Hughes se alzaron con la victoria gracias a un doblete del senegalés Mame Biram Diouf.

Este sábado tendrá lugar la 138º edición de un Stoke City-West Bromwich Albion, que se dice pronto. Además, que el icono Tony Pulis visite la que fue su casa durante una década siempre es especial.

Bajas

Stoke City

Bajas seguras: Ryan Shawcross -fue operado de la espalda y no se espera que vuelva hasta noviembre-.

Dudas: Peter Odemwingie -problemas en el cuádriceps-.

West Bromwich Albion

Bajas seguras: Ben Foster -el portero sigue recuperándose de su lesión de rodilla y, al menos, no estará disponible hasta octubre-.

Dudas: Chris Brunt -se llevó un golpe en el partido de League Cup ante el Port Vale, pero todo hace indicar que podrá ser titular-.

Posibles alineaciones