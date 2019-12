Así le ganó la partida Pardew a Mourinho

Siempre que un equipo grande pierde en casa se tiende a buscar los errores propios para responder a los por qué de la derrota, aunque en días como el de ayer, no cabe más que alabar el valor de unos guerreros que lo dieron todo liderados por el maestro Alan Pardew.

Alan Pardew se convierte en el primer entrenador en ganar tres veces a Mourinho El técnico supo identificar las debilidades del Chelsea y trató de explotarlas durante 90 minutos en que trataron siempre de tener el balón e imponer su estilo. El manager portugués dijo que merecieron al menos no perder pero no pudo más que felicitar a los eagles por su impresionante actuación. Con apenas un par de disparos más entre los tres palos, la mayor posesión en zonas inofensivas del Chelsea fue la única área del partido donde se impusieron los blues. Pardew consigue algo que no hicieron ni Ancelotti en Italia, ni Guardiola en España, ni Ferguson en Inglaterra: ser el primer entrenador en derrotar al gran técnico de Setúbal.

Delaney consiguió desesperar a Diego Costa

Si hay un jugador que reúne a partes iguales grandeza y sangre caliente ese es Diego Costa. El delantero brasileño no ha empezado la temporada como la temporada pasada pero sigue siendo de los más peligrosos del mundo, y para un equipo como el Crystal Palace es vital poder frenar a los delanteros rivales especialmente de este calibre. El capitán Damien Delaney tuvo una actuación digna de enmarcar y de enseñar en las escuelas para defensas centrales de todo el mundo. A sus 34 años consiguió desesperar a Diego Costa usando sus propias armas contra él. Cada balón dividido, cada salto entre dos, cada pugna en un córner era una nueva ocasión para exasperar un poco más al ex jugador del Atlético de Madrid.

Con 120 partidos con el Palace, Delaney se ha convertido en una pieza vital para Pardew Especialmente significativo fue el choque que tuvo con el irlandés en la primera parte, cuando tras proteger un balón que llegaría manso a las manos de McCarthy, el delantero protestó en todos los idiomas la obstrucción: misión cumplida, Costa estaba fuera del partido. En el minuto 51 con Costa dentro del área, el central de los eagles realiza una arriesgada entrada para cortar limpiamente y con mucha clase un balón que pudo suponer una ocasión de mucho peligro y que el 19 del Chelsea protestó vehemente por un penalti que no existió. Rápido al corte a pesar de sus 191 centímetros, Pardew acertó en emparejar a su capitán con el jugador más peligroso de Mourinho.

Atacar a Ivanovic con el jugador más en forma

Otro hombre que no ha estado ni mucho menos cerca de su mejor nivel en este comienzo de temporada con el Chelsea es Branislav Ivanovic. El nivel del lateral serbio ha sido una sombra de lo que en las últimas temporadas ha podido mostrarle al mundo y sabedor de ello, Alan Pardew decidió atacarle con su jugador más en forma, Bakary Sako.

"Sako es una amenza constante para la portería rival" declaró Pardew El ex jugador del Wolverhampton se destapó con el gol de la victoria la pasada semana ante el Aston Villa como un jugador clave para los eagles, y como su propio ténico reconoció, les da un plus del que la pasada campaña carecían. "Sako amenaza constantemente la portería rival y crea peligro en cada ocasión", declaró Pardew en la rueda de prensa posterior al partido. La misión era clara, sumar el mayor número de jugadores posibles por el costado izquierdo para tratar de desbordar con mayor facilidad al serbio. Pape Souaré y Puncheon caían constantemente a banda para ayudar al internacional por Mali a crear problemas, y más avanzado el encuentro, Zaha primero y luego Bolasie cambiaban de banda para con mayor frescura, seguir atacando el flanco derecho del Chelsea. Por ese lado llegaron los dos goles, y aunque fue sin duda el hombre del partido, no todo fue Sako, pues la entrada de un Bolasie especialmente motivado tras el fallecimiento de su padre por demostrar sus cualidades, consiguieron desquiciar a una defensa que, siendo de las mejores del mundo, no pudo más que recular cuando los visitantes se acercaban a la portería de Courtois.

Seriedad defensiva y un gran Alex McCarthy

No cabe duda que para conseguir una victoria así en Stamford Bridge el principal requisito es saber aguantar la presión que un gran equipo como el Chelsea va a imponer desde el minuto uno, y más allá de salir victorioso los duelos individuales que se producen durante los 90 minutos, el trabajo defensivo del equipo en su conjunto es vital.

El Chelsea disparó 26 veces durante el partido pero solo 9 fueron a puerta A un equipo grande se le nota más desesperación en su juego cuantos más disparos lejanos intentan, y la solidez defensiva de Ward o Souaré en los laterales desactivaron por completo el juego de Hazard y Willian entre otros que no tenían más remedio que intentarlo desde fuera del área. El más activo de la línea de tres cuartos de Chelsea fue Pedro, pero un jugador solo no puede realizar el trabajo de los otros 4 atacantes. Scott Dann y Delaney cortaban balones divididos y despejaban ocasiones peligrosas de saques de esquina y centros laterales que no llegaban a inquietar a McCarthy, aunque cuando el balón llegaba a puerta, el ex del Reading intervenía con brillantez. Una doble parada al borde del descanso a Costa y Fábregas consiguió poner en alerta a la afición blue, parecía que este partido no se acabaría ganando por inercia. Tan solo Falcao en un remata de cabeza cercano pudo batir a McCarthy, que con actuaciones como esta vuelve a llamar a las puertas de la selección inglesa.

Otros jugadores como Cabaye o Wickham realizaron unas labores más oscuras de las habituales, pues el francés fue una roca en el centro del campo junto a McCarthur no dejando que las estrellas de los locales pudieran llevar el peso del partido, y el exdelantero del Sunderland se batió en mil duelos con Zouma y Cahill tratando de aguantar balones de espaldas y abrir huecos para sus compañeros. Wickham aún no se ha estrenado en partido oficial con los eagles, pero la realidad es que se ha convertido en una pieza vital del esquema de Pardew, pues cuando por detrás del punta tienes jugadores como Puncheon, Bolasie, Zaha o Sako, el equipo requiere un "9" capaz de arrastrar a los centrales para que los jugadores habilidosos lleguen a crear peligro desde segunda línea.

Alan Pardew destacó tras el partido que ya en el vestuario vio como sus jugadores se encontraban mentalizados y dispuestos a realizar algo grande en la tarde del sábado, y es que nadie a conseguido más puntos a domicilio en la Premier League en el año 2015 que el Crystal Palace, por lo que victorias como estas ya no son una coincidencia para los eagles.