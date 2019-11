Garry Monk: "No estuvimos cerca del nivel que requiere esta liga"

"Fue una tarde muy pobre para nosotros", esas fueron las duras palabras de Garry Monk tras la derrota en Vicarage Road por 1-0 ante un aguerrido Watford de Quique Sánchez Flores.

Los locales se llevaron los tres puntos tras un disputado encuentro donde las ocasiones y la posesión del balón estuvieron más repartidas que nunca en un duelo que a priori parecía que podría caer del lado de los cisnes, aunque un solitario gol de Odion Ighalo en el minuto 59 le dió la victoria a los londinenses.

"Perdimos la concentración y no supimos realizar lo que tan buenos resultados nos ha dado esta temporada e hicimos cosas que no solemos hacer", declaró el entrenador inglés. Andre Ayew y Bafetemi Gomis no fueron los jugadores que han maravillado en este comienzo de la temporada a los aficionados de la Premier League y los galeses poco pudieron hacer para remontar el tanto del ex jugador del Granada. "Fuimos indolentes con el balón y no usamos la posesión en las áreas que lo necesitábamos, nunca estuvimos cerca de llevar a cabo la tarea necesaria como equipo y el gol que concedimos fue realmente pobre, lo cual resume a la perfección la tarde que tuvimos", contestó un frustrado Monk a la prensa tras el partido.

Los galeses llegaban al encuentro con ocho puntos de doce posibles y con una fuerza desmesurada capaz de derrotar a un gran Manchester United hace apenas quince días, por lo que el parón de selecciones les ha hecho perder los buenos automatismos ganados en este comienzo de temporada: "hemos puesto el listón muy alto en estos primeros partidos, y cuando no rindes al nivel que veníamos rindiendo es muy decepcionante, porque somos capaces de lo mejor. Queríamos seguir con la buena racha que llevábamos pero ahora tenemos que reaccionar pronto en nuestro próximo partido para volver a la senda del triunfo".

Diametralmente opuesta fue la rueda de prensa post partido de Quique Sánchez Flores, pues el entrenador español se mostró muy orgulloso de la actuación de sus jugadores que consiguieron la primera victoria de la temporada en un encuentro en el que además disputaron la última media hora con un hombre menos por la expulsión de Behrami. "Estoy encantado de haberle podido brindar los primeros tres puntos a nuestra afición, y especialmente por haberlo conseguido ante un muy buen equipo como el Swansea, en el que siempre es uno de los partidos más complicados de la temporada por el gran fútbol que despliegan".

Los locales tuvieron muchas ocasiones en la primera parte y pudieron irse al descanso con ventaja, pero el 0-0 en el marcador no representaba el dominio de los londinenses. "Creamos muchas ocasiones en la primera mitad del encuentro pero no fuimos capaces de anotar, sin embargo en la segunda parte con menos disparos a puerta nos pusimos por delante en el electrónico y seguimos siendo valientes en busca de un segundo gol que al final no llegó. La temporada es muy larga pero esta primera victoria es magnífica y sienta muy bien darle alegrías a esta magnífica afición".