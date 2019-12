Previa. Jornada 5 de la Liga NOS

Por fin llegó la jornada 5 de la Liga NOS, fecha señalada en el calendario de los aficionados al fútbol luso e internacional. Se viene una jornada apasionante de la Liga NOS y todos esperan con ansia ver qué sucede el domingo en el Estádio do Dragão, y es que se enfrentan primero contra tercero, dragones contra águilas, FC Porto contra SL Benfica. Tras varias jornadas de adaptación para los nuevos jugadores, es en esta altura de la temporada cuando empieza la verdadera competición, con partidos cada tres días debido a los partidos de Liga de Campeones y Europa League. Los tres grandes del fútbol portugués ya han conseguido colocarse en las primeras posiciones y deben seguir convenciendo con puntos y buen juego. Esta jornada está marcada por el "Clássico" del fútbol luso, aunque podremos disfrutar de otros grandes partidos.

Vitória Setúbal - Vitória Guimarães. Viernes 18 de septiembre a las 21:30

El Estádio do Bonfim de Setúbal será el escenario donde se entrene esta nueva jornada. Se enfrentan dos rivales con números muy similares, el Vitória Setúbal, 10º con 5 puntos; y el Vitória de Guimarães, 13º con los mismos puntos. A pesar de la igualdad aparente entre ambos conjuntos, es cierto que bien distintos eran los objetivos de los clubes a principio de temporada. Tras caer eliminado y no jugar competición europea, el Vitória de Guimarães centró sus objetivos en conseguir una buena clasificación en liga, que le diese una nueva oportunidad de entrar en Europa la próxima temporada. Sin embargo, con tan sólo dos goles anotados en cinco partidos, los problemas ofensivos de los conquistadores se hacen notar. Por su parte, los locales aún no han perdido en su feudo, consiguiendo dos empates en los enfrentamientos anteriores, y esperan continuar con la racha aunque esta vez sumando de tres.

CD Tondela - Estoril-Praia. Sábado 19 de septiembre a las 17:00

Tres puntos son los que separan al recién ascendido Tondela del Estoril-Praia. El conjunto local consiguió vencer en el João Cardoso de Tondela al Nacional y ya son tres puntos los que tiene en su haber. Frente a un duro rival, pero también frente a su afición, buscarán seguir sumando puntos en su casillero para conseguir al final de temporada esa ansiada permanencia. Del otro lado encontramos al Estoril, que suma seis puntos y se mantiene 8º. Sin embargo, estos puntos vinieron de dos victorias en casa, mientras que cuenta por derrotas sus partidos a domicilio. El conjunto de Fabiano Soares intentará romper con esta mala racha y sumar sus primeros puntos fuera de casa en el estadio de un recién ascendido que no se lo pondrá nada fácil.

Paços de Ferreira - Rio Ave. Sábado 19 de septiembre a las 21:45

Ilusionante comienzo de temporada para el Paços de Ferreira que ha conseguido sumar en todos los encuentros disputados en esta edición de la Liga NOS. Tras dos victorias y dos empates, los de Jorge Simão han escalado por la tabla hasta situarse en cuarta posición, solo superados por los tres grandes. Ante su afición reciben esta jornada al Rio Ave, 11º clasificado con cinco puntos. Tras perder 1-2 en Vila do Conde ante el Sporting de Portugal, buscan resarcirse con una victoria a domicilio, que les haría situarse en zona privilegiada. Cássio, actual portero de Rio Ave, vuelve a la que fue su casa durante varias temporadas, en este caso para defender la portería rival.

Académica de Coimbra - Boavista. Domingo 20 de septiembre a las 17:00

Último clasificado, único equipo que no ha puntuado y recientemente eliminado de la Taça da Liga. Sin duda no ha sido el comienzo de temporada soñado para el Académica de Coimbra. Sin embargo, es tiempo de reaccionar y su afición espera con ansia una respuesta de su equipo. Enfrente el Boavista, 14º clasificado con cuatro puntos. El conjunto de Petit viene de perder sus dos últimos partidos y quieren acabar la racha negativa consiguiendo un buen resultado en Coimbra. Ambos conjuntos están necesitados de puntos: uno para salir del pozo, otro para no hundirse en él.

União da Madeira - Arouca. Domingo 20 de septiembre a las 17:00

Buen inicio de campaña para ambos conjuntos. Los locales, recién ascendidos, suman cinco puntos en su haber y se colocan por delante de conjuntos como Vitória de Guimarães y Belenenses, quinto y sexto clasificado de la última edición de la liga portuguesa. Con una victoria y un empate en el Municipal de Machico, el União de Madeira sigue invicto en su casa y pretende seguir con esta racha. Quinto con siete puntos se sitúa el Arouca, que llegó a liderar la tabla en jornadas anteriores. Tras sufrir la pasada campaña y conseguir la permanencia in extremis, ilusiona y mucho el arranque de este Arouca. El conjunto de Lito Vidigal, cayó con dignidad la pasada jornada ante el actual líder, el FC Porto, y quiere volver a la senda de la victoria en Madeira y continuar con este gran comienzo de temporada.

FC Oporto - SL Benfica. Domingo 20 de septiembre a las 20:15

El partido de la jornada enfrentará al FC Oporto y al SL Benfica. El primer clásico del fútbol portugués de esta temporada tendrá lugar en la ciudad 'invicta', en el Estádio do Dragão, y enfrentará a primero contra tercero, separados por tan solo un punto. El conjunto de Julen Lopetegui aún no sabe lo que es perder esta temporada y ante sus aficionados ha conseguido dos victorias en dos partidos. Iker Casillas, que se enfrenta a su primer gran derbi, aún no sabe lo que es recibir un gol en el Estádio do Dragão en liga y no lo pondrá las cosas fáciles al Benfica. Por su parte, el conjunto de Rui Vitória perdió su primer partido a domicilio frente al Arouca, y no deben volver a dejarse puntos por el camino si no quieren verse alejados de la cabeza de la tabla. Tras ganar su primer partido en Liga de Campeones, el conjunto encarnado viene con la moral por las nubes y quiere volver a ocupar su trono para seguir soñando con el "tricampeonato".

Belenenses - Moreirense. Lunes 21 de septiembre a las 19:00

En el Estádio do Restelo se enfrentan Belenenses, 16º clasificado con tres puntos; y Moreirense, 17º con un punto. Ambos conjuntos no saben lo que es ganar en la actual edición de la Liga NOS y necesitan ganar para empezar a salir de las últimas posiciones. Los locales, tras una ilusionante clasificación para la Europa League, debe hacer frente a la gran cantidad de partidos que tiene que disputar, ya que se encuentran jugando en cuatro competiciones. Dejando atrás el empate en su debut europeo del jueves, el Belenenses no debe descuidar su posición liguera si no quiere verse inmerso en la lucha por no descender. Por su parte, el Moreirense ha perdido sus dos partidos disputados lejos de casa y actualmente ocupa puestos de descenso. Solo le vale la victoria si quieren salir de este pozo esta misma jornada.

SC Braga - Marítimo. Lunes 21 de septiembre a las 20:00

Uno de los partidos de la jornada que enfrenta a dos equipos muy igualados que luchan por entrar en Europa. El Sporting de Braga, sexto clasificado con seis puntos, viene de perder su último partido liguero frente al Estoril. Sin embargo, en su primer partido de Europa League, consiguió ganar en su partido número 100 en competiciones europeas. Con un punto menos y siendo el 9º clasificado, aparece el Marítimo que intentará una temporada más la deseada plaza europea. Tras un mal primer partido de liga, perdiendo contra el União da Madeira, el equipo va cogiendo ritmo y consiguió empatar al FC Porto y ganar sus dos últimos partidos (uno de liga y otro de Taça da Liga). Sin duda, se viene partidazo y no es mal plan para la resaca del Clásico.

Sporting CP - CD Nacional. Lunes 21 de septiembre a las 22:00

Segundo y séptimo clasificado cierran esta 5ª jornada de liga en el Estádio José Alvalade. Tras su derrota en Europa, el Sporting de Portugal busca resarcirse ante su afición y continuar en los primeros puestos de la clasificación. El conjunto de Jorge Jesus, que está empatado a 10 puntos con el FC Porto, debe olvidar el tropezón europeo y seguir la estela del dragón. El conjunto visitante, con seis puntos, busca sumar sus primeros puntos a domicilio, ya que cuenta por derrotas sus partidos lejos de Madeira. El conjunto de Manuel Machado no se lo pondrá nada fácil a los leones. Veremos un gran partido antes de cerrar el telón de esta nueva jornada.