Chelsea - Arsenal: lucha por la supremacía londinense

Derbi londinense de encarnizadas rivalidades, entre las aficiones, jugadores que traicionaron sus colores, y sobre todo, Mourinho contra Wenger. El francés consiguió alzarse con la victoria al décimo cuarto intento, y aunque sus esperanzas serán las de ahondar en la herida blue, Mourinho nunca ha perdido dos partidos consecutivos en casa.

Mourinho nunca ha perdido dos partidos consecutivos en casa La semana de Champions League se preveía tranquila para ambos que jugaban sus encuentros ante equipos notoriamente inferiores, sin embargo los gunners fueron incapaces de sobre ponerse a la expulsión de Giroud, y cayeron derrotados en Zagreb ante el Dinamo por 2-1. En cambio el Chelsea consiguió empezar su andadura en la competición de los campeones con haciéndose con los tres puntos. Así pues, aunque las dinámicas parecían favorecer al Arsenal a tan solo cinco puntos del Manchester City, el tropiezo europeo y la muestra de poder de los de Mourinho venciendo en casa por 4-0 en una alineación repleta de suplentes hace pensar que la mala racha de los locales pueda acabarse este sábado.

Chelsea: un comienzo impensable

El Chelsea se encuentra ya a once puntos del Manchester City Las casas de apuestas daban como absoluto favorito para repetir el título de campeones de la Premier League al Chelsea, pero un terrible comienzo de temporada ha dejado a los de Stamford Bridge a once puntos de un intratable Manchester City. La principal preocupación del técnico de Setúbal es no caer en la complacencia, y tras una temporada repleta de éxitos, los fichajes de Pedro, Begovic, Baba Rahman o Falcao se realizaron con esa intención, y a pesar de las más que satisfactorias actuaciones de los dos primeros, han sido los más habituales los que han bajado el nivel respecto al año pasado. Diego Costa, Ivanovic, Matic, Terry o Cesc Fábregas son la sombra de los jugadores que fueron la pasada campaña, y su bajo rendimiento le ha costado al vigente campeón caer a once puntos de distancia respecto al Manchester City.

El Chelsea no pierde tres partidos seguidos desde 1999 La realidad sin embargo es que no hay partido durante la temporada en que el Chelsea sea más favorito que su rival, Mourinho vive por y para preparar estos duelos ante el Arsenal, y llevan siete encuentros invictos ante los gunners en Premier League (cuatro victorias y tres empates). El factor psicológico que el manager portugués siempre ejerce de manera tan acertada sobre sus rivales, en especial en este derbi, ha conseguido que Wenger se pierda en mil batallas dialécticas y tanto jugadores como aficionados se muestren ansiosos por romper tal mala racha. Que el Chelsea pierda tres partidos seguidos en casa por primera vez desde 1999 no entra en los planes de Mourinho, y para ello tendrá que mejorar sin duda las prestaciones defensivas del equipo. La pareja Terry-Cahill parece más amenazada que nunca, pues Zouma empieza a consolidarse como un valor de presente, y el fichaje de Rahman para el lateral izquierdo abre un abanico de posibilidades que pueden acabar dando con Ivanovic en el puesto de central. El serbio ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo del oeste de Londres en estos últimos años, y es sin duda el guerrero número uno del entrenador luso, pero en este comienzo de temporada se muestra lento y desubicado, sufriendo mucho más de lo que nos tiene acostumbrados ante jugadores como Sako, del Crystal Palace o Naismith del Everton. Diego Costa consiguió ver puerta en el partido ante el West Bromwich Albion, pero para los conocedores del fútbol del hispano-brasileño, su nivel esta temporada ha sido realmente pobre, y no sería en absoluto descartable que Mourinho utilizase el partido ante el Arsenal para mandarle un mensaje al delantero, pues Falcao y Remy son también atacantes del más alto nivel.

A pesar de todo sin duda el más preocupante de todos es Cesc Fábregas, hombre al que se tornan todas las miradas cuando el Chelsea juega ante el equipo en que se convirtió en leyenda, en el que portó el brazalete de capitán. Su falta de peso en el centro del campo ha hecho que el míster portugués adelante su posición unos metros para dar entrada a Ramires en el doble pivote, pero ni más cerca de la portería ha conseguido volver a ser el jugador que prácticamente decidió la pasada Premier League con sus múltiples asistencias. El juego de los blues no fluye, y el culpable en gran medida es el ex jugador del Barcelona, aunque la ausencia para este encuentro de Willian, impide casi por completo que el catalán vaya a ocupar una plaza en el banco de los suplentes. Mourinho ha cambiado en los últimos días su discurso, y tras apretar en público a sus jugadores, señalando las pobres actuaciones de muchos, ha pasado a defender a los suyos, culpando en ocasiones de la derrota a la mala suerte o simplemente afirmando que el otro equipo fue mejor. A pesar de ello, no cabe duda que desde que se publicó el calendario de la Premier League 2015/16, el entrenador del Chelsea marcó con rojo en su calendario la fecha del 19 de septiembre, día uno de la remontada y de volver a mirar desde la posición del vencedor a su archienemigo alsaciano.

Arsenal: este año, sí

Eso es lo que se dicen los aficionados gunners temporada tras temporada desde hace ya demasiados años. Algún fichaje ilusionante como el de Özil, Alexis Sánchez o Cech vuelve a devolver la ilusión a sus frágiles corazones, dolidos ya de tanta decepción, aunque esta temporada comenzó por fin, como el año en que Wenger consiguió superar a Mourinho y nada menos que para alzarse con un título oficial: este año, sí.

Wenger le ganó a Mourinho al decimo cuarto intento Apenas unas semanas después, el rendimiento de algunos jugadores y algunos malos resultados vuelven a escucharse las voces críticas sobre el bueno de Arsene, su falta de fichajes durante el verano, la eterna discusión sobre si el nivel de Giroud es suficiente para un equipo que debe aspirar a todo, la falta de recambios en el medio centro para Coquelin, la posición de Özil en el campo, la fragilidad defensiva de Koscielny y Mertesacker en los partidos importantes… Un sinfín de problemas que solo parecen surgir cuando el Arsenal pierde en Zagreb o vence por la mínima al Crystal Palace o al Newcastle. La espectacular remontada en la segunda vuelta de la pasada campaña parece olvidada por muchos que piensan que el único fichaje de Petr Cech, aunque de mucho nivel, no resulta suficiente para competir por todos los títulos. La afición del Emirates Stadium ya no vuelve a casa satisfecha en junio con que el equipo se alce con la FA Cup, la Community Shield y clasificándose para la Liga de Campeones, quieren pelear por ganar la Premier League, quieren llegar a semifinales de la máxima competición continental, y quieren sobre todo no ser el blanco de las burlas de sus rivales londinenses.

Hasta las buenas noticias en la casa de los de Highbury se tornan en dramas, y el gran nivel de jugadores como Bellerín o Coquelin, se convierten en tragedia cuando los jóvenes no están en el campo, pues las actuaciones de sus suplentes bajan drásticamente su contribución al equipo, y convierten a grandes jugadores como Arteta o Debuchy en el centro de las iras de los aficionados. La otra hora joya de la corona gunner, Walcott, es también centro de muchas discusiones, pues aunque perfectamente válido para el equipo, Wenger no le encuentra su posición ideal. Delantero centro, como competencia de Giroud o extremo derecho para romper al lateral rival; con poca calidad para ejercer de 9 puro, Theo se ve habitualmente relegado al papel de revulsivo, cosa que muchos aficionados gunners no entienden.

Wenger quiso restarle importancia al duelo con Mourinho, y al ser preguntado en rueda de prensa por el técnico luso o el bajo estado de forma, se limitó a expresar que no es problema suyo, y que le da absolutamente igual quien sea el técnico rival. La realidad es que toda Europa pudo ver como el de Setúbal consiguió sacar de sus casillas al manager del Arsenal, que acabó empujándole en la vuelta de la pasada campaña y negándole el saludo en la Community Shield de este comienzo de temporada. Mourinho le tildó de ‘especialista en fracasos’ y seguro que la motivación del alsaciano y todo su cuerpo técnico será máxima al afrontar este encuentro.

‘Traidores’ a su colores

Cech dejó su puerta a cero en 227 ocasiones en 494 partidos con el Chelsea Petr Cech dejó su portería a cero en 227 ocasiones de los 494 partidos que disputó con los colores del Chelsea, y sin embargo este sábado defenderá los colores de sus grandes rivales. En el bando opuesto, aunque quizá más doloroso aún, Fábregas lucirá el dorsal número 4 en la camiseta blue, duro aún de aceptar por los aficionados que un día le adoraron como capitán y estrella del equipo que fue en el Arsenal. Fábregas y Cech cargaran sobre sus espaldas el odio y el dolor de aficionados que en la última década vieron como sus ídolos cambiaban de equipo, y cada abucheo sufrido llevará el odio acumulado hacia los William Gallas, Lassana Diarra, Nicolás Anelka, Yossi Benayoun o Emmanuel Petit. Aunque sin duda el caso más doloroso para el aficionado gunner junto al de Cesc en los últimos años, es el de Ashley Cole. Hoy sin equipo, tras rescindir su contrato con la Roma, el lateral nacido en el este de Londres, disputó 156 encuentros con la camiseta del Arsenal antes de firmar por el multimillonario Chelsea de Abramovich. 107 veces internacional con Inglaterra, el canterano de los de Highbury y miembro imprescindible de los llamados ‘invencibles’ (el equipo que logró el título de liga sin caer derrotado en la temporada 2003/04) cambió el este por el oeste londinense para convertirse en el jugador de la historia con más trofeos de FA Cup que nadie, y es junto a Anelka, uno de los dos únicos jugadores en conseguir un doblete con dos clubes diferentes.

Enfrentamientos previos: el reinado de Mourinho



La victoria más abultada fue el 6-0 del Chelsea al Arsenal en marzo de 2014 Desde que en noviembre de 1907 se disputó el primer Chelsea - Arsenal de la historia, estos dos rivales londinenses se han enfrenado en 188 ocasiones, cayendo el duelo del lado gunner en 72 de ellas, por 60 del Chelsea. En este tiempo se han dado 56 empates, por lo que contrario a la opinión general, el dominador de estos derbis es el Arsenal, aunque la realidad queda distorsionada por el recuerdo más cercano. La victoria más contundente fue el 6-0 que le endosaron los de Mourinho al Arsenal en Marzo de 2014 (día en que Wenger cumplía su partido 1000 como entrenador del equipo), y el máximo goleador de estos duelos es la leyenda costa marfileña Didier Drogba, prueba inequívoca del dominio blue en los últimos años.

Mourinho ha conseguido convertirse en el protagonista de los duelos y centro de las iras de los aficionados rivales, acordándose constantemente del Arsenal en sus declaraciones, haciendo su impresionante récord de victorias ante Wenger otro motivo más de satisfacción para sus aficionados. La última vez que los visitantes se llevaron los tres puntos de Stamford Bridge, corría el año 2011, cuando Van Persie anotó tres goles para poner un impresionante 3-5 en el marcador; desde entonces, los gunners solo han anotado dos goles en sus últimos siete duelos y fueron incapaces de marcar en los últimos cuatro encuentros de Premier League ante el Chelsea.

Posibles alineaciones iniciales

Los locales tienen la baja asegurada de Willian, por lo que puede esperarse que José Mourinho vuelva a darle a Cesc la libertad en ataque de la media punta, tan sólo por detrás del delantero. Falcao, Pedro y Oscar llegaron tocados tras el debut en Champions League y serán dudas hasta última hora, aunque quien no estará seguro, es Thibaut Courtois, que será baja por unos tres meses tras pasar por el quirófano por una lesión de rodilla.

Arsene Wenger por su lado no tuvo lesionados en la derrota ante el Dinamo de Zagreb, aunque sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración Rosicky, Wilshere y Danny Welbeck. Petr Cech, Ramsey y Bellerín descansaron ante los croatas y serán de la partida en Stamford Bridge. Per Mertesacker ya recuperado podría también volver al once si el alsaciano lo estima conveniente.