Diego Costa desquicia al Arsenal

El Chelsea salió victorioso del derbi de Londres tras vencer a su eterno rival del norte. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral que decantó la balanza en favor de los locales. Victoria que vale mucho más que tres puntos. La tremenda inyección de moral y de confianza que esto supone, posiblemente, ayude a los 'blues' a superar los obstáculos de las próximas jornadas de la Premier League. La situación mental de los jugadores es a veces mucho más importante que la condición física.

Kurt Happy Zouma en el minuto 53, tras un centro botado por Cesc Fábregas, y Eden Hazard en el 90 de rebote fueron los encargados de materializar la victoria de los de Fulham.

Diego Costa es el más travieso

La picardía del jugador hispano brasileño es mundial en el entorno del fútbol. Pocos hay que no la conzcan o no hayan oído hablar de ella. Hoy, pudimos ver como él solo, solucionó un partido que durante los primeros 45 minutos se encontraba muy trabado para los suyos. Me explico. Corría el minuto 44 de juego. Diego Costa y Koscielny forcejeaban ante la posible llegada del esférico. Durante la brega, el internacional español propnió en hasta dos ocsasiones dos golpes en la cara del defensa. Ambos se encaran. La actuaciación de Diego Costa esta lejos de poder ser considerada una acción ética, pero es totalmente legal. El jugador se aprovecha de eso. Camina por la delgada linea que separa lo que vale de lo que no vale y esto lo sabe y aprovecha perfectamente. También sus rivales, deberían ser capaces de controlar esto, pero Costa dispone de otra maestría.

Diego Costa tuvo la capacidad de desquiciar a los rivales, siendo la clave en la expulsión de Gabriel que decantó el partido

Diego Costa controla con gran temperamento la situación psicológica de sus rivales y sabe cuando atacarla y sacar provecho ella en favor suyo y de su equipo. La manera de actuar del jugador, me traslada inevitablemente a los grandes casinos de Las Vegas, donde los maestros del poker, conducen una y otra vez a sus rivales por caminos sinuosos y preparados para que pierdan todo su dinero. Son psicológicamente superiores a ellos y eso al igual que en el fútbol, a veces marca la diferencia. Volvemos a la acción. Entra en escena el jóven e ingenuo Gabriel, que se entromente en la acción entre su compañero y Costa. Ese fue su primer error. Nos encontramos en el punto de inflexión, donde todo iba a cambiar. Mike Dean, comete el terrible error de amonestar a ambos jugadores por igual y provoca que Gabriel pierda los nervios con Costa. Ya estaba donde el hispano brasileño quería. Faltaba muy poco. Segundos después el zaguero brasileño pisa intencionadamente a su compatriota y esto el asistente de Dean lo ve. Gabriel es expulsado del encuentro. Dejó a su equipo con 10 hombres y 45 minutos por delante. Un buen lio. Diego Costa, una vez más, sacó el máximo partido a sus acciones. Es su forma de jugar. Discutible o no, pero legal.

José Mourinho a sabiendas de que su punta no había sido el mejor del encuentro (Zouma), declaró nada más terminar este, que para él si lo había sido. No le falta razón al técnico de Setúbal, ya que Costa consiguió una superioridad númerica para los suyos y generó un impacto psicológico del que no se pudieron reponer sus rivales y que finalmente propició que los locales se llevaran el encuentro.

Un atisbo de Fábregas en Stamford Bridge

El Chelsea que fue campeón el año pasado se apoyaba sobre un pilar maestro. Cesc volvió a Inglaterra para ser el de antes. Y lo fue. Dirigió a sus compañeros como hubiéra hecho el legendario Frank Lampard años atrás. Y esto son palabras mayores. El equipo funcionaba a su alrrededor y vaya si funcionaba. Sin embargo, esta temporada no comenzó bien para el catalán. No conseguía tener una presencia real en el juego. Hasta hoy. Hemos tenido que esperar hasta la jornada número seis para poder ver a un Fábregas algo más participativo. Muy lejos de su mejor versión, pero influyó en el juego del equipo y lo notaron mucho. Deja atrás por tanto, al Fábregas indeciso e impreciso que pudimos ver en las jornadas anteriores. Con alto porcentaje en el éxito de sus pases, hoy volvió a ser el líder del equipo que todo el mundo se espera que sea. Contribuyó a la victoria de su equipo enviando un centro medido desde la banda izquierda que Kurt Happy Zouma transformó en el primer gol de los 'blues'. Se espera una gran Cesc para los próximos encuentros. El Chelsea se enfrenta a rivales más asequibles que hoy y una buena actuación del jugador del Areyns de Mar puede decantar la balanza en su favor.

Los 'gunners' tienen el punto de mira del cañón desviado

Desde hace más de 10 años, lleva siendo el 'año del Arsenal'. Arsene Wenger, tiene la tremenda capacidad para formar equipos que a priori parece que van directos a por el campeonato, pero que con el paso de las jornadas, se diluyen cual azucarillo en cualquier tipo de líquido. Esa es la realidad. Y lleva siéndola mucho tiempo. Los 'gunners' no disputaron un buen encuentro. Fueron mejor que sus rivales durante los primeros 45 minutos del partido, pero eso no significa que hayan jugado bien. De echo el nivel de ambos conjuntos durante los noventa minutos dejó mucho que desear. Los del Emirates, no pudieron superar a sus rivales en el tiempo que fueron superiores. Un intento de Theo Walcott, que por cierto, volvió a jugar en una posición que no es la suya al igual que Santiago Cazorla, fue lo más parecido a una ocasión clara que pudimos ver. El ingreso en el campo de Oliver Giroud en la segunda parte, un nueve puro, propició un tímido acercamiento progresivo a los dominios de Begovic, pero la expulsión de Gabriel tras la jugarreta de Costa y el posterior fallo de Mike Dean habían sentenciado al Arsenal hacía mucho tiempo. Para más inri, Cazorla, también fue expulsado en el minuto 79. Dejando a los suyos sin ninguna posibilidad real de alcanzar al Chelsea. Mala semana para los Wenger. Malos resultados en Champions y en Premier League. Una vez más, este equipo está lejos de lo que prometía hace tan solo un mes.

El Chelsea salva el primer match ball de la temporada. Una derrota frente a sus eternos rivales en Londres y una victoria del Manchester City, hubiéra colocado a los de Jose Mourinho a una distancia prácticamente insalvable. La semana que viene toca enfrentarse al Newcastle en St. James' Park. Un rival que solo ha conseguido 2 puntos de los 18 posibles. El Arsenal visitará el King Power Stadium para visitar al Leicester de Ranieri, sin duda, el equipo revelación de esta temporada. Caminos diferentes pero un mismo objetivo para los dos titanes de Londres, que se vovlerán a ver las caras el año que viene. Veremos en que situación se encuentra cada uno.