Montero pone colíder al Sporting

El Sporting CP se llevó los tres puntos en un encuentro donde el CD Nacional no puso resistencia y apenas molestó al equipo rival. Jorge Jesús sacaba un once con alguna novedad como la titularidad de Teo Gutiérrez que sustituía a André Carrillo, quien no era convocado y ve como el tema de su renovación le está causando problemas. Además, el peruano no era la única baja, ya que con respecto al partido frente al Lokomotiv, João Pereira, Tobias y Montero estaban en el once de los leones. Con respecto al partido, ambos equipos disputaron de ocasiones, pero las más claras venían del lado del Sporting CP. Los leones tenían la tarea de olvidar el partido frente al Lokomotiv y mostrar su mejor versión.

El Sporting CP empezó fuerte desde el primer minuto dominando el balón y disfrutando de las ocasiones más claras. Por desgracia para el conjunto de Jorge Jesús, Rui Correia realizó un gran partido defensivamente. El central desvarato más de una jugada de los leones que además veían como no conseguían finalizar ninguna jugada. Al Sporting CP le pesaba la ausencia de André Carrillo que no había sido convocado tras los últimos rumores de su no renovación con el club.

Rui Patrício no tuvo apenas trabajo en su portería pese a que tenían un problema a la hora de crear ocasiones, el CD Nacional veía como se les iba el control del partido y como en cualquier momento podría llegar el gol de los leones. El Sporting partió con ventaja ya que disputó la gran mayoría del partido con uno más ya que Sequeira acabó expulsado en una jugada dudosa. Esta ventaja se mostró en posesión pese a que fallaron varios pases y varias ocasiones de cara al gol.

El partido se iba al descanso con empate a cero en el marcador, en cuanto a ocasiones el Sporting CP no escaseaba pero no lograba finalizarlas. Mientras tanto el CD Nacional no había puesto en peligro al portero portugués y tampoco se había echo con el control del partido. La segunda parte empezaba igual que había terminado la primera con el Sporting CP dominando pero sin concretar ninguna jugada. Gelson Martins se convertía en el mejor jugador de esta segunda parte disfrutando de ocasiones claras pero ninguna entraba.

Cuando faltaban cinco minutos para que el partido acabase en empate, Fredy Montero marcaba el primer gol de la noche tras una magnífica jugada colectiva. El colombiano había entrado en la segunda parte en lugar de Teo Gutiérrez, y puso al Sporting CP por delante con un espectacular disparo.

Gracias al gol, Fredy Montero se reivindica ya que siempre que el club lo ha necesitado el jugador a respondido con goles. El colombiano podría ser el sustituto de Carrillo mientras esté no solucione su renovación que le mantiene en la grada. Como buenas sensaciones del partido es la segunda vez está temporada que Rui Patricio consigue mantener su portería a cero tras conseguirlo por primera vez en la supercopa.

El partido finalizó con una nueva victoria del Sporting CP gracias al golazo de Fredy Montero que pone al conjunto de Jorge Jesús colíder. El resultado refleja lo que se pudo ver durante todo el partido, dominio del Sporting que logró que el CD Nacional apenas les metierá en problemas. Con esta victoria el Sporting CP empata a puntos con el FC Porto y ambos líderan esta edición de la Liga NOS.