Resultado Nápoles - Juventus en la Serie A 2015 (2-1)

SE IMPUSO EL CUADRO DEL SUR DE ITALIA GRACIAS A LOS GOLES DE INSGNE A LOS 25 MINUTOS DE PARTIDO. EN LA SEGUNDA MITAD, EL 60 PONÍA TIERRA DE POR MEDIO EL PIPA CON EL 2-0. SIN EMABARGO, LA ALEGRÍA IBA A DURAR BIEN POCO YA QUE AL MINUTO RECORTABA DISTANCIAS LEMINA. FINALMENTE DE POCO LE SIRVIÓ ESE TANTO A LA JUVENTUS, YA QUE NO LOGRARÍA EL EMPATE. TRES PUNTOS PARA LOS DE SARRI MUY IMPORTANTES QUE LES COLOCAN CON NUEVE, MIENTRAS QUE LA VECCHIA SIGNORA SE QUEDA CON LOS CINCO QUE TENÍA.

FINAAAAAAL DEL PARTIDO EN SAN PAOLO. NÁPOLES 2-1 JUVENTUS.

92' Piden los jugadores bianconeros una posible mano en el área napolitana. En la jugada posterior Morata fue castigado con amarilla.

90' Se añaden tres minutos de tiempo extra.

89' Probó fortuna Gabbiadini con disparo pegado a la línea de banda al ver a Buffon adelantado. Se le fue el tiro desviado.

88' Tercer y último cambio en las filas de la Juventus. Se marcha Padoin y entra Alex Sandro.

87' Falta de Padoin sobre Mertens. El lateral diestro en el día de hoy recibe cartulina amarilla.

84' Se marcha el segundo goleador en el día de hoy, el Pipa Higuaín muy ovacionado. Entra en su lugar Gabbiadini.

83' Totalmente fundido el equipo partenopeo. Se esperan unos útlimos siete minutos de sufrimiento.

82' Cabezazo de Pogba que se va fuera. Buena jugada combinativa que termina con un centro de Padoin y el remate del galo desviado.

80' Segundo cambio en el Nápoles. Se retira el capitán Marek Hamsik, y entra David López.

79' Sacaron en corto, centró Pereyra y Pogab no logra rematar. Le despistó el salto de su compañero Chiellini.

79' Córner para los bianconeros.

77' Poco fútbol en estos último minutos del Nápoles. Ahora es la 'Juve' quien se vuelca a por el empate.

75' Dura entrada de Albiol sobre Pogba. Se libra el zaguero napolitano de la amarilla.

72' Disparo de Morata desde la frontal a la media vuelta que se marcha fuera. Primera intervención del español.

70' Segundo cambio en la Juventus. Se retira Dybala y entra Álvaro Morata.

70' Centro de Hamsik desde el lateral del área al pasillo pero no encontró rematador. Gran acción del eslovaco.

69' Córner botado por Jorginho que golpea en Cuadrado y vuelve a ser saque de esquina.

68' Disparo de Pogba con la zurda desde la zona de tres cuartos que atrapa sin problemas Reina. Tenía otras opciones como Dybala y Cuadrado en cada banda.

65' Se produjo un cambio en la Juventus tras el 2-1, se marchó Hernanes y entró el 'cafetero' Cuadrado.

TAN SOLO UN MINUTO DESPUÉS DE MARCAR EL PIPA HIGUAÍN, LA JUVE VUELVE A DARLE VIDA AL PARTIDO. CENTRÓ DYBALA Y LEMINA REMATÓ CON ALGO DE FORTUNA EL BALÓN DENTRO DE LA PORTERÍA DEFENDIDA POR REINA. VAYA MINUTOS MÁS LOCOS. 2-1 PARA EL NÁPOLES

63' ¡GOOOOOOOOOL DE LA JUVENTUS! ¡GOOOOOOOL DE LEMINA!

61' FALLA HERNANES EN EL PASE, LO APROVECHA EL NUEVE DE NAPOLI, DRIBLA BIEN A BONUCCI EN EL MANO A MANO Y BATE BIEN CRUZADO POR BAJO A BUFFON. 2-0

61' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL NÁPOLES! ¡GOOOOOL DEL PIPITA HIGUAÍN!

59' Disparó Higuaín desde la frontal pero sacó bien de puños Buffon.

58' Saque de esquina ahora para la Juventus, que termina con un muy mal disparo lejano de Bonucci. Hoy no es el día desde luego.

57' Sacaron en corto el córner, terminó centrando Jorginho y el cabezazo de Albiol se marcha muy por encima del travesaño.

56' Ocasión ahora del Nápoles. Chutó Mertens pero desvió un defensa a saque de esquina.

55' Disparó el nuevo '10' de la Juventus contra la barrera.

54' Nueva amarrilla, la cuarta. Esta vez para Callejón tras derribar a Pogba en la frontal del área. Muy peligrosa.

53' Falta ahora de Evra, que es amonestado con amarilla. Tres tarjetas en apenas tres minutos.

52' Remató muy alto Chiellini. Quedó tendido en el suelo tras chocar con Pepe Reina. Se recupera el zaguero bianconero.

51' Segunda amarilla del encuentro, ahora para Bonucci, previa a la falta.

50' Primera amarilla del partido para Ghoulam. Cometió falta sobre Padoin. Falta lateral para la Vecchia Signora.

49' Córner de la Juventus que despeja bien la zaga napolitana.

49' Gritos en San Paolo de Higuaín, Higuaín. Ganas de ver un gol del argentino.

45' Comienza la segunda mitad en San Paolo.

Regresan ya los futbolistas al terreno de juego. Sin cambios en ningún equipo.

LA JUVENTUS POR SU LADO, TAN SOLO CONTÓ CON UN DISPARO DE ZAZA A LOS TRECE MINUTOS DE PARTIDO, PERO PEPE REINA DESPEJÓ BIEN EL CHUT CRUZADO. POCO MÁS DE LOS DE ALLEGRI QUE DEBERÁN DE MEJORAR EL JUEGO SI QUIEREN SACAR PROVECHO DE SU VISITA AL SUR DE ITALIA.

VENCEN LOS LOCALES GRACIAS AL GOL DE INSIGNE EN EL MINUTO 25. POSTERIORMENTE SE MARCHARÍA LESIONADO Y LE SUSTITUÍA MERTENS. CON EL TANTO DE LORENZO SE HACÍA JUSTICIA A ESTOS PRIMEROS 45 MINUTOS, DONDE LOS PARTENOPEOS LLEVARON LA INICIATIVA EN TODO MOMENTO, GOZANDO DE VARIAS OCASIONES.

FINAL DE LA PRIMERA MITAD EN SAN PAOLO. NÁPOLES 1-0 JUVENTUS. Imagen: Nápoles web

46' ¡Uyyyy el Nápoles! Centro de Ghoulam que despejó flojo Buffon dejandola muerta para que Callejón remató solo desde el punto de penalti mal y desviado. Tuvo el 2-0 el de Motril.

45' Se añaden tres minutos de tiempo extra, como consecuencia del tiempo que se perdió por la lesión de Insigne.

44' Balón largo de Chiellini para Zaza que no logró controlar bien y llegó el balón a manos de Reina.

40' Centro de Padoin que no llega a rematar Zaza. El posterior disparo de Paul Pogba se marchó muy desviado de la meta de Pepe Reina.

39' Se marcha lesionado el autor del gol, Insigne. Entra en su lugar el belga Mertens.

38' Pase alto del Pipa que buscaba a Insigne pero llegó bien Bonucci y cedió de cabeza a Buffon. Sin señales de vida de la Juventus tras el gol.

32' Nueva contra del Napoli que acaba cortando Bonucci. Venían de un ataque estéril de la Vecchia Signora. Pogba buscaba asociarse con algún compañero, pero no llegó nadie. Se desesperaba el francés.

30' Sigue asfixiando el Nápoles a la Juventus en la salida de balón. Roban muy fácil y llegan sin problemas al área juventina.

28' Se ponen bien las cosas para los locales, que con este resultado dejarían muy tocados a los chicos de Allegri. Sin embargo, balón de oxígeno y de que manera para Maurizio Sarri.

25' Fantástica jugada entre Lorenzo Insigne e Higuaín. El primero se la da al segundo, el argentino se la devuelve y desde la frontal del área, Insigne chuta raso y duro que pasa rozando el poste. Se adelantan los partenopeos.

25' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL NÁPOLES! ¡GOOOOOL DE INSIGNE!

24' Centro muy pasado de Lemina, que llegaba tras una gran jugada de Dybala. No llegó Pogba a enganchar el balón.

21' Qué bien sacó ahora el balón la 'Juve' desde abajo. Muy cerca estuvo Higuaín de robar el balón a Chiellini.

20' Disparó Insigne desviado de la portería defendida por Buffon. Poco afortunados los tiros de los azurri en estos 20 minutos.

18' Posible mano en el área de la Juventus que no señala Daniele Orsato. De todos modos, los napolitanos no protestaron.

16' Gran maniobra de Jorginho en el centro del campo, que logró zafarse de tres rivales en un palmo. Los de Sarri vuelven a controlar el juego.

13' Gran ocasión de Zaza que sacó bien Pepe Reina. Disparó cruzado pero el meta español repelió el chut. El delantero internacional con Italia es de momento quien más peligro está creando en la Vecchia Signora.

12' Momentos de ida y vuelta en San Paolo. Ningún equipo logra controlar el juego. El Nápoles comenzó llevando la iniciativa, pero la Juventus empieza a robarle la posesión.

8' Falta en el área partenopea. Juego peligroso de Zaza sobre Koulibaly, que intentaba una chilena.

6' De nuevo el capitán Hamsik probó fortuna desde lejos, pero el disparo blando llegó a manos de Buffon sin problemas.

5' Buena jugada del Nápoles que termina con un disparo del Pipa desde la frontal que se marcha por encima del larguero.

3' Fuera de juego de Zaza cuando ya se la ponía por encima a Reina y se colaba en las redes. Lo era.

1' Primera jugada de ataque de ambos conjuntos. Las dos quedaron en nada cerca del área. Posteriormente Hamsik disparó muy desviado.

0' ¡Arranca el partido!

20:47 Saludos protocolarios entre azurri y bianconeros. Mientras, amistoso saludo entre los técnicos, Sarri y Allegri.

20:45 ¡Saltan ya al verde de San Paolo! Ambientazo en las gradas. Imagen: Nápoles web.

20:43 Ya se encuentran los 22 protagonistas en el tunel de vestuarios, listos para saltar al terreno de juego. Saludos cariñosos entre los conocidos.

20:30 Un cuarto de hora para que comience el partidazo de la sexta jornada de la Serie A. Nápoles-Juventus.

20:06 Los once de la Juventus son: Buffon, Padoin, Bonucci, Chiellini, Evra, Pereyra, Lemina, Pogba, Hernanes, Zaza y Dybala.

20:04 Ya tenemos once inicial partenopeo. Serán de la partida: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejón, Insigne e Higuaín.

19:50 ¡Menos de una hora para que ruede el balón en San Paolo! Ya se respira fútbol.

Mientras que en el caso de la Juventus se espera lo mismo. Sin embargo, son baja para el partido de mañana jugadores importantes como Lichtseiner, Cáceres, Asamoah, Khedira y Marchisio. La mejor noticia sin duda es la vuelta de Álvaro Morata al equipo, ya recuperado.

Con respecto a las convocatorias, se espera que la del Nápoles se haga oficial en el día de mañana, cuando el entrenador Maurizio Sarri de la previa rueda de prensa.

Declaraciones de Massimo Allegri, que comenzó la rueda de prensa valorando el partido ante el Frosinone: "Un poco culpa nuestra y un poco de mala suerte. Contra el Frosinone jugamos un buen partido, y como dije al término del encuentro no debimos conceder ese córner, aunque el Frosinone no hubiera marcado" puntualizaba el técnico bianconero.Afirmó estar muy tranquilo con su puesto en el club: "Estoy tranquilo, porque sé dónde puede llegar este equipo y en Navidad veremos otra posición en la clasificación. Tendremos que ser más precisos, no se puede tirar 30 veces a puerta para ganar un partido". Finalizaba la rueda evaluando al rival del sábado: "El Napoli es gran equipo a nivel ofensivo, uno de los mejores, con Callejón, Hamsik, Higuaín, Mertens, Insigne, Gabbiadini. Sarri está trabajando bien, obteniendo resultados en Europa League y si bien están algo atrás en el campeonato como nosotros están dando muestras de crecimiento. Nos espera un partido difícil, un encuentro directo, un buen test para los más jóvenes, pero no es decisivo" concluía Allegri.

El partido Nápoles - Juventus se disputará en el Stadio San Paolo, con capacidad para 76.824 espectadores, aunque su capacidad homologada es de 60.240 aficionados, siendo el tercer estadio de Italia con mayor capacidad. Construido en 1959, aunque iba a ser remodelado en 1990. Fue inaugurado el año de su construcción (1959) con un Nápoles y Juventus en un partido correspondiente a la Serie A. El propietario es el Ayuntamiento de Nápoles. La UEFA le otorga un tres de categoría. Imagen: Pianetazurro

Atentos en este partido Nápoles vs Juventus a Paulo Dybala: sin duda todas lar miradas se centrarán en el 10 de la Juventus, Paul Pogba. Sin embargo no habrá que quitar ojo a el que podría llamarse el fichaje estrella de este verano para la Vecchia Signora, Dybala. A diferencia con su equipo, no ha empezado del todo mal. El argentino en seis partidos disputados ha anotado tres tantos, uno de ellos de total relevancia, en la Supercopa de Italia. Los otros dos goles los marcó en liga, frente a Roma y Chievo. Además, caprichos del destino, hicieron que hace días el 'Tata Martino' que daba la lista de convocados para Argentina, en la que figuaraba Paulo, sustituyera a quien será su rival el sábado, Gonzalo Higuaín. Imagen: calciomercato

Atentos en este partido Nápoles vs Juventus a Marek Hamsik: el capitán napolitano, a pesar de ser mediocentro, se destapa como un medio goleador. Recuerda a la figura de Cesc en el Barcelona de Pep. Se implica tanto en defensa como en ataque como el que más. Ademñas, en los Napoli-Juventus siempre aparece. En lo que va de temporada ha disputado seis partidos: cinco en Serie A, anotando un gol ante el Sassuolo, y uno en Europa League, logrando un gol frente al Brujas en la goleada. Imagen: Nápoles web

En el año 2000 con la vuelta del club del Sur de Italia a la Serie A, volvía a imponerse la Juventus. En esta ocasión por uno a dos. Se adelantaron los locales en San Paolo con Stellone, y posteriormente remontarían con goles de Kovacevic y Del Piero. Con la segunda vuelta de los napolitanos en 2007 a la categoría de oro, los resultados iban a cambiar por completo. Entre esa temporada y 2014, en San Paolo dominan los azzurri. Todo esto hasta la campaña pasada, cuando cayeron 1-3. Los goleadores fueron Britos para los locales y, Pogba, Cáceres y Vidal para los visitantes.

Los Napoli-Juventus son un duelo históricamente de lo más emocionante. El primer partido que disputaron ambos conjuntos data del año 1926, en el estadio Militare dell'Arenaccia. Los bianconeri goleaban por cero a tres con un hat-trick de Vojak I. Otro histórico resultado, llegaría justo un año después, en 1927 la Juve le endosaba un 8-0 al Napoli. Ya en 1961, dos años después de la inaguaración del actual San Paolo, 0-4 vencían los de Turín, con un equipo partenopeo cada vez más cnetrado en no descender. En 1974, de nuevo los bianconeri golearon, esta vez son un set a dos (6-2). Y en 1984, cabe destacar un partido que pasaría a la historia, en el que se enfrentaban dos astros, Platini y Diego Armando Maradona. El galo se imponía a el 'Pelusa' por dos tantos a cero.

La Vecchia Signora llega con serios problemas. La temporada no ha empezado como terminó, quednándose a las puertas del histórico 'triplete'. En la jornada pasada se volvió a comprobar que los de Allegri no estan en un buen momento, al empatar ante el Frosinone. El gol local no llegaría hasta diez minutos pasada la segunda mitad, por inmediación de Zaza. Pero, cuando todo el mundo recogía y sumaba los tres puntos a los bianconeri, el lateral diestro Blanchard, hacía el empate en el 93. Palo duro, muy duro al igual que inesperado.

Los partenopeos vienen de empatar en Carpi a cero. La pólvora se quedó mojada tras dos partidos en los que los chicos de Sarri golearon. Primero fue el Brujas quien recibiría un 5-0 y, porsteriormente sería la Lazio la víctima, un nuevo cinco a cero. Pintaba muy bien la semana, pero tropezarían de nuevo el miércoles pasado. En su visita a la pequeña ciudad de 70.000 habitantes, el marcador se quedó a cero por primera vez en la temporada. Maurizio introdujo algún cambio, entre ellos el de jugar con Mertens e Insigne junto al Pipa, dejando a Callejón en el banquillo. Sin embargo, no le saldría bien este cambio.

La Juventus también llega en horas bajas. Los de Turín llegan heridos al partido tras el pobre inicio liguer. Se encuentran en décimotercera plaza, justo por detrás de los napolitanos, con cinco puntos. Su bagaje es algo más flojo: una victoria, en Génova; dos empates, ante Chievo y Frosinone; y dos derrotas, ante Udinese y Roma las dos primeras jornadas. Con respecto al balance goleador, suma tanto cinco tantos a favor como en contra.

El Nápoles llega al encuentro en decimosegundo lugar con seis puntos en su casillero. El balance que presenta es un tanto decepcionante: una victoria, lograda la semana pasada cuando le endosó un cinco a cero a la Lazio; tres empates, frente a Sampdoria, Empoli y Carpi; y una derrota, ante el Sassuolo en la primera jornada. Suma diez goles a favor y seis en contra.

¡Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Nápoles - Juventus, perteneciente a la 6ª jornada de la Seria A. El encuentro tendrá lugar en San Paolo a partir de las 20.45h.