Totteham - Manchester City: una buena defensa es el mejor ataque

Las dos mejores defensas de la Premier League se enfrentan en esta séptima jornada de liga, dos equipos con dinámicas contrapuestas, ya que mientras el Tottenham comienza a despegar y sus fichajes veraniegos empiezan a rendir, el Manchester City encadena dos derrotas consecutivas y el West Ham puso fin a una impresionante racha de 11 victorias ligueras consecutivas. Sin embargo y al contrario de lo que la gente pueda pensar de primeras dadas, los duelos entre Spurs y City desde que la Premier League existe, tienen un claro balance favorable para los londinenses (a pesar de que cinco de esas temporadas los de Manchester militaban en la segunda división. El tanteo particular entre técnicos sin embargo se lo lleva de calle el visitante, pues Pochettino solo ha sido capaz de derrotar a Pellegrini en una de las doce ocasiones en que se enfrentaron, y hay que remontarse al año 2010 cuando el chileno entrenaba al Málaga.

White Hart Lane vivirá un apasionante partido de fútbol entre dos equipos que apuestan por el balón y confían en el talento de sus estrellas, Londres contra Manchester, Kane contra Agüero, Son contra De Bruyne, Pochettino contra Pellegrini, Lloris contra Hart. El ganador será sin duda el espectador.

White Hart Lane se encomienda a Son

El extremo coreano ha causado un impacto instantáneo en el comienzo de su etapa como jugador del Tottenham, consiguiendo los dos goles de la remontada en el encuentro de Europa League ante el Qarabağ de Azerbaiyán y el tanto de la victoria en el último tramo del partido ante el Crystal Palace. Heung-Min Son se ha echado el equipo a las espaldas a falta de los goles de la estrella del equipo, Harry Kane, que acumula tan solo dos tantos en 14 partidos, consiguiendo solo cuatro disparos a puerta de los 21 intentados, afectando inevitablemente al poder ofensivo de su equipo que solo ha conseguid cinco goles en lo que llevamos de Premier League.

La jornada de Capital One entre semana dejó a los Spurs eliminados de la copa de la liga, pues con un equipo plagado de los menos habituales, cayeron derrotados por 1-2 en el derbi del norte de Londres ante sus rivales del Arsenal. Wenger también dispuso un once con los hombres de menos peso de la plantilla, pero el doblete de Flamini consiguió darle el pase a la siguiente ronda. El golpe moral fue más duro para los aficionados, que siempre sufren al sufrir una derrota especialmente en su propio estadio ante sus mayores enemigos, pero la realidad es que la gran actuación la pasada campaña en esta competición de poco sirvió una ve derrotados en la final ante el Chelsea. Este año, centrados en la Europa League y el eterno objetivo de regresar al top-4 de la liga para acceder a los puestos de Champions League, el técnico argentino parece más dispuesto a dosificar a sus jugadores entre todas las competiciones, pues no en vano el equipo suma una sola derrota en los ocho partidos disputados (cuatro victorias y tres empates).

El once que saltó al cesped ante el Crystal Palace es el más joven de lo que va de temporada, con una media de 24 años Precisamente Pochettino es el artífice del buen hacer de los de White Hart Lane, pues más allá de encajar las nuevas piezas como las del ya mencionado Son, ha forjado una impenetrable pareja de centrales con Vertonghen y Alderweireld, un papel más secundario para Eriksen en detrimento del trabajo de Chadli, y sobre todo los descubrimientos del verano: Eric Dier como mediocentro defensivo acompañado del jovencísimo Dele Alli. Dier llegó al equipo con la vitola de polivalente, pero siempre en términos de la defensa y el ex entrenador del Espanyol le ha dado el peso del centro del campo para liberar de trabajo a los finos estilistas de la media punta. Junto a él salta al campo en las labores creativas el ex del MK Dons, Dele Alli, que tras una gran pretemporada, que a priori no iba a ser más que un premio antes de salir cedido, ha conseguido hacers con un puesto en el once a sus 19 años, impresionando incluso a sus propios aficionados con su excelente toma de decisiones en el pase que le hace rara vez perder un balón. Esta combinación de jugadores dio el pasado domingo ante el Crystal Palace con el once inicial más joven de toda la Premier League en lo que va de campaña, con una media de edad de apenas 24 años y 118 días.

La historia reciente de estos duelos entre Tottenham y Manchester City resulta claramente favorable para los sky blue, pero los londinenses tendrán que agarrarse a los datos del pasado y a sus buenos números defensivos, lo cual unido al gran estado de forma de algunos de sus jugadores hacen más posible la siempre improbable derrota de los de Manchester.

Solo se puede tropezar una vez

El Manchester City comenzó la temporada en modo apisonadora, con cinco victorias en otros tantos encuentros, diez goles a favor y ninguno en contra. Sin embargo la derrota en casa en Champions League ante la Juventus hizo saltar algunas alarmas, el equipo volvía a no rendir en la competición que más desean aficionados y directiva, y la presión sobre el equipo terminó en la segunda derrota consecutiva, en esta ocasión en Premier League ante el West Ham.

La derrota ante el West Ham supuso el fin de una racha de once partidos consecutivos ganados en Premier League Esa derrota supuso el fin a una espectacular racha de 11 partidos consecutivos ganados en la liga entre la temporada pasada y la actual, por lo que la gesta de los de Bilic tiene más mérito aún si cabe. El gol de Victor Moses en el Etihad Stadium dejó el récord de Hart sin conceder goles en la nada desdeñable cifra de 572 minutos, y sin embargo desde entonces, llevan cinco goles en apenas tres partidos. El dato más positivo sigue siendo sin duda la racha de partidos ganados fuera de casa, pues ya suman cinco consecutivos, igualando con ello un récord que databa de 1912.

La cita copera entre semana volvió a dejar claro que Agüero es el hombre más importante de este equipo, y cuando el argentino no ve puerta con facilidad, su equipo lo sufre en demasía. Los Silva, Sterling o De Bruyne generan juego para que el ex del Atlético de Madrid finalice las jugadas como nos tiene acostumbrados, por lo que tendrá que volver a echarse el equipo a las espaldas ante uno de sus rivales favoritos: Agüero ha anotado diez goles en siete partidos contra el Tottenham, una media de uno cada 54'8 minutos.

Agüero ha anotado diez goles en siete partidos contra los Spurs, una media de un gol cada 54'8 minutos Los datos a nivel particular del Kun son tan brillantes como los del equipo en su conjunto, pues a pesar de que históricamente los Spurs se han hecho con más victorias, en los últimos ocho partidos entre ambos, el Manchester City ha anotado 27 goles, una media de 3'4 por partido. Si Pochettino quiere cambiar esta rutina, deberá encomendarse al buen hacer de Lloris y su defensa en vez de la de sus delanteros, pues siendo la tendencia de ambos conjuntos el dominar el balón, los locales sufrirán mucho si el City se hace con el cuero y los Son, Kane, Dele Alli, Lamela y compañía se limitan a correr detrás del balón.

Los hombres de Pellegrini necesitan recuperar la forma pronto y aunque la victoria por 1-4 entre semana ante el Sunderland en partido de la Capital One Cup ha sido un pequeño bálsamo, con la segunda jornada de la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina donde el Manchester City tendrá que viajar a Alemania, otro pinchazo en este caso ante el Tottenham tiraría por tierra los castillos de arena que sus aficionados ya construían en el aire.

La historia favorece al Tottenham

El Manchester City ha permanecido en la segunda división del fútbol británico en cinco temporadas desde que la liga inglesa se transformó en la Premier League, y por ello solo se ha enfrentado al Tottenham en 36 ocasiones, siendo el balance claramente favorable hacia los londinenses, especialmente en los duelos disputados en White Hart Lane.

Los Spurs se han hecho con los tres puntos en once de las dieciséis ocasiones que se ha enfrentado al City en White Hart Lane El conjunto del norte de Londres se ha hecho con la victoria en 21 de las 36 ocasiones, consiguiendo un empate en cuatro, por lo que los sky blues han salido victoriosos en once encuentros. De esos triunfos tan solo cuatro llegaron en White Hart Lane, donde el Tottenham es claro dominador de la estadísitca, pues han vencido en once y empatado e tres ocasiones.

El Manchester City ha ganado ocho de los últimos diez duelos ante el Tottenham Sin embargo el récord de los últimos cinco años es bastante más alentador para el Manchester City, pues los londinenses han perdido ocho de los diez encuentros, concediendo cuatro o más goles en cuatro de esas ocasiones. La mejor actuación reciente del Tottenham ante el conjunto de Manchester es sin duda la remontada de abril de 2013, cuando un City a punto de conseguir el título de liga recibió tres goles para perder un partido que gananaban con gol de Nasri desde el minuto cinco. Roberto Mancini, por entonces en el banquillo de los sky blues fue testigo de excepción de la exhibición de Gareth Bale, que junto a Dempsey y Defoe marcaron para que su equipo le dises la vuelta al marcador, poniéndole el título en bandeja de plata a sus vecinos del United.

Posibles alineaciones

Mauricio Pochettino dio descanso a muchos de los habituales en su encuentro de Capital One Cup ante el Arsenal del pasado miércoles, y se espera que el once inicial sea el mismo que el dispuesto ante el Crystal Palace. Ryan Mason, Dembele y Bentaleb están cada vez más cerca de la recuperación, pero aún no entrarán en la convocatoria para este partido.

Por su parte Pellegrini recupera a dos de sus piezas claves, Kompany y David Silva, aunque quizás los reserve para el vital duelo de Champions League ante el Borussia Monchengladbag del próximo miércoles día 30. Clichy, Bony, Delph y Mangala serán bajas seguras para el encuentro de White Hart Lane y Nasri con un pequeño golpe tendrá que forzar para ocupar al menos plaza en el banquillo.