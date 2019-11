Oporto - Chelsea: The Special One, once años después

11 años ya. Hace algo más de este tiempo que el Oporto se alzó con su segunda Copa de Europa en Gelserkichen. El equipo del jovencísimo entrenador Jose Mourinho goleó por 3-0 al Mónaco de Fernando Morientes y se llevó la Champions de esa temporada. Desde ese momento el portugués es en Oporto toda una institución, como no puede ser de otra manera. En la tarde-noche de mañana, el equipo local, liderado por Julen Lopetegui, tratará de superar a un Chelsea con muchas dudas.

Además del morbo que presenta por el reencuentro de Mourinho y Casillas, ya saben: ¿Se saludarán?, ¿se darán la mano? Todas las informaciones en la mayor parte de la prensa deportiva española versan acerca de este encuentro entre entrenador y portero que tuvieron sus roces en el Real Madrid.

Sinceramente, este partido tiene muchos mejores enfoques desde el aspecto futbolístico. El equipo portugués es líder de la Liga NOS con 14 puntos de 18 posibles y viene de empatar con el Moreirense el pasado viernes; por su parte, el equipo inglés figura en una más que extraña decimoquinta posición en la Premier tras empatar in extremis su partido frente al Newcastle en St. James Park, también por 2-2, con un espectacular gol de Ramires, que puso el 2-1, y otro de falta directa lanzada por William, que puso las definitivas tablas en el marcador en el minuto 86 de partido.

Dudas, muchas dudas

Después del empate logrado en St. James Park el pasado sábado, el Chelsea figura a ocho puntos del líder, el Manchester United, en la Premier League, y es que las dudas no acaban de disiparse en Stamford Bridge. Después de haber logrado la victoria en tres partidos consecutivos: Maccabi por 4-0, en Liga de Campeones; Arsenal por 2-0, en la Premier y Walsall en Copa de la Liga; se empezaba a pensar que la mala racha se estaba acabando. Pero con el mal partido ante el Newcastle, los de Mourinho quedan muy señalados, pues el vigente campeón de la Premier no se metió de verdad en el partido hasta el segundo gol en contra de los locales. La primera parte fue un dominio sin ocasiones y la segunda un todo o nada al ataque para sacar al menos un punto en St. James Park.

Sin embargo la situación del Chelsea en Champions es inmejorable tras la victoria por 4-0 en Stamford Bridge con goles de William, de falta directa, Oscar, de penalti, Diego Costa y Cesc. El equipo inglés es líder del grupo G con tres puntos. Por su parte, el Oporto no pasó del empate a dos ante el Dynamo de Kiev ucraniano, que se adelantó tras un error defensivo de los portugueses en el minuto 20 y puso el 2-2 en el 89, después de que Aboubakar anotara un doblete para remontar el encuentro.

Onces de gala en do Dragao

En el Oporto no se prevén demasiados cambios con respecto al equipo que empató contra el Moreirense. Lopetegui dio descanso a jugadores como Imbula, Rubén Neves o Aboubakar, que, sin duda disputarán el partido de mañana en do Dragao. La única duda en el Oporto es el argelino Brahimi, que sufrió un golpe en la rodilla el pasado viernes y no se conoce aún si podrá estar mañana en el terreno de juego.

Por su parte, el Chelsea jugará con su once de gala tras la baja de Courtois para la mayor parte de la temporada. Terry ocupará de nuevo su lugar en el centro de la zaga tras no jugar ante el Newcastle. La única duda en el once de Mourinho es la del doble pivote: Cesc, Matic y Ramires se disputarán los dos puestos del pivote inglés y Diego Costa volverá al once inicial tras no jugar el sábado por la sanción de tres partidos impuesta por la FA.

Posibles alineaciones